Kanun teklifi TBMM'de! Seçim barajı düşüyor

Cumhur İttifakı kurmayları milletvekili seçimi kanunu ve siyasi partiler kanununun yanı sıra ilgili kanunlarda yapılması düşünülen değişiklikler konusunda yürütülen çalışmaları tamamladı.

Bu kapsamda hazırlanan Milletvekili Seçimi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ile Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız tarafından pazartesi günü TBMM Başkanlığına sunulacak.

Yazıcı ve Yıldız, saat 11.00'de basın toplantısı düzenleyerek AK Parti ve MHP'nin ortak teklifinin detaylarını kamuoyu ile paylaşacak.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine yönelik bazı uyum düzenlemelerini kapsayan teklif ile bir partinin mecliste temsil edilebilmesi için alması gereken asgari oy oranını ifade eden ve yüzde 10 olan seçim barajının düşürülmesi de öngörülüyor.

Mevzuata göre seçim kanunlarındaki değişikliklerin uygulanabilmesi için seçimden 1 yıl önce yapılması gerekiyor.

İnternethaber