Kemal Kılıçdaroğlu'na, cumhurbaşkanı adayı belirleme sürecinde tam yetki verildi

Grup Başkanvekili Özel, Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla yapılan görüşmede alınan kararı paylaştı.

POLİTİKA 26.02.2023, 17:36
Kemal Kılıçdaroğlu'na, cumhurbaşkanı adayı belirleme sürecinde tam yetki verildi

CHP'nin üst düzey isimleri, parti genel merkezinde düzenlenen toplantıda bir araya geldi.

Grup toplantısı, partinin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla gerçekleştirildi.

Afet bölgesinde bulunan CHP'li milletvekilleri, basına kapalı toplantıya video bağlantı yöntemiyle katıldı.

CHP'de toplantıdan çıkan karar
Kılıçdaroğlu'nun sunuş konuşmasıyla başlayan toplantıda Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından gerçekleştirilen çalışmalar ele alındı.

Ayrıca, "Cumhurbaşkanlığı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi" hazırlıkları görüşüldü.

Aday belirleme sürecinde Kılıçdaroğlu yetkilendirildi
Toplantıya katılan grup başkanvekillerinden Özgür Özel, görüşmede alınan kararı paylaştı:

Cumhurbaşkanlığı seçimi konusunda bundan sonraki bütün süreçlerde grubumuz adına karar almak konusunda oy birliğiyle Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu yetkilendirilmiştir.

"Alınan kararın Türkiye'ye umut olacağını değerlendiriyoruz"
Özel, bundan sonraki çalışmaların, imzalanan yetki belgesi çerçevesinde sürdürüleceğini belirtti ve ekledi:

Alınan karar, yaşadığımız yasa ve büyük üzüntüye rağmen, Türkiye'nin şehirlerinin yıkılmadığı, ekonomisinin ve sağlık sisteminin çökmediği, yıkılmaz bir Türkiye'nin inşası için grubumuz tarafından umutla karşılanmış, Türkiye'ye de umut olacağı değerlendirilmiştir.

2 Mart'ta bir araya gelecekler
CHP'de Kılıçdaroğlu'na verilen cumhurbaşkanı adayı belirleme yetkisi, Millet İttifakı'nın 2 Mart'ta gerçekleştireceği toplantı öncesinde kayıtlara geçti.

İttifak üyesi partilerin, toplantı öncesinde partinin karar organlarıyla bir araya gelerek durum değerlendirmesi yapması bekleniyor.

CHP-İyi Parti sürtüşmesi
Öte yandan, CHP ile İyi Parti arasında aday belirleme öncesinde yaşanan pürüzler dikkati çekiyor.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, "Kılıçdaroğlu aday olmazsa masa dağılır" demiş, bu ifadeler İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener tarafından "Noter değiliz. Kuşoğlu'nun söyledikleri duruyor ama parmaklar sürekli bize sallanıyor." şeklinde karşılanmıştı.

Uysal: Kılıçdaroğlu'nu destekliyoruz
Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, parti olarak Kılıçdaroğlu'nun adaylığını desteklediklerini söylemişti.

Kulislerde, gelecek hafta yapılacak toplantıda sıkı pazarlıkların yaşanacağı konuşuluyor.

Ensonhaber

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