İmamoğlu kararı ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk açıklama!

Mardin'de bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplu açılış töreninde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mardin Havalimanı'nın adıyla ilgili önemli gelişmeyi de duyurdu. Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan Karaman-Adana-Gaziantep hızlı tren projesinin Mardin'e kadar uzatılacağını söyledi. Öte yandan siyaset gündemini meşgul eden en önemli konulardan bir tanesi olan 'Ekrem İmamoğlu'na mahkumiyet kararı' ile ilgili de Erdoğan'dan açıklama geldi. Erdoğan, "Siyasi tartışma yok, bir şahsın YSK’ya hakareti var. Taht oyunlarını bizim üzerimizden yürütmek istiyorlar." şeklinde konuştu. İşte son dakika haberinin tüm detayları...

"MARDİN'E ESER KAZANDIRMAKTAN ASLA GERİ DURMADIK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasına, vatandaşlara teşekkür ederek başladı. "Havalimanından buraya gelene kadar cadde boyu Mardinli kardeşlerimle hakikaten çok farklı bir buluşmayı gerçekleştirdik." diyen Erdoğan, törene katılanların resmi rakamını sorduğunda ise "75 bin kişi meydanda." yanıtını aldığını aktardı. Erdoğan, şöyle konuştu:

"Elhamdülillah. Bu bir sevginin, bu bir dayanışmanın, bu bir 2023'e yürüyüşün coşkulu adımıdır. O güzel Mardin türküsünden ilhamla diyorum ki 'Hasretinden dağlar çökse başıma, yine söz söyletmem Mardin'e, aşkıma. Çekilin başımdan Allah aşkına, ben sevdim Mardin'i bundan kime ne?' Biz tarihin, kültürün, medeniyetlerin şehri Mardin'i de tüm insani zenginlikleriyle, özellikle Mardinli kardeşlerimi de Allah için seviyoruz."

Kardeşliğin şehri Mardin'i sahip olduğu güzelliklerden kopartmak için çok uğraştıklarını, her türlü fitneyi, her türlü fesadı, her türlü baskıyı, zulmü denediklerini ama Mardin'in kim olduğunu asla unutmadığını vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Biz de Mardin'i hiçbir zaman unutmadık. Hep kalbimizde yaşattık. Hep bağrımıza bastık. Bununla kalmadık şehrimize getirdiğimiz eserler ve hizmetlerle Mardin'i kalkındırdık, geliştirdik, büyüttük, güçlendirdik. Terör belasından kurtuldukça, potansiyelini harekete geçirdikçe, Mardin'in de bu altyapının hakkını vermeye başladığını görmekten memnuniyet duyuyoruz. Tabii bu süreçte neler yaşadığımızı en iyi sizler biliyorsunuz."

"Yüz yerden yar yüz yerden, yaralayan yüz yerden. Sensiz canım sağ olmaz, tabip gelse yüz yerden" dizelerini okuyan Erdoğan, "Yüz yerden yaralı da olsak Mardin'e hizmet etmekten, Mardin'e eser kazandırmaktan asla geri durmadık." dedi.

"ÇOK SAYIDA YOL PROJESİNİ BUGÜN HİZMETE AÇIYORUZ"

Bugün, Mardinli vatandaşlarla hasret gidermenin yanında Mardin'e kazandırdıkları toplam yatırım bedeli 8,5 milyar liraya, güncel bedeli 17,5 milyar liraya ulaşan yüzlerce eser ve hizmetin resmi açılışını da yaptıklarını belirten Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:

"Eğitimde, ana sınıfından liseye kadar her seviyede, yapımı tamamlanan okulları, spor salonlarını, pansiyonlarını, çevre düzenlemeleriyle resmen hizmete açıyoruz. Artuklu Üniversitemizin derslik binaları ve çevre düzenlemesi yatırımlarının açılışını da buradan gerçekleştiriyoruz. Gençlik ve sporda mahallelerimize yaptığımız futbol sahalarını, yarı olimpik yüzme havuzunu, öğrenci yurtlarını, spor salonları ve sahamızın bakım onarım çalışmalarının açılışını yapıyoruz.

Ulaştırmanın toplamda 1,5 milyar liralık yatırımla hayata geçirdiğimiz Midyat Şehir Geçişi ve Bağlantı Yolları ile Midyat Nusaybin Yolu'nu, Kızıltepe Köprülü Kavşağı'nı, Derik Şehir Geçişi ve Kızıltepe Yolu'nu, Mardin Devlet Hastanesi Kavşağı'nı, ayrıca şehir genelinde tamamlanan çok sayıda yol projesini bugün hizmete açıyoruz. Mardin-Savur Yolu'nu da inşallah en kısa sürede yapıyoruz."

"PETROL ARAMA ÇALIŞMALARINI HIZLANDIRDIK"

Devlet Su İşleri tarafından 1 milyar 100 milyon liralık yatırımla tamamlanan Derik Ovası Sulaması'nı da bugün resmen hizmete sunacaklarını bildiren Erdoğan, bu projeyle 14 köye yayılan 91 bin hektarın üzerinde araziyi cazibeli kanal sayesinde herhangi bir enerji gideri olmadan suyun bereketiyle buluşturduklarını vurguladı.

