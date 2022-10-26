İzzet Çoban: Hiç bir söze itibar edilmesin

Van TSO seçimlerinde Kırmızı Liste ile yarışan İzzet Çoban yaptığı açıklamada: "Bizi destekleyen ve söyleyeceklerimize önem addedip bizleri takip eden herkesten önemle rica ediyorum ki bizim ağzımızdan çıkmayan hiç bir söze itibar edilmesin." dedi.

POLİTİKA 26.10.2022, 10:21
İzzet Çoban: Hiç bir söze itibar edilmesin

Van TSO seçimlerinde Kırmızı Liste ile yarışan İzzet Çoban yaptığı açıklamada: "Basın emekçilerinin, seçmenlerimizin ve seçimleri takip eden halkımızın talepleri doğrultusunda bir açıklama yapmamız gerekliliği hasıl oldu" diyerek, "Seçimlerden bu yana koruduğumuz sessizliğimiz bazı cenahlar tarafından farklı amaçlara hizmet etmek amacıyla çarpıtılmış ve mesnetsiz iddialar ortaya atılmıştır." dedi.

"BİZİM AĞZIMIZDAN ÇIKMAYAN HİÇ BİR SÖZE İTİBAR EDİLMESİN"
Kırmızı liste adayı İzzet Çoban, açıklamasının devamında: " Seçim öncesinde başka listelerle birleşeceğimiz konusunda da yürütülmeye çalışılmıştı. O zaman böyle bir düşüncemizin olmadığını ısrarla beyan etmiş ve seçimlerde de beyanlarımızın gerçekliğini gösteren onurlu bir duruş sergilemiştik.

Bizi destekleyen ve söyleyeceklerimize önem addedip bizleri takip eden herkesten önemle rica ediyorum ki bizim ağzımızdan çıkmayan hiç bir söze itibar edilmesin. Seçimden bu yana koruduğumuz sessizliğimizin sebebi gerek ilçe seçim kuruluna, gerek il seçim kuruluna yapılan itirazlar ve gerekse savcılığa yapılan suç duyurularıdır" dedi.

“YARGIYA İNTİKAL ETMİŞ BİR SEÇİM SÜRECİNE SÖYLEMLERLE KATKI SAĞLAMAYACAKTIR”
Kesinleşmemiş bir seçim sonucu hakkında peşin hükümlü olmanın ve yargıya intikal etmiş bir seçim sürecine söylemlerle katkı sağlanmayacağının belirten Çoban, "Seçmenin iradesine ve yargının kararına duyduğumuz saygıdan dolayı sükunetimizi koruma kararı aldık ve gündemde dolaşan sert açıklamaları takip ettikçe kararımızın ne kadar yerinde olduğunu daha iyi anlıyoruz. Yargı kararını verdikten sonra seçim süreci ve yargı kararı ile ilgili gerekli açıklamaları yapacağımızı kamu oyuna saygıyla sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Havadis

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