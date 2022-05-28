Kılıçdaroğlu: Demirtaş'ın, Kavala'nın serbest bırakılmasını istiyorsanız bize katılacaksınız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Düşüncesinden dolayı hiç kimsenin hapse atılmasını istemiyorsanız; Selahattin Demirtaş'ın, Osman Kavala'nın serbest bırakılmasını istiyorsanız bize katılacaksınız. Devletin adaletle erdemle bilgi ve birikimle yönetilmesini istiyorsanız bize katılacaksınız. Toplumun her kesiminin kucaklanmasını istiyorsanız bize katılacaksanız. Biz sizin partiniziz, sizin için çalışıyor, sizin için emek harcıyoruz" dedi.

POLİTİKA 28.05.2022, 17:48 28.05.2022, 18:06
Kılıçdaroğlu: Demirtaş'ın, Kavala'nın serbest bırakılmasını istiyorsanız bize katılacaksınız

Edremit ilçesindeki otelde CHP'li belediye başkanlarının katılımıyla düzenlenen ‘Belediye Başkanları Çalıştayı’nda konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, sorunların farkında olduklarını ve bunları beraber çözmeyi amaçladıklarını söyledi. Kılıçdaroğlu, "Kentin pek çok sorunu var. Aslında burası sanayi, tarım ve turizm açısından olağanüstü güzelliği olan bir kent.

Burası büyümeye hazır bir kent. Tek sorun, Van'a kilitlenen bir siyasal anlayış yok. Van biraz dışlanmış durumda. Biraz terk edilmiş durumda. Van'ı büyütmek bizim boynumuzun borcudur" diye konuştu. 

'KAYYUMA KARŞIYIZ'

Van'da sınır ticaretinin çok önemli yer edindiğini ve bunu geliştirmek için ellerinden gelen her türlü çabayı göstereceklerini belirten Kılıçdaroğlu, "İktidarımızda Van'ın nasıl büyüdüğünü, nasıl geliştiğini; bölgenin nasıl kültür, sanayi, üretim, turizm merkezini olduğunu herkes görecek. Vanlılara söz veriyoruz. Sadece Vanlıların değil, Türkiye'nin kaderini değiştireceğiz.

Herkesin huzur içerisinde yaşadığı bir ülke inşa edeceğiz. Bölgede yerel yönetimlerle ilgili ciddi sorunlar var. Kayyum ataması ve bundan duyulan ciddi bir rahatsızlık var. Bunu alanda da görüyoruz. Seçtiği belediye başkanına görev yaptırmıyorlar. Vanlı kardeşlerimize ve yine kayyum atanan yerlerdeki vatandaşlarıma sesleniyorum; kayyum uygulamasına karşısıyız. Yine 6 liderin bir araya gelip konuştuğu ve kamuoyuyla paylaşıldığı güçlendirilmiş parlamenter sistem metninde, kayyum uygulamasına son vereceğimiz, seçimle gelenin seçimle gideceği, miller iradesine saygı duymanın da demokrasinin bir gereği olduğu ifade edildi" dedi.

248 CHP'li belediye başkanıyla ülkedeki nüfusun yüzde 51'ine hizmet ettiklerini belirten Kemal Kılıçdaroğlu, 2019'dan bu yana 4 milyon 800 bin haneye sosyal yardım yaptıklarını söyledi. Çevrenin değerini bilen hizmet politikası izlediklerini anlatan Kılıçdaroğlu, son 3 yılda 2 bin 852 yeni parkı CHP'li belediyelerin hizmete açtığını söyledi. 2 bin 900 futbol sahası büyüklüğünde yeşil alanın kentlere kazandırıldığını da kaydeden Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu: 

"CHP'li belediyeler kentlerdeki insanların mutlu olmaları için ellerinden gelen bütün çabayı gösteriyor. Ayrıca kadın sığınma evlerinden başlayarak pek çok alanda da güzel hizmetler veriliyor. Belediyelerimizin olduğu yerlerde kreş sayısı, 2019'da 162 iken bugün 316'ya çıkmış durumda. Yüzde 100'ün üzerinde kreş sayısında artış var ve arkası da gelecek.

2019'da 12 bin 279 çocuğumuz kreşe giderken bugün CHP'li belediyelerin olduğu yerde 25 bin 519 evladımız kreşe gidiyor. Özellikle yoksul semtlerden başlayarak kreş açmak konusunda belediye başkanlarımızın gösterdiği çaba geliri düşün olan ailelerinin çocuklarının daha iyi bir ortamda sosyalleşmelerine olanak sağlandı. 20 yıldır yurt sorununu çözemediler. Millete söz verdik bir yılda Türkiye'nin yurt sorununu çözeceğiz." 

