Kaya: Böylesi bir ortamda seçim konuşulmamalı

Asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem, 10 ilde ciddi yıkımlara neden olurken, 44 bine yakın vatandaş hayatını kaybetti. Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler, Hatay, Gaziantep, Adana, Osmaniye, İskenderun, Kayseri, Mardin, Diyarbakır ve Şanlıurfa olmak üzere 10 şehirde söz konusu büyük yıkımlara yol açmıştı. Depremin meydana gelmesiyle birlikte Alperen Ocakları'yla birlikte, AFAD koordinasyonunda bölgeye gittiklerini belirten Büyük Birlik Partisi Van İl Başkanı Mevlüt Kaya, Alperen Ocakları'yla birlikte arama kurtarma, çadır kurma ve yardım dağıtımı çalışmaları yaptıklarını ifade etti.

"GENÇLERİMİZ BURADA 1 HAFTA BOYUNCA ÇALIŞMA YÜRÜTTÜ"

Deprem bölgesinde yaptıkları çalışmalar hakkında gazetemize açıklamalarda bulunan Büyük Birlik Partisi Van İl Başkanı Mevlüt Kaya, "6 Şubat günü ülkemizi derinden sarsan Kahramanmaraş merkezli depremler meydana geldi. Bu depremlerden dolayı 10 ilimizde ciddi yıkımlar meydana geldi ve bu illerimiz afet bölgesi ilan edildi. Büyük Birlik Partimizin Alperen Ocakları'ndan 30 kişilik bir ekip, daha önce AFAD Van İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen eğitimlere katılarak, gerekli eğitimleri aldılar.

Depremin meydana gelmesiyle, hemen AFAD Van İl Müdürlüğü'ne giderek, gençlerimizi burada topladık. 12 arama kurtarma gencimizle birlikte bölgeye gittik. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde görev aldık. İlk etapta enkazlarda arama-kurtarma çalışmalarına katıldık. 2 cenaze ve 1 canlı çıkardık. İki gün boyunca enkazlarda arama-kurtarma çalışması yaptık. Daha sonra bölgede çadırların kurulması için görevlendirildik. 1 hafta boyunca burada gençlerimiz çalışma yürüttü. Bende gelen malzemelerin yerleştirilmesinde görev aldım. Oraya tayin edilen Kırıkkale Valisi fevkalade güzel çalışmalar başlatmıştı. Gelen yardımları ekipler halinde depremzedelere ulaştırıyorduk" dedi.

"VALİ BALCI, VANLININ YÜZ AKI OLDU"

Bölgede giderken kefen, pamuk ve gıda malzemelerini de kendileriyle götürdüklerini söyleyen Başkan Kaya, "Bölgedeki insanlar gerçekten çok perişandı. Kendi imkânlarıyla derme çatma çadırlar kurmuşlardı. Hemen bölgede tespit ettiğimiz eksiklikleri görevli valilere bildirdik. Talebimiz üzerine bölgeye hemen çadırlar gönderildi. Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu eksikliklerin giderilmesi için güzel çalışmalar yürüttü. Van Valisi Ozan Balcı keza yine bölgede canla, başla çalışıyor. Vanlının yüz akı oldu. Van Valisi Ozan Balcı halen bölgede çalışmalarını yürütüyor. Van'dan giden ekipler canla, başla çalışıyor. Konteyner kentler kuruldu.

Valimiz Ozan Balcı, Van'daki tüm iş makinalarının bölgeye gönderilmesi için talimatlar vermişti. Gerçekten Malatya'da ve diğer illerde Van'da gelen iş makinalarını, arama kurtarma ekiplerini ve diğer yardım ekiplerini görmek mümkündü. Bunun kıymetini bilmek gerekiyor. Valimiz, Van'ın ve Vanlının yüzünü ak etti. Bu bir gerçektir. Bu göz ardı edilmemelidir. Bu felaketi afet olarak değil, bir musibet değil, bir nasihat olarak görmemiz gerekiyor. Cenabı Hak, kâinatı yarattıktan sonra, yer altında bazı fay hatları, yanar dağlar bırakmış ki, biz insanlar yoldan çıkın, isyan edince bize bunlarla uyarı veriyor. Yüce Rabbim hatalarımızdan dönmemizi bize nasip etsin.

