İmar, 'barış'tırmıyor

Saadet Partisi Van İl Başkanı Özay İlhan, 2018 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından çıkarılan kamuoyunda 'İmar Barışı' olarak bilinen yasanın ülke genelinde ve Van'da birçok mağduriyet oluşturduğunu söyledi.

POLİTİKA 05.12.2022, 10:15
İmar, 'barış'tırmıyor

Van'daki sorun ve sıkıntıları basın toplantıları ile gündeme getiren Saadet Partisi'nin bu haftaki gündeminde, imar barışı ve yaşanan mağduriyetler vardı. Van'da mülkiyet sahiplerinin %10'unun bu anlamda mağduriyet yaşadığını söyleyen Başkan İlhan, İmar Barışı'nın artık sorun olmaktan çıkması gerektiğini söyledi.

Başkan İlhan Van'da olduğu gibi Türkiye'nin her yerinde aynı problemlerin yaşandığını ifade ederek, son dönemlerde yapılan yapıların kontrol edilmesi ve kayıt altına alınması gerektiğini belirtti. Alınan her yapı kayıt belgesinin geçerli sayılması için yeni bir ödeme miktarının belirlenmesi,  ödemesini yapanın belgesinin aktif hale getirilmesi gerektiğini söyleyen Saadet Partisi Van İl Başkanı Özay İlhan, inşaat maliyetlerinin günden güne arttığını, daha önceden yapılmış olan yapılarla ilgili olarak uzman ekiplerle tespitler yapılıp, imar barışından doğan mağduriyetler giderilmesi gerektiğini vurguladı.

"ÇIKARILAN İMAR BARIŞI YASASIYLA İMAR BARIŞI MAĞDURLARI OLUŞTURULMUŞTUR"

Parti binasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Saadet Partisi Van İl Başkanı Özay İlhan, "2018 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 'İmar Affı' ve kamuoyunda ise 'İmar Barışı' olarak bilinen yasanın ülkemiz genelinde ve ilimizde birçok mağdurları vardır. İmar barışı nedeniyle mağdur olan birçok vatandaşımız zaman zaman partimize gelerek sorunlarını bizimle paylaşmaktadır. Çıkarılan İmar Barışı yasasıyla adeta İmar Barışı Mağdurları oluşturulmuştur. İmar Barışı mağdurlarının sorunlarının çözülmesi için bazı önerilerimiz vardır.

Alınan her Yapı Kayıt Belgesinin geçerli sayılması için yeni bir ödeme miktarı belirlenebilir, ödemesini yapanın belgesi aktif hale getirilir. Başvuru yapmış ama ödeme yapmayanlar hakkını kullanabilir, başvuru yapmamış kişiler başvuru yapabilmelidir. Her nerede olursa olsun tüm yapılar imar durumu kayıt altına alınmalı gerekirse cins değişikliği zorunluluğu getirilebilir. Yapı Kayıt Belgesi alındıktan sonra Zemin Tespit Tutanağı Basit Rölöve ve Görünüşlerle ilgili meslek erbapları tarafından çizilip ilgili kayıtlar yapılmalıdır.

İnşaat maliyetlerinin günden güne arttığı günümüzde daha önceden yapılmış olan yapılarla ilgili olarak uzman ekiplerle tespitler yapılıp imar barışından doğan mağduriyetler giderilmelidir. Saadet Partisi Van İl Başkanlığı olarak ülkemizde birçok alanda oluşan önemli mağduriyetlerden birisi olan imar barışı mağduriyetinin biran evvel çözülmesi hususunda yetkili makamlara çağrıda bulunuyoruz" dedi.

"MAĞDURİYETLER BİR TÜRLÜ ÇÖZÜLMÜYOR"

İmar Barışı kapsamında yaşanan sorunların giderilmesi için il ve ilçelerde uzman ekiplerin oluşturulması gerektiğini söyleyen İlhan, "İmar Barışı kapsamında vatandaşlar, tapulu arazisinin üzerinde ev yapmış. Fakat bu tapulu arazisinde yaptığı binası, dairesi veya müstakil evi kayıt altına alınmıyor. İmar Barışı yasasıyla bu sorunların çözüleceği söylendi. Halihazırda inşaat maliyetleri günden güne artıyor. Ülkemizde birçok yapı kayıt altında değil. Kayıt dışılığın devlete de çok zararı var. Bugün bu yapılar kayıt altına alındığı zaman, kat irtifakı tapusu alınmış, kat mülkiyeti tapusu alamıyor. Yada hiçbir şekilde tapu alamamış.

Eğer bir yapı depreme dayanıklı ise, çünkü bizim en önemli konumuz depreme dayanıklılık. Birde başkasının arazisini işgal etmiyorsa, yola engel olmuyorsa, çevrede sıkıntı çıkarmıyorsa artık o yapıların mutlak şekilde kayıt altına alınması gerekiyor. Bu sorunun kökten çözülmesi için, gerçekten sıkıntılı, mağduriyet oluşturan yapılar varsa, bunların da yıkımı yapılmalıdır. Zaten Türkiye son dönemlerde kentsel dönüşümü sürekli konuşuyor. Ama mağduriyetler bir türlü çözülmüyor. Bunun çözülmesi için,  il ve ilçelerde bu iş için uzman ekipler oluşturulmalıdır.

