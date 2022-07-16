Karabıyık: Halkın iradesinin üstünde irade yoktur

Gelecek Partisi Van İl Başkanı Abdulhekim Karabıyık, 15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, hain darbe girişimini sert bir dille kınayarak, halkın iradesinin üstünde bir irade asla tanımadıklarını ifade etti. Karabıyık, 6 yıl önce darbe girişimi başladığı an sahaya indiklerini söyledi.

POLİTİKA 16.07.2022, 11:16
Karabıyık: Halkın iradesinin üstünde irade yoktur

Hain gecede göğüslerini tanklara, savaş mermilerine karşı siper eden şehitleri rahmetle anan Gelecek Partisi Van İl Başkanı Abdulhekim Karabıyık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla o gece meydanları doldurduklarını ifade etti.

"DARBELERİ KINIYORUZ"

Karabıyık, halka rağmen darbe yapılamayacağını belirterek, "Halka rağmen darbe olmaz. Nitekim işte hain FETÖ darbesi gecesi bunu bir kez daha yaşadık ve gördük. Ülkemizin tatbiki tarihine kara bir leke olarak düşen bu 15 Temmuz hain FETÖ darbesinde bir kez daha gördük ki halka rağmen darbe yapılamaz. Evet, bu hain gecede göğüslerini o tanklara, o savaş mermilerine karşı siper eden başta şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize şükranlarımı ifade ediyorum.

Tatbikî darbeler her kimden gelirse gelsin, hangi terör örgütü, hangi güçten gelirse gelsin darbeleri kınıyoruz. O gece sahadan biri olarak söylüyorum. O gece telefonunu kapatanları biliyoruz. Bankamatik kuyruklarına girerek aman paramı çekeyim diyenleri gördük. Ama bazıları da vatan, millet, bayrak dedi. O gün sahalara inildi. Meydanlara inildi. Van Beşyol Meydanı'na inen ilk 5 kişiden biri olarak bunu iftiharla söylüyorum. Yani o gece hain FETÖ darbesinde ilk Beşyol Meydanı'nda sahaya inenlerin görüntüleri, kamera kayıtları var. Sahaya inen 5 kişiden biri olarak kendimle de iftihar ediyorum" dedi.

"BU BİR ÜLKE MESELESİ, BU BİR MİLLETİN MESELESİDİR"

15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla milletin sahaya indiğini hatırlatan Karabıyık, "Bu mesele bir ülke meselesi, bu bir milletin meselesidir. Dolayısıyla burada seve seve her türlü fedakârlığı yapmaya hazırız ve hazır olduğumu ifade ediyorum. Aslında darbeyle ilgili konuşulacak çok şey var. Tatbiki o darbe gecesinden önce özellikle yerel bazda söyleyecek olursak hemen darbenin ilk anından itibaren Sayın Cumhurbaşkanımızın da çağrısı üzerine millet, 81 ilde sahaya indi. Havalimanlarına indiler.

Bir grup azınlık dediğimiz işte asker kılıklı üniforma giyerek sözde kendilerini devletin sahibi görerek,  gelip darbe yapmaya teşebbüs ettiler. Ama muvaffak olmadılar. Tekrar altını çizeyim; o geceki anılarını kaleme dökecek olursam saatleri bulur. Cumhurbaşkanımızın çağrısı üzerine sokağa indik. Canımızı siper edercesine evden helallik diledik ve çıktık. Darbe kimden gelirse gelsin halkı karşısında bulacaktır" diye konuştu.

"VATAN İÇİN GÖĞÜSLERİNİ SİPER EDEN AZİZ ŞEHİTLERİMİZİ RAHMETLE ANIYORUZ"

Başkan Karabıyık açıklamasının devamında, "Biz 84 milyon Türkiye Cumhuriyeti'ndeki halk olarak dün nasıl bu memleketin birliğine, beraberliğine, vatanın bölünmez birliği için nasıl tek vücut olduysak, bundan sonrada olabilecek bir darbe karşısında duruşumuz yine aynı olacaktır. O hain darbe gecesinde göğüslerini siper eden aziz şehitlerimizi rahmetle anıyoruz, gazilerimize şükranlarımızı ifade ediyoruz. Darbeyi yapanları, teşebbüs edenleri, el uzantıları ve sessiz kalanları da lanetliyoruz, kınıyoruz" ifadelerini kullandı.

Bölgegazetesi

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