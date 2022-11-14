Kaya'dan, Millet İttifakı'na sert eleştiri…

BBP Van İl Başkanı Mevlüt Kaya, başını ana muhalefet partisi CHP'nin çektiği Millet İttifakı ile ilgili eleştirilerde bulundu. Ankara'da gerçekleşen İl Başkanları toplantısına katıldıktan sonra Van'a dönen BBP Van İl Başkanı Mevlüt Kaya, iktidar partisinin il başkanı ve kadın kolları başkanı ile bir araya geldiğini belirterek, istişarelerde bulunduğunu dile getirdi.

BBP İl Başkanı Kaya, 27 Ekim'de Ankara'da BBP İl Başkanları Toplantısı'na katıldığını söyleyerek, "Söz konusu toplantıda Genel Başkanımız Mustafa Destici ile görüştük. Çalışma programı konusunda bilgilendirildik. 2023 seçimlerinde nasıl bir yol haritası çizileceği konusunda bizlere bilgiler aktarıldı. Van'a döndükten sonra Cumhur İttifakı'nın en önemli temsilcisi olan Ak Parti'nin İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu ve Kadın Kolları Başkanı Havva Duran ile görüştüm. Bildiğiniz gibi bizler de Cumhur İttifakı'nın bir parçasıyız.

Seçimler öncesi neler yapılacağı konusunda istişarelerde bulunduk. İnanın bizim amacımız hizmettir. Hakikaten insanlarımızın arasına karışmak, onların derdiyle hemhal olmak lazım. Yol sorunu, eğitim sorunu, alt yapı sorunu olan köylerimiz var. Bu sorunları bizler ilgili birimlere aktarıyoruz. Aktarmak yetmiyor, çözüm noktasında nelere yapıldığını da takip etmeye çalışıyoruz. Tüm bunları iktidar partisinin yetkilileri ile görüşüyoruz. Amacımız insanlara en iyi hizmeti sunmaktır" dedi. Millet İttifakı'na yönelik eleştirilerde bulunan Başkan Kaya, "İnanın halkımız bunlara pek itibar etmiyor. Bakın bu ittifaktaki tüm partilerin farklı tüzükleri vardır. Sağcı, solcu olan partiler var.

Geçmişten beri süregelen bir ideoloji söz konusu. Bir dönemler çatışan partilerin, şimdi bir araya gelip bir cumhurbaşkanı seçeceğini, bunun da ideal olacağını düşünmek akıl kârı değildir. Bu ülkeye yazıktır. Zamana yazıktır" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her konuda çok büyük adımlar attığını belirten Kaya, "Bakın ülkemizin çevresi ateş çemberi.

Bizim ülkemizin birçok konuda sıkıntıya düşmemesi için devlet yetkililerimizin canla başla çalıştığına şahit oluyoruz. Dünyanın en önemli ülkelerinden Rusya, bugün doğalgaz konusunda bizim ülkemizi merkez konumda tutuyor. Hatta fiyatı bile bizim belirlememizi istiyor. Tahıl koridoru konusunda ülkemizin ve yöneticilerimizin payı çok büyük. Türkiye sayesinde birçok ülke tahıla ulaşıyor. Tüm bunları iyi idrak etmek lazım. Halkımızın da bunları göz önüne alarak seçimde oyunu kullanmasını arzuluyoruz" ifadelerini kullandı.

Van Bölge Gazetesi