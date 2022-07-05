Kayseri Milletvekili Ataş, Van'ın uçak sorununu TBMM'ye taşıdı

Kayseri İYİ Parti Milletvekili Dursun Ataş, Van- Ankara, Van- İstanbul, Van-Adana, Van-İzmir ve Van- Antalya seferlerinin düşürülmesi, bilet fiyatlarının B Class denilen en üst sınıftan satılması ve bazı seferlerin iptal edilmesini Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun cevaplaması üzerine TBMM'nin gündemine taşıdı.

Kayseri İYİ Parti Milletvekili Dursun Ataş'ın Bakan Karaismailoğlu'na sunduğu soru önergesi aşağıdaki gibidir:

2021 Haziran ayında Van-Ankara karşılıklı sabit sefer sayısı minimum 3, yoğun zamanlarda 5'e kadar yükselebiliyordu. Ancak 2022 Haziran ayında bazı günlerde 1-2 bazı günlerde ise hiç sefer bulunmamaktadır.

Van-Sabiha Gökçen karşılıklı sabit sefer sayısı minimum 4, yoğun dönemlerde 6'ya kadar yükselebiliyorken; 2022 Haziran ayında 2 sefere kadar düşürülmüştür.

Van-İstanbul havalimanı sabit sefer sayısı 2 iken şuan bazı günlerde 1'e düşürülmüştür.

Van-Adana, Van-İzmir ve Van-Antalya parkurları sabit her gün sefer varken şuan mevcut seferler iptal edilmiştir, üstelik 28 Haziran 2022 tarihli Antalya-Van-Antalya uçuşunda günlerce yer olmamasına rağmen %50si Türk Hava Yollarına ait olan SunExpress firması, hiçbir gerekçe göstermeden, yolcunun mağduriyetini önemsemeden bu seferleri iptal etmiştir.

Bu nedenle yüzlerce vatandaşımız şuan Van, Hakkari, Muş gibi şehirlere bilet bulamamaktadır.

Ayrıca bilet fiyatları tek yön olarak promosyon fiyatlarından başlayıp, satış yapıldıkça kademe kademe yükselmekteydi ancak şuan özellikle Hakkari ve Van havalimanlarına baktığımızda aylar sonrasına kadar bile B Class denilen en üst sınıftan satılmaktadır.

Son olarak seyahat acenteleri bilet başına 30-40 TL hizmet bedeli alarak ayakta durmaya çalışırken müşterilerinin havayolu firmasının web sitelerinde 0 TL hizmet bedeli ile yapılan satışlar seyahat acentelerinin iş yapmamasına ve işyerlerinin kapanmasına sebep olmuştur.

Bu bilgiler ışında;

1- 2022 Haziran ayında Van ve Hakkari havaalanlarında kaç sefer yapılmıştır, kaç sefer iptal edilmiştir?

2- 2021 Haziran ayında Van ve Hakkari havaalanlarında kaç sefer yapılmıştır, kaç sefer iptal edilmiştir?

3- Asli görevi vatandaşların yurdun dört bir tarafına ulaşmasını sağlamak olan bakanlığınızın yukarıda açıklanan bu ciddi sorun karşısında bir çalışması var mıdır?

4- Bakanlığınızın Van ve Hakkari havaalanlarındaki uçuş sayılarını artırarak, vatandaşın mağduriyetine son vermeye yönelik bir girişimi bulunmakta mıdır?

5- Bilet fiyatlarının ucuzlatılmasına yönelik bir çalışmanız bulunmakta mıdır?

6- Zor durumdaki seyahat acentelerinin ayakta kalmasını sağlamaya yönelik bir destekleme veya proje düşünülmekte midir?

Havadis