Erdoğan, böylece suyla buluşan arazilerin yılda iki defa ekilebileceğini, dört kat fazla zirai gelir sağlayabileceğini ve 9 bin kişiye ilave istihdam oluşturacağını kaydetti.

Mardin ve ilçelerinde 1 milyar 108 milyon liralık yatırım tutarıyla ve güncel rakamla 3 milyarı aşkın bedelle hayata geçirilen yüzlerce enerji tesisinin açılışını da buradan yapacaklarını belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Çeşitli kurumlarımıza ait hizmet binalarını, Diyanet İşleri Başkanlığımızca şehrimize kazandırılan camileri, Kültür ve Turizm Bakanlığımızın yaptığı kütüphaneyle kültür projelerini de buradan hizmete açıyoruz. Ülkemizin dört bir yanında Mardin'de de olduğu gibi petrol arama çalışmalarını hızlandırdık. Bugün 3 petrol kuyumuzun açılışını yapıyoruz. Mardin'imizdeki doğal gaz altyapısını genişlettik. Ömerli, Dargeçit, Midyat, Savur ve Mazıdağı ilçelerimize getirilen doğal gaz hatlarının açılışını buradan gerçekleştiriyoruz.

Mardin Büyükşehir Belediyemiz, güncel bedeliyle 2 milyar liraya yakın bir yatırımla yüzlerce altyapı ve üst yapı projesini tamamladı. Aynı şekilde Artuklu, Dargeçit, Derik, Kızıltepe, Mazıdağı, Midyat, Nusaybin, Ömerli, Savur, Yeşilli belediyelerimiz de kendi sorumluluk alanlarında çok sayıda projeyi bitirdi. Tüm bu belediye yatırımlarının, resmi açılışını da buradan yapıyoruz."

Mardin Organize Sanayi Bölgesinde güncel tutarıyla yaklaşık 3 milyar lirayı bulan yatırımla faaliyete geçen 16 ayrı fabrikanın, şehirde açılan 3 ayrı otelin resmi açılışını da gerçekleştireceklerini belirten Erdoğan, Tarım ve Orman Bakanlığının çeşitli birimlerinin destekleriyle faaliyete geçen çok sayıda işletme ve tesisi de törenle bugün hizmete açacaklarını anlattı.

Erdoğan, "Tüm bu eser ve hizmetlerin Mardin'e, Mardinli kardeşlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Bu yatırımların şehrimize kazandırılmasında katkısı bulunan bakanlıklarımızı, kurumlarımızı, belediyelerimizi, özel sektörümüzü, hayırseverlerimizi tebrik ediyorum. Sadece bu kadar da değil geçtiğimiz 20 yılda Mardin'i, yaptığımız 48 milyar liralık kamu yatırımlarıyla her alanda destekledik, geliştirdik." ifadelerini kullandı.

"HIZLI TREN PROJEMİZİ MARDİN'E KADAR UZATIYORUZ"

Mardin'e eğitimde 5 bin 764 adet yeni derslik inşa ettiklerini ve Artuklu Üniversitesini kurduklarını hatırlatan Erdoğan, gençlik ve sporda 4 bin 205 kişi kapasiteli yüksek öğrenim yurt binaları açtıklarını ve 40 spor tesisi kazandırdıklarını söyledi.

Mardinli ihtiyaç sahibi vatandaşlara toplamda 8,5 milyar lira tutarında kaynak aktardıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Sağlıkta 1124 yataklı 14 hastaneyle birlikte 36 sağlık tesisi inşa edip hizmetinize sunduk. Çevre ve şehircilikte, TOKİ eliyle toplam 8 bin 907 konutun inşasını tamamlayıp hak sahiplerine teslim ettik, 690 konutun yapımı devam ediyor. Ayrıca son kampanyamızda Mardin'de 2 bin 550 konut da inşa edecek, vatandaşlarımıza 17 bin 500 altyapısı hazır müstakil ve müşterek arsa vereceğiz. Ulaştırmada Mardin'i kaç kilometreden aldık biliyor musunuz? 29 kilometreden devraldık ve bölünmüş yol uzunluğunu toplamda 272 kilometreye çıkardık. Karaman-Adana-Gaziantep Hızlı Tren Projemizi, inşallah Mardin'e kadar uzatıyoruz.

MARDİN HAVALİMANI'NIN ADI DEĞİŞİYOR

Şimdi Mardin Havalimanı'na 3 milyon yolcu kapasiteli yeni bir terminal binası yaptık. Bugün gönlümden şöyle bir şey geçti, 'Mardin Havalimanı'nın adını Mardin Aziz Sancar Havalimanı olarak değiştirelim.' dedik. Kabul edenler, kabul etmeyenler? İttifakla kabul edilmiştir. Mardin'in medarıiftiharı, Nobel ödüllü Profesör Doktor Aziz Sancar Hoca'mızın adı bundan sonra Mardin'e girerken Mardin Havalimanı'nın gönderinde de görülecek; Mardin Profesör Doktor Aziz Sancar Havalimanı."

