Kandaşoğlu: Kapıköy'de olan kısıtlamalar hiçbir gümrük kapısında yok

Mehmet Salih Giyci - WanHaber

VATSO Derneği Başkanı Zahir Kandaşoğlu, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada Kapıköy’ün sorunlarını yeniden gündeme getirdi.

Kandaşoğlu, Van Kapıköy Sınır Kapısındaki kısıtlamalar hakkında sosyal medya hesabında bir açıklama yaptı.

Kapıköy’ün kapalı olmasını eleştiren Kandaşoğlu paylaşımında;

‘’Van kapıköy sınır kapısında olan kısıtlamaların hiçbiri, diğer gümrük kapılarında yoktur. Turistik amaçlı gelenler dahil ne yazık ki burada doğru dürüst bir ticaret yok. Mesai esaslı çalışan Van Kapıköy gümrük kapısı, Tır geçişine ve birçok ürünün ithalat ve İhracatına kapalı’’ ifadelerine yer verdi.

Artan maliyetler hakkında da açıklama yapan Kandaşoğlu; ‘’Van’da esnaf, tüccar, turizmci aylardır can çekişiyor. Artan maliyetlere karşı büyük sorunlar yaşıyor. Yüksek enflasyon, doğalgaz, elektrik ve diğer maliyetler karşısında çaresizlik içerisindedir. Bölgemizin can suyu hükmünde olan Kapıköy Sınır Kapısının sorunu acil çözülmelidir’’ dedi.