Cenabı Hak şöyle diyor; tedbiri sen al, takdiri Allah'a bırak. Tedbir şarttır. Her alanda tedbir almak gerekiyor. Umarım geleceğe yönelik yapacağımız inşaatlarda gerekli tedbirleri alırız. Hakikaten gelecek nesilleri düşünmek lazım" diye konuştu.

"SEÇİMİ KONUŞANLARIN RUHUNDA ACIMA HİSSİ KALMAMIŞ"

Böyle bir ortamda muhalefet partilerinin seçimi konuşmasının doğru olmadığını belirten Başkan Kaya, "Seçimi konuşanların ruhunda acıma hissi kalmamış. Muhalif kesimde bu makamlara nasıl gelirim düşüncesi var. Böylesi bir ortamda seçimin konuşulması külliyen hatadır. Bunların makamdan, mevkiden başa gelmekten başka bir şey değildir. Muhalif kesimde bazı kişiler bu acıyı hissetmiyor.

Hisleri kapanmış, gözleri kör olmuş, gözleri koltuktan başka bir şey görmüyor. Allah bunlara akıl ve şuur versin. Önce yaralarımızı sarmamız gerekiyor. Muhalefet iktidarı kolay bir şekilde karalıyor. Ama hani sizin arkanızdaki icraat nerede? Yardım TIR'larınız nerede? İnsanlar tek yürek olmuştu. Buna şahit oldum. Bugün dinlisi ile, dinsizi ile, Kürdüyle, Arabıyla, sağcısıyla, solcusuyla, herkes tek yürek oldu. Ama insanları birbirinden ayrıştıran siyasiler var. Bunu da muhalefet yapıyor. Bu ortamda seçim konuşmak doğru değil. İnsanlar evladını, eşini, annesini, babasını kaybetmiş, onlar kalkıp seçimi konuşuyor" ifadelerini kullandı.

"RABBİM BİRLİK VE BERABERLİĞİMİZİ BOZMAK İSTEYENLERE DE FIRSAT VERMESİN"

Hükümetin bir yıl içerisinde bu bölgeleri ayağa kaldıracağına inandıklarını belirten Başkan Kaya, "Bir kişinin yaptığı iş, yapacağının teminatıdır. Hükümet geçmişte Van'da yaşanan depremde kısa sürede bu konutları inşa ederek, Van'ı ayağa kaldırdı. 9 ay içerisinde herkes konutlarına taşındı. Bu konutların yüzde 80'ni bir yıl içerisinde biter. Çünkü biz Van'da bunu gördük.

Van'da binlerce konut yapıldığı ve hak sahiplerine kısa sürede teslim edildi. Van depreminde, bir Van ve bir Türkiye'ydi. Ama burada 10 il, bir Türkiye var. Cenabı Hak, yaralılara şafi ismiyle en yakında zamanda şifa nasip etsin. Ölenlere de Allahü Teala rahmet etsin. Biz buna iman etmişiz; selde, depremde, ateşte ölenler şehittir. Şehitlikte mertebe mertebedir. Allahü Teala biz kez daha böyle acılar vermesin. Bu insanları İslam şuuruyla uyandırsın. Birlik ve beraberliğimizi bozmasın. Birlik ve beraberliğimizi bozmak isteyenlere de fırsat vermesin. Arama kurtarma çalışmalarında görev alan ve diğer alanda çalışan bütün kardeşlerimizden de Yüce Allah razı olsun" diye konuştu.

Van Bölge Gazetesi