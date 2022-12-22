Kılıçdaroğlu'ndan yeni asgari ücret ile ilgili ilk tepki!

Milyonlar 2023 yılı asgari ücretin açıklanmasını merakla bekliyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamayla yeni asgari ücreti duyurdu. Buna göre 2023 asgari ücret 8 bin 506 TL oldu. Asgari ücretin belli olmasının ardından CHP Sözcüsü Faik Öztrak ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan açıklama geldi. Kılıçdaroğlu açıklamasında "Ne asgari ücretlinin hak ettiği oldu ne de küçük esnafın vergi yükü düşürüldü" dedi.

POLİTİKA 22.12.2022, 17:30
Kılıçdaroğlu'ndan yeni asgari ücret ile ilgili ilk tepki!

Milyonlarca vatandaş uzun süredir yeni asgari ücretin açıklanmasını bekliyor ve 2023 asgari ücretin ne kadar olacağı araştırılıyordu. Beklenen açıklama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi ve Erdoğan yeni asgari ücretin 8 bin 506 TL olduğunu duyurdu. Bu açıklama sonrası CHP'den de ilk açıklama geldi. Konuyla ilgili paylaşım yapan CHP Sözcüsü Fait Öztrak, açıklanan asgari ücrete tepki gösterdi. Öte yandan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da Twitter hesabından yaptığı paylaşımla asgari ücrete tepki göstererek dikkat çeken ifadeler kullandı. İşte detaylar...

KILIÇDAROĞLU: NE ASGARİ ÜCRETLİNİN HAK ETTİĞİ OLDU NE DE...
Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter'dan yaptığı açıklamada "Saray, TÜİK’in sahte gıda enflasyonunun bile 5 puan altında zam açıklayarak, bu ülkenin 33 milyon vatandaşını soydu. Ne asgari ücretlinin hak ettiği oldu ne de küçük esnafın vergi yükü düşürüldü. Yine “biri istedi” diye, öyle oldu. Asıl mesele, asgari ücrete tenezzül etmeyen bir Türkiye’yi yaratabilmektir. O da endüstriyel dönüşümle olur. Sadece Sarayı yolcu etmeyeceğiz, yoksuldan alıp zengine verdikleri bu düzeni de tarihe gömeceğiz." ifadelerini kullandı

"KÜFE EDEBİYATINI BIRAKSIN"
Yeni asgari ücreti değerlendiren CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak da, Erdoğan'ın ''Unutmayalım sırtımızda bu devletin küfesi var.'' sözleri üzerinden tepki gösterdi.

Öztrak, sosyal medya hesabında şu açıklamayı yaptı:

“İbretlik ‘masada emekçi olmadan’ asgari ücret belirleme fotoğrafı. Milletin sırtında küfe olup sarayın beslemeleriyle o küfeye doluşanlar, ‘küfe’ edebiyatını bıraksın. Sebebi oldukları enflasyon tsunamisiyle belini kırdıkları emekçinin, sabit gelirlinin haline baksın.”

Yeni asgari ücreti açıklayan Erdoğan geçen yıl olduğu gibi bu yıl da ara zam yapılacağının sinyalini vermiş ve “Şayet beklenmedik bir tabloyla karşılaşırsak tıpkı geçen yıl olduğu gibi yine bir ara düzenleme yapmaktan kaçınmayız.'' demişti.

mynet

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