Kaymakam Aydoğan: “Vatandaş odaklı çalışıyoruz”

Vatandaşların kısa sürede takdirini toplayan Kaymakam Aydoğan, mahalle ziyaretleri çerçevesinde halkla buluşmaya ve hane ziyaretlerine devam ediyor. Sahada vatandaşların sorunlarını dinleyip not alan Kaymakam Aydoğan, kurum amirlerine toplantı anında gerekli talimatı vererek vatandaşların taleplerini anlık iletiyor.

Vatandaş odaklı çalıştıklarını belirten Kaymakam Aydoğan, "Vatandaşlarımızı gerek belediyemizde gerek kaymakamlığımızda ağırlıyoruz. Vatandaşlarımızın talepleriyle birebir ilgilenip tavsiyelerine uygun olarak çalışmalarımızı yönlendirmeye gayret ediyoruz" dedi.

Vatandaşla buluşma sonrası okul ve Kur’an kursunu da ziyaret eden Kaymakam Aydoğan, çocuklarla sohbet ederek çeşitli hediyeler dağıttı.İHA