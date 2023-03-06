Kabine toplanıyor: Gündemde Seçim tarihi ve deprem bölgesindeki son durum

Gözler mart ayındaki ilk Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'na çevrildi. Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde gerçekleştirilecek toplantıda çok önemli başlıklar olacak.

Deprem bölgesinde son durum

Kabine gündeminde 11 ili sarsan deprem felaketi ilk sırada yer alırken eksiklerin masaya yatırılacağı bir görüşme gerçekleşecek ve ilgili bakanlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunum yapacak. Enkaza dönen kentlerin yeniden ayaklandırılması için atılacak adımlar görüşülecek.

Fahiş kira artışı

Önemli başlıklardan bir tanesi de depremin ardından tekrar ortaya çıkan fahiş kira sorunu. İlgili savcıların harekete geçmesinin ardından bu konunun da toplantıda gündeme alınması bekleniyor.

Seçim tarihi

Bir diğer başlık ise seçim olacak. 14 Mayıs'ı işaret eden Erdoğan'ın ardından tarihin açıklanması ve seçim sürecinin nasıl olacağına dair bir değerlendirme yapılacak. Cumhurbaşkanı, seçim sürecinde izlenecek yolları değerlendirecek.

İYİ Parti'nin 6'lı masadan ayrılması

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 6'lı masayı devirmesinin değerlendirileceği toplantıda terörle mücadele ile emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesi ve ekonominin yanı sıra iç ve dış gelişmeler de ele alınacak.

Ensonhaber