Kemal Kılıçdaroğlu: Savaşta değiliz seçimler ertelenemez

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Bülent Arınç'ın seçimlerin ertelenmesine yönelik çıkışın tepki göstererek, seçimlerin Anayasa'da savaş durumu dışında ertelenemeyeceği hükmünün yeterince açık olduğunu belirtti.

POLİTİKA 14.02.2023, 10:07 14.02.2023, 10:55
Kemal Kılıçdaroğlu: Savaşta değiliz seçimler ertelenemez

Türkiye Kahramanmaraş merkezli depremlerin şokundan çıkmaya çalışıyor.

30 bini geçen ölü sayısı ile tarihi bir felaketin yaşandığı ülkemizde büyük bir seferberlik var.

Yaralar sarılırken bir yandan da 3 aydan az bir süre kalan seçimler Türkiye'nin beklenen gündemi.

Konuya ilişkin dün akşam saatlerinde eski TBMM Başkanı Bülent Arınç bir açıklama yaparak deprem nedeniyle seçimlerin yapılamayacağını ve ertelenmesi gerektiğini belirtti.

Konuyu tartışmaya Açan Arınç'a büyük tepki gelirken CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk tepki geldi.

YetkinReport'a konuşan Kılıçdaroğlu, seçimin ertelenmesinin mümkün olmadığını söyledi.

"Seçimler ertelenemez"
Kılıçdaroğlu'nun ifadeli şu şekilde:

"Seçimler ertelenemez. Anayasa çok açık. Ancak savaş halinde seçim ertelenebiliyor. Savaş olmadığına göre seçim ertelenemez. Hiç kimse Anayasanın, yasaların dışında gerekçeler uydurarak kendisine özgü bir hukuk normu oluşturamaz. Anayasa var. 'Türkiye hukuk devletidir' diyorsak yapılamaz.

 "Anayasa hükmü gayet açıktır"
Ne demek bir defaya mahsus? Bu ifade 'bir kişiye bir sefere özgü bir hukuk normu oluşturalım' demektir. Demokrasilerde böyle bir anlayış yoktur. Kabile devletlerinde bile bu olmaz. Kaldı ki Anayasa hiçbir yoruma yer vermeyecek kadar gayet açıktır. Yine Anayasada, hiç kimseye, sınıfa, zümreye imtiyaz tanınamaz diye bir madde de var.

"Teknolojik imkanlarla sorunlar aşılabilir"
Bakın, büyük bir deprem oldu, farkındayız. Göç hareketleri var, farkındayız. Ancak bugünkü teknolojik imkanlarla bu sorunlar kolaylıkla aşılabilir.

Bir kere herkesin bir T.C. numarası var. Yüksek Seçim Kurulunda herkesin kimlik bilgileri bulunuyor. Adres değişikliklerini de kolaylıkla saptamak mümkün. Seçim tarihi netleştiğinde YSK oturur çalışır, bütün bunları düzenler, seçmen listelerini oluşturur.

"YSK görevini aksatmadan rahatlıkla yapabilir"
14 Mayıs’ta olacaksa üç ay, 18 Haziran’da, zamanında yapılacaksa dört aydan fazla zaman var. Bu süre içinde YSK görevini aksatmadan rahatlıkla yapabilir.

Yapılması gereken, ister erken seçim olarak 14 Mayıs, ister zamanında 18 Haziran olsun, ivedilikle seçim tarihinin belirlenmesidir. Seçimden kaçmanın hiç kimseye bir yararı yoktur. Ancak zararını tüm ülke çekecektir.

Ensonhaber

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