İYİ Parti Sözcüsü duyurdu! 6'lı Masa'nın adayını açıklayacağı tarih belli oldu!
Ortak aday konusunda aylardan bu yana fikir birliğine varamayan 6'lı masada adaylık için artık geri sayıma geçildi. 2 Mart'ta yapılması planlanan son toplantıda ortak adayın açıklanacağı duyuruldu.
İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, 6'lı masa adayının 2 Mart'taki toplantıda açıklanacağını duyurarak şu açıklamalarda bulundu:
ADAYI AÇIKLANACAK
2 Mart'ta Millet İttifakı 13'üncü cumhurbaşkanını belirleyecek. Bu iradeyi gösterecek ve en kısa zamanda da bu iradenin ortaklaşmasıyla bunu milletimizle paylaşacağız
MERAL AKŞENER'E TAM YETKİ
İyi Parti sözcüsü Kürşad Zorlu, İyi Parti'de aday belirleme sürecinde Meral Akşener'e tam yetki verildiğini duyurdu:
"Dün milletvekillerimiz ve başkanlık divanı üyelerimizle bir görüşme gerçekleştirdi sayın genel başkanımız. Burada deprem konusunun yanısıra. İyi Parti milletvekili grubu oy birliği ile tümüyle 2 Mart'taki 6'lı masa toplantısı için Meral Akşener'i tam olarak yetkilendirmiştir."
SEÇİM TARİHİ
Seçim olacak. Olmak zorunda. Anayasada açıkça kurallar belirlenmiştir. Sayın Cumhurbaşkanının 14 Mayısla ilgili açıklama yapacağını biliyoruz. Böyle olmasa bile 18 Haziran seçim tarihidir. İYİ Parti hazırdır.
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