İzzet Çoban’dan sükûnet çağrısı

Bir daha tekrarlanma olasılığı bulunan 1. Grup seçiminin artık sükûnet içinde geçmeyeceğinin apaçık ortada olduğunu söyleyen İşadamı İzzet Çoban, kutuplaşmış bu ortamda insanların can güvenliği konusunda ciddi tereddütler içerisinde olduklarını ifade etti.

Mavi ve beyaz listede adaylarına ortak bir zeminde buluşmayı ve her şeyden önce sükûneti sağlama çağrısında bulunan İşadamı İzzet Çoban, tüm adayların halka karşı sorumluluk bilinciyle bu çağrıya destek vermelerini ve gerekli çözüm zeminini oluşturmaları gerektiğini açıkladı.

“SEÇİMLER DÜŞMANLIĞA EVİRİLEN TEHLİKELİ BİR SÜRECE DÖNÜŞTÜ”

Van TSO seçimleriyle ilgili açıklamalarda bulunan Çoban, “22 Ekim tarihinde yapılan seçimlerle ve seçime karıştırılan şaibelerle ilgili daha önce birçok mecrada yazılı ve sözlü açıklamalarda bulunduk. 17 Aralıkta iptal edilen 1. Grup seçiminde de demokrasiye olan inancımızı ve seçim boyunca göstermiş olduğumuz duruşu korumak adına sandığa gittik.

Seçim öncesinde tek temennimiz sükûnetin korunduğu itidalli bir seçimin olması yönündeydi. Şimdiki süreçte karşı karşıya olduğumuz durum genelde Van halkı özelde Vanlı tacirler için itibar kaybından başka bir şey değildir. Fakat 1. Grup seçiminin İl Yüksek Seçim Kurulu tarafından ikinci defa iptal edilmesiyle beraber bakılması gereken asıl önemli pencere gözden kaçırılmaktadır.

Bu seçim rekabet havasında başlayıp açık bir düşmanlığa evirilen tehlikeli bir sürece dönüştü. Liste adaylarının sert açıklamaları, karşılıklı sataşmalar bu istenmeyen zeminin oluştuğunu seçim günü yaşananlarla ortaya koydu. Bir daha tekrarlanması olasılığı olan 1. Grup seçiminin artık sükûnet içinde geçmeyeceği apaçık ortadır. Bu kentin her bir evladı bizim için tüm makamlardan daha değerli ve vazgeçilmezdir. Kutuplaşmış bu ortamda insanlarımızın can güvenliği konusunda ciddi tereddütler içerisindeyiz” dedi.

“SÜKÛNETİ SAĞLAMALARINI RİCA EDİYORUZ”

Seçimin tekrarlanması halinde Van halkının yararına olmayacağını belirten Çoban, “Hal böyleyken tekrarlanacak bir seçim Van Halkının yararına olmayacaktır. Bu nedenle mavi ve beyaz listede aday olan bütün arkadaşlarımızdan ortak bir zeminde buluşmayı ve her şeyden önce sükûneti sağlamayı rica ediyoruz.

Diyalog yollarının açık olduğu ortak bir zeminde seçimin tekrarlanması da tüm seçimin iptaline gidilmesi de tartışılabilir. Özellikle liste sözcülerinin diyalog yollarını açık tutarak halk yararını gözetlemeleri ve çalışma arkadaşlarına örnek teşkil etmeleri en büyük temennimizdir. Bu anlamda atılacak tüm adımlara karşı olumlu adımlar atacağımız konusunda hiç kimsenin tereddüttü olmasın. Bu çağrının Van Halkın da karşılık bulması ve kangrene dönüşmüş bu sürecin iyi niyet temelinde çözülmesi hepimizin ortak sorumluluğu halini almıştır. Bu anlamda üzerimize düşen ne varsa yapmaktan geri durmayacağız.

Van’ın kıymetli iş insanlarını, kanaat önderlerini, basın emekçilerini ve STK temsilcilerini de bu çağrıya destek vermeye davet ediyoruz. Beyaz, Mavi ve Kırmızı listenin tüm adaylarıyla halkımıza karşı sorumluluk bilinciyle bu çağrıya destek vereceklerine ve gerekli çözüm zeminini oluşturacaklarına olan inancımızla; Tüm Van Halkını saygıyla selamlıyoruz” ifadelerine yer verdi.

Van Bölge Gazetesi