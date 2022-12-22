Kadına şiddet uygulayana İpekyolu'nda iş yok!

Van’ın İpekyolu Belediyesi, kadına yönelik şiddetle mücadelede farkındalık oluşturmak amacıyla işe alınacak kişilerden “kadına karşı şiddetten herhangi bir ceza almamış olması” şartı koydu.

POLİTİKA 22.12.2022, 11:31 22.12.2022, 11:33
Kadına şiddet uygulayana İpekyolu'nda iş yok!

İpekyolu Belediyesi yayımladığı alım duyurusunda, işe alınacak personellerde uygun şartları taşımalarının dışında, kadına karşı şiddetten herhangi bir ceza almamış olması ibaresini de ekledi.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, “Belediyemiz bünyesinde 1 makine mühendisi, 1 peyzaj mimarı, 2 motor ustası ve 1 oto elektrik ustası işe alınacak olup, kurumumuz tarafından işe alınacak tüm personellerde uygun şartları taşımalarının haricinde kadına karşı şiddetten herhangi bir ceza almamış olması ibaresi bıraktık.

Kadına yönelik şiddet, kadınlarımızın ve artık tüm insanlığın ortak sorunu olmuş, bu konuda İpekyolu Belediyesi olarak özellikle kadına karşı şiddetin önlenmesine dair işe alınacak personellerin de bu kıstasa uygun olması kuralını getirdik. Amacımız bu madde ile kadına karşı şiddetle mücadelede farkındalık oluşturmaktır” dedi.iha

Yorumlar (0)
Namaz Vakti 22 Aralık 2022
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 13 29
2. Galatasaray 13 27
3. Adana Demirspor 13 24
4. Konyaspor 14 24
5. Başakşehir 13 24
6. Kayserispor 14 23
7. Trabzonspor 13 23
8. Beşiktaş 13 22
9. Alanyaspor 14 17
10. Gaziantep FK 13 16
11. Antalyaspor 12 16
12. Giresunspor 13 15
13. Kasımpaşa 13 15
14. Hatayspor 13 14
15. Karagümrük 13 13
16. Ankaragücü 13 13
17. Sivasspor 14 11
18. İstanbulspor 13 8
19. Ümraniye 13 7
Takımlar O P
1. Eyüpspor 17 38
2. Samsunspor 17 29
3. Pendikspor 17 29
4. Bodrumspor 17 29
5. Rizespor 17 29
6. Keçiörengücü 17 29
7. Bandırmaspor 17 28
8. Manisa FK 17 27
9. Boluspor 17 27
10. Sakaryaspor 18 25
11. Göztepe 17 24
12. Altay 17 21
13. Erzurumspor 17 20
14. Adanaspor 17 18
15. Tuzlaspor 17 16
16. Ö.K Yeni Malatya 17 15
17. Altınordu 17 12
18. Denizlispor 17 12
19. Gençlerbirliği 17 7
Takımlar O P
1. Arsenal 14 37
2. M.City 14 32
3. Newcastle 15 30
4. Tottenham 15 29
5. M. United 14 26
6. Liverpool 14 22
7. Brighton 14 21
8. Chelsea 14 21
9. Fulham 15 19
10. Brentford 15 19
11. Crystal Palace 14 19
12. Aston Villa 15 18
13. Leicester City 15 17
14. Bournemouth 15 16
15. Leeds United 14 15
16. West Ham United 15 14
17. Everton 15 14
18. Nottingham Forest 15 13
19. Southampton 15 12
20. Wolves 15 10