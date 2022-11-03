KAF Başkanı Aslan Van TSO'un iki başkan adayı ile görüştü

Kadim Aşiretler Federasyonu (KAF) Genel Başkanı Rasim Aslan, geçtiğimiz günlerde yapılan ancak 1. Grubun iptal edilmesinden sonra taraflar arasındaki oluşan gerginliğe son verdi.

POLİTİKA 03.11.2022, 12:12
KAF Başkanı Aslan Van TSO'un iki başkan adayı ile görüştü

Konuyla ilgili açıklamada bulunan KAF Başkanı Rasim Aslan, “Van kamuoyunun malumu olduğu üzere, 22 Ekim 2022 tarihinde ilimizde en büyük STK olan Van TSO seçimleri yapıldı.

Seçimlerin sonuçları ile ilgili itirazları ilçe seçim kurulu tarafından değerlendirilerek, bir gurubun seçimine ilişkin iptal kararı verildi. Ancak seçimlerden sonra bazı çevreler gerek sosyal medya üzerinden ve gerekse başka mecralardan taraflar arasındaki durumu gererek, son derece tehlikeli bir zemine çektiler. Bu değerlendirmelerin etkisinde kalan her iki başkan adayımız, basın açıklamaları ile bir birlerini incitici ve hoş olmayan bir üslupla suçlayarak olayın daha da gerilmesine yol açtılar.

Böyle bir ruh hali içinde ikinci bir seçimin yapılmasının sağlıklı ve güvenli olmayacağı aşikârdır. Dolayısıyla Allah muhafaza etsin, kontrolü zor bir hadisenin vuku bulması, telafisi mümkün olmayan sonuçlara yol açabilir. Böyle bir gelişme, her iki başkan adayını üzeceği gibi; tüccar, sanayici ve iş insanımız ile tüm Van halkını da üzecektir. Bu nedenle herkesin çok iyi düşünmesi, aklıselim ile hareket ederek nefsine yenik düşmemesi gerekir. Ayrıca esnaf, tüccar ve sanayicilerimizin arasına kırgınlık, husumet ve dargınlığa sebebiyet verilmemelidir. Huzur, güven ve kardeşliğe hizmet edecek çözümler bulunmalıdır. Bu sorumluluk şuuruyla hareket edilmesi halinde, hiç kimse zarar görmeyecek, gençlerimize olumlu bir örnek olacak ve halkımızın hayır duasına mazhar olacaklardır.

Zirâ her iki başkan adaylarımızın da ortak gayesi, iyi niyetle ilimizin ekonomisine katkı sağlamak, esnaf, tüccar ve sanayicilerimizin sorunlarını çözmektir. Bu ihbarla bu günden itibaren her iki başkan adayımızın, sulh-u sükunetle hareket edeceklerine inanıyoruz. Önümüzdeki süreç içinde olayı barışçıl bir zemine götürecek yapıcı veya herkesin takdirini kazanacak hayır duasını alacak açıklamalarda bulunacaklarına inanıyoruz. Bizler Kadim Aşiretler Federasyonu olarak her iki başkan adayımız ile yaptığımız görüşme ve istişarelerde, bu olayın barışçıl bir sonuca bağlanması yönündeki çabalarımıza yardımcı olacaklarını ifade etmişlerdir.

İnanıyoruz ki ikinci tur görüşmelerimizden sonra nefsi ve şahsi ihtirasların son bulduğu, hoşgörü ve kardeşlik duygularının hakim olduğu, kaybedenin olmadığı, kazananın Van olduğu bir sonucu halkımızla paylaşma imkânı bulacağız. Yeter ki üçüncü şahıslar bu duruma müdahale etmekten imtinâ etsinler” dedi.İHA

Yorumlar (1)
Wanlı 3 saat önce
Sayın zahir başkanım sizi 3 e ye davet ediyoruz. Ehlak çok önemli
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