CHP'li belediyelerin olduğu yerlerdeki tarımsal desteklere de değinen Kılıçdaroğlu, 147 bin çiftçiye yardım edildiğini ve 50 milyon meyve sebze fidesi dağıtıldığını söyledi. CHP'li belediye başkanların başarılarına gölge düşürmek isteyenler olduğunu savunan Kılıçdaroğlu, "O kadar ciddi bir ön yargıya sahipler ki 'CHP'li belediyeler nasıl başarısız olur', onun arayışı içerisindeler.

Polis baskınları, ihbarlar, şikayetler, haksız eleştiriler; bütün bunların hepsi yapılıyor. Buradan vatandaşlarıma açık ve net ifade etmek isterim; bu engellemelerin hiçbiri CHP'li belediyelerin hizmet vermesine asla ve asla engel olamayacak. Belediye başkanlarımız bütün engelleri aşarak millete hizmet edecek. Halktan yana, halk için çalışan bir anlayışa sahibiz. Belediyemizin olduğu hiçbir yerde, hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek" dedi. 

'KORKUDAN İÇERİ KAÇTILAR'

CHP'li belediyelere yönelik yapılan denetimlerle ilgili de açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, "Çanakkale merkez belediyemiz 2019'dan bu yana 78 kez denetlenmiş, Bursa Mudanya belediyemiz 35 kez denetlenmiş. İzmir'in Çeşme Belediyesi 48 kez denetlenmiş. Belediye başkanlarını nefes alamaz hale getiriyorlar. Biz halka hesap vermeyi namuslu bir görev kabul eden bir anlayıştan geliyoruz. Belediye başkanlarımız attığı her adımı bilirler ve yaptıkları her harcamanın hesabını da verirler çünkü bu onların namus görevidir. Türkiye'de ciddi sorunların olduğunu biliyoruz. Paramiliter güçlerle kendilerini yeni alanlar açtıklarını da farkındayız.

SADAT ve benzeri kuruluşlar bunlar biri. Şöyle bir ifade kullanmış, 'Bu vatanı Türkiye düşmanlarıyla iş birliği yapanlara sandıkta teslim etmeyiz' yani 'Demokrasiye inanmıyoruz' diyorlar. Senin boyunu posunu görmek isterim. Sen bu lafı ediyorsan arkanda birileri var ve bunlara güveniyorsan asla ve asla ona güvenmeyeceksin. Güveneceğin birisi varsa onlar da Kuva-yi Milliye’cilerdir. Bu ülke sahipsiz değildir. SADAT'ın önüne gittiğimde korkudan içeri kaçtılar. Bizi korkutacaklarını sanıyorlar. Biz savaş meydanlarında kurulduk, avukat bürolarında kurulmadık. Bizi korkutacaklarını sanıyorlar. Sizin feriştahınız gelse bizi korkutamaz" diye konuştu. 

Vanlılara seslenen Kılıçdaroğlu, "Vanlı kardeşlerim, Türkiye güzel, Van da güzel. Van'da huzur içinde yaşamak istiyorlarsa bize katılın. Van'ın büyümesini, bölgenin yıldızı olmasını istiyorsanız bize katılım. Kayyum uygulamasına son verilmesini istiyorsanız bize katılın. Van'ın görkemli tarihinin ve doğal güzelliklerini bütün Türkiye'de ve dünyada duyulmasını istiyorsanız bize katılacaksınız. Komşu ülkelerle ilişkilerin gelişmesini istiyorsanız bize katılacaksınız.

Düşüncesinden dolayı hiç kimsenin hapse atılmasını istemiyorsanız; Selahattin Demirtaş'ın, Osman Kavala'nın serbest bırakılmasını istiyorsanız bize katılacaksınız.

Devletin adaletle erdemle bilgi ve birikimle yönetilmesini istiyorsanız bize katılacaksınız. Hiçbir vatandaşın kimliğinden, inancından, yaşam tarzından suçlanmasını ya da ötekileştirilmesini istemiyorsanız bize katılacaksınız. Bu ülkeyi sevenler beraber olmak zorundadırlar, bu ülke için çalışmak isteyenler beraber olmak zorundadırlar. Toplumun her kesiminin kucaklanmasını istiyorsanız bize katılacaksanız. Biz sizin partiniziz, sizin için çalışıyor, sizin için emek harcıyoruz" dedi. 