Bu ekipler öncülüğünde bu sorunların çözülmesi gerekiyor. Sorun neredeyse birçok insanı direkt etkiliyor. Örneğin ilimizde bir vatandaş 5 katlı bir bina yapmış ve üst katına çatı katı yapmış. Bundan dolayı kat irtifakı tapusunu baştan almış, üsttekinin kat irtifakı yok, bundan dolayı kat mülkiyeti tapusunu alamıyor. Bu tarz sorunlar çok ciddi anlamda var. Bunu suistimal edenler de var. Suistimalin de önüne geçmek için yeniden bu meselenin ele alınması gerekiyor" diye konuştu.

"ÇİFT YÖNLÜ ÇALIŞMALAR DERHAL YAPILMALI"

Bürokratik işlerin hızlandırılması gerektiğini vurgulayan SP İl Başkanı İlhan, "Ülkemiz deprem kuşağında olan bir ülkedir. Sık sık depremler yaşıyoruz. Bundan birkaç gün önce Düzce'de bir deprem yaşadık. 2011 yılında Van'da 2 büyük deprem yaşadık. Bunun yanında 1,5- 2 yıl önce Başkale'de deprem yaşadık. Elazığ'da, Malatya'da, İzmir'de depremler yaşadık. Şu anda bütün Marmara'yı etkileyecek bir İstanbul depremi gündemde konuşuluyor. Bu sorunun çözümü için, ciddi anlamda Çevre Şehircilik Bakanlığı ve belediyelerin bu meseleyi ele alıp, çift yönlü olarak, hem vatandaşın mağduriyeti giderilmesi, hem kayıt altına alınmalı hem de ileride doğabilecek sorunların önüne geçilecek çalışmalar yapılmalıdır.

Bu konu bugün Türkiye genelinde yaklaşık olarak direkt olarak 3-5 milyon insanı kapsıyor. Bu da ilimizde yaklaşık olarak 10 ile 20 bin aileyi ilgilendiriyor. Vatandaşın tapu sorunu var. Bunlar basit olarak çözülebilecek işler ve çok büyük maliyetler çıkarmadan, vatandaşın da işini kolaylaştırarak hem bu yönde devletimize, belediyelere ve diğer kurumlara bir gelir sağlanmış olabilir. Çift taraflı bir kazanç elde edilecektir. Elbette bu iş yapılırken, işgal var ise işgal çözülmelidir. Yıkım gerçekleştirilmelidir.

Bunun yanında ciddi anlamda kötü bir görüntü var ise, bunun düzeltilmesi gerekiyor. Bu sorunun çözülmesi için mutlak suretle kökten bir çalışma yapılmalıdır. Ülkemizde bir yasa çıkarılırken, aslında yasa mağduriyetleri doğuruyor. Bu mağduriyetleri önleyecek şekilde kapsamlı çalışmalar yapılmalıdır. Bu işlerde de hızlı davranılmalıdır. Bürokratik engellemeler değil, bürokratik çözümler olmalıdır" ifadelerini kullandı.

"İMAR BARIŞI SORUNU CİDDİ BİR PROBLEMDİR"

Van'da mülkiyet sahiplerinin %10'unun bu anlamda mağduriyet yaşadığını söyleyen İlhan, "Bugün Van'ımızda evi olanların yüzde 10 İmar Barışından dolayı mağduriyet yaşıyor. Bunların artık sorun olmaktan çıkması gerekiyor. Van'da bu iş ne kadar büyük bir problem ise, Türkiye'nin her yerinde de aynı problemler var. İmar Barışı ciddi bir problem olarak karşımızdadır.

Bugün bir inşaatın metrekare maliyetini hesapladığımız zaman, günümüzde minimum 6-6,5 liraya tekabül ediyor. Bir de bunun yer maliyetini düşündüğünüz zaman, bazı yerlerde bu yer maliyeti 10-12 lirayı bulurken, bazı yerlerde 8-9 lirayı buluyor. Bu çok ciddi bir külfettir. Yapılmış olan binalar var. Bu yapıların kontrol edilmesi ve kayıt altına alınması gerekiyor. Bu işi yaparken, vatandaşa büyük bir külfet getirirseniz, büyük bir yük getirirseniz, vatandaş bunu da yaptırmaz. Yarın büyük bir deprem olduğunda, can kayıpları yaşandığı zaman eyvah deriz. Giden can geri gelmez. Ama devlet kurumlarının bu konuda hassas davranması gerektiği kanaatindeyiz" diyerek sözlerini tamamladı.

Van Bölge Gazetesi

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