Kayhan Türkmenoğlu istifa etti mi? AK Parti'den flaş açıklama geldi

AK Parti Van İl Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada çıkan haberlerin asılsız olduğu, Kayhan Türkmenoğlu’nun görevinin başında olduğunu ve istifasının söz konusu olmadığı açıklandı.

AK Parti Van İl Başkanlığı Tanıtım Medya Başkanı Sinan Başak tarafından yapılan açıklamada, “Partimiz İl Başkanı Sayın Kayhan Türkmenoğlu görevinin başındadır.

Partimiz ve İl Başkanımız Sayın Kayhan Türkmenoğlu ile ilgili çıkan ve çıkması muhtemel haberlere parti kanallarımızca doğrulandıktan sonra itibar edilmesini kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz” ifadelerine yer verildi.

Van Bölge Gazetesi