'TEK ADRES CHP'

"Bu memlekette gerçekten adalet istiyorsanız; herkesin aşı, işi olsun istiyorsanız, evlatlarınıza haksızlık yapılmasın istiyorsanız, kimse yatağa aç girmesin, bunu arzu ediyorsanız, çocuklarınız iyi koşullarda okusun istiyorsanız tek bir adresini var; o adresin adı CHP'dir" diyen Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti: 

"Buradan bütün Türkiye'ye sesleniyorum; CHP'nin neler yaptığını öğrenmek istiyorsanız en küçük belediyeden en büyük belediyeye kadar oradaki değişikliği, mutluluğu göreceksiniz. CHP'nin belediye başkanlarının görev yaptığı yerlerde halkın nefes aldığını, huzur içinde olduklarını göreceksiniz. CHP iktidar olacaksa o zaman Türkiye'nin nasıl büyüdüğünü, nasıl saygın bir ülke haline geldiğini göreceksiniz. 128 milyar doların kimlere peşkeş çekildiğini göreceksiniz. Devletin nasıl saydam olduğunu, vergilerin hesabının millete nasıl verildiğini göreceksiniz.

Arzu eden, kaygı duyan arkadaşlar, 'Gerçekten bunlar olabilir mi' diyen varsa beni de belediye başkanlarını da arayabilirler. Başkanlarımız yaptıkları çalışmaları anlatırlar. Demokrasiden ve barıştan yana olan tabloyu büyütmeye ihtiyacımız var. Biz beraber olmak zorundayız. Kavgadan uzak durmak zorundayız. Beraber olursak hızlı büyüdüğümüzü göreceksiniz.

Türkiye büyük bir ülke. Saman, şeker, mercimek, et, hayvan ithal edilmesini istemiyoruz. Bizim insanımız üretecek, bunu istiyoruz. Bunları toplum için halkımız için istiyoruz. Bu açıdan bütün vatandaşlarıma tekrar seslenmek istiyorum. Evet, Türkiye'de bir sorun var. Evlerde huzursuzluk, işsizlik var; bilim insanları yurt dışına çıkmak istiyor. Bir dönüşüme ihtiyacımız var. Bir ayağa kalkmaya çalışmaya, alın teri dökmeye ihtiyacımız var. Bunu beraber, birlikle yapacağız" diye konuştu.

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun yaptığı konuşmanın ardından toplantı, basına kapalı devam etti. (DHA) ANKA
 

Yorumlar (0)
19
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 28 Mayıs 2022
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sakaryaspor 38 84
2. 1461 Trabzon FK 38 74
3. Bodrumspor 38 72
4. Sivas Belediyespor 38 69
5. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor 38 66
6. Silahtaroğlu Vanspor FK 38 66
7. Çorum FK 38 65
8. Afjet Afyonspor 38 62
9. Ankaraspor 38 55
10. Somaspor 38 53
11. İnegölspor 38 51
12. Etimesgut Belediyespor 38 47
13. Serik Belediyespor 38 45
14. Sarıyer 38 43
15. Diyarbekirspor 38 41
16. Adıyaman FK 38 41
17. Turgutluspor 38 37
18. Ergene Velimeşespor 38 35
19. Niğde Anadolu FK 38 29
20. Kahramanmaraşspor 38 19
Takımlar O P
1. Trabzonspor 38 81
2. Fenerbahçe 38 73
3. Konyaspor 38 68
4. Başakşehir 38 65
5. Alanyaspor 38 64
6. Beşiktaş 38 59
7. Antalyaspor 38 59
8. Karagümrük 38 57
9. Adana Demirspor 38 55
10. Sivasspor 38 54
11. Kasımpaşa 38 53
12. Hatayspor 38 53
13. Galatasaray 38 52
14. Kayserispor 38 47
15. Gaziantep FK 38 46
16. Giresunspor 38 45
17. Rizespor 38 36
18. Altay 38 34
19. Göztepe 38 28
20. Ö.K Yeni Malatya 38 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 36 70
2. Ümraniye 36 70
3. Bandırmaspor 36 62
4. İstanbulspor 36 60
5. Erzurumspor 36 58
6. Eyüpspor 36 57
7. Samsunspor 36 51
8. Boluspor 36 50
9. Manisa Futbol Kulübü 36 49
10. Tuzlaspor 36 49
11. Denizlispor 36 49
12. Keçiörengücü 36 48
13. Gençlerbirliği 36 48
14. Altınordu 36 45
15. Adanaspor 36 45
16. Kocaelispor 36 44
17. Bursaspor 36 44
18. Menemen Belediyespor 36 38
19. Balıkesirspor 36 12
Takımlar O P
1. M.City 38 93
2. Liverpool 38 92
3. Chelsea 38 74
4. Tottenham 38 71
5. Arsenal 38 69
6. M. United 38 58
7. West Ham United 38 56
8. Leicester City 38 52
9. Brighton 38 51
10. Wolverhampton Wanderers 38 51
11. Newcastle 38 49
12. Crystal Palace 38 48
13. Brentford 38 46
14. Aston Villa 38 45
15. Southampton 38 40
16. Everton 38 39
17. Leeds United 38 38
18. Burnley 38 35
19. Watford 38 23
20. Norwich City 38 22