Tarım ve ormanda Dicle Nehri üzerindeki en büyük eser, Ilısu Barajı ve Hidroelektrik Santrali'ni hizmete aldıklarını anımsatan Erdoğan, devreye giren sulama tesisleriyle 323 bin dekar arazinin sulanmasını sağladıklarını söyledi.

Mardinli çiftçilere toplamda 3,2 milyar lira tutarında tarımsal destek verdiklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, sanayi ve teknolojide iki yeni organize sanayi bölgesi ve bir endüstri bölgesi kurduklarını ve gelecek dönemde Mardin'i çok daha büyük eserlerle buluşturmayı sürdüreceklerini ifade etti.

Türkiye Yüzyılı'nı vatandaşlarla birlikte inşa edeceklerini ve 2023 seçimlerinin ardından Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına yükselteceklerini söyleyen Erdoğan, alandakilere, "Buna var mıyız? Buna hazır mıyız? 2023'te sandıklardan gümbür gümbür geliyor muyuz?" diye seslendi. Alandakilerin cevabı üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlara inandığını ve güvendiğini bildirdi.

Türkiye'nin de Mardin'in de bugünlere nasıl geldiğinin en yakın şahidinin vatandaşlar olduğuna işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Yıllarca bu şehir, terör örgütünün üzerine topladığı kara bulutları dağıtmak için ne mücadeleler verdi. Bu uğurda nice yıllar yitirdik, nice acılar yaşadık, nice yıkımlara maruz kaldık, nice bedeller ödedik. Hatırlayın, daha 7 yıl önce çukur eylemleriyle Mardin'in ilçelerini yakıp yıktılar. Mardin'e bu yıkımı yaşatanların derdi asla sizler değildiniz. Türkiye'yi çukura itmek için masum insanları kalkan yapanların derdi asla bu ülke de bu millet de değildi. Onlar yıktı, biz yeniden daha iyisiyle yaptık. Benim Kürt kardeşlerime çok çektirdiler. Hem 'Kürt'üz' dediler hem Kürt kardeşlerimi vurdular, çukurlara gömdüler. Arap'ıyla Kürt'üyle maalesef Ezidi'siyle Yezidisi'yle bütün mabetlere varıncaya kadar yıktılar.

Terör örgütünün Nusaybin'de Dargeçit'te, Derik'te tahrip ettiği caddeleri, sokakları, binaları yeni baştan biz inşa ettik. Derik'te kaymakamımızı bunlar şehit etti. Günahı neydi? Sadece Derik'e hizmet etmekti. Terör örgütünün, kaynaklarını yağmaladığı belediyelerimizi yeniden sizlere hizmet edecek hale biz getirdik. Ağızlarından özgürlüğü düşürmeyenlerin, Kürt'üyle Arap'ıyla Türküyle sizleri esir etmesinin önüne biz geçtik. Lafa gelince kardeşlikten dem vuranların, Müslümanıyla Süryani'siyle Ezidi'siyle sizleri birbirine düşürme planını biz bozduk."

KILIÇDAROĞLU'NA SERT TEPKİ

Erdoğan, "Geleceklerini, bu milletin, bu coğrafyanın, sizlerin binlerce yıllık kardeşliğinde değil, binlerce kilometre öteden aldıkları emirlerde arayanların nasıl bir felakete yol açtıklarını görüyorsunuz. Bu topraklarda yaşayan insanların kanları üzerinde kendilerine saltanat düzeni kurma peşinde olanların sergiledikleri kepazeliklerin her gün bir yenisi ortaya saçılıyor." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2021 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildiğini anımsatarak şunları kaydetti:

"Cumhur İttifakı 325 oyla muhalefeti duman etti. Bu milletin evlatlarının canlarına göz dikerken kendi evlatlarını güven ve şatafat içinde yaşatanların mide bulandırıcı riyakarlıklarını anlatmaya gerek bile duymuyorum. Aslında bunlara en güzel cevabı evlatlarını terör örgütünün pençesinden kurtarmak isteyen Diyarbakır anneleri verdi. Bay Kemal, 6 yaşındaki çocuğunu konuşuyorsun. Bizim ciğerimiz yanıyor, o bir felaket, ayrı bir konu. 10-14 yaşında Kandil'e kaçırılan o yavrular için bugüne kadar bir kelime ettin mi? O terör örgütlerinin taciz ettiği o yavrularla ilgili bir cümle kullandın mı? Diyarbakır annelerini ziyaret ettin mi? Onlarla helalleştin mi? Ah cambaz ah. Ne diyor? 'Helalleşmeye geldim.' Nereye? Eğer helalleşmeye gideceksen Diyarbakır'a git, Diyarbakır'a. Oradaki annelerle helalleş.

Ama sen kiminle dirsek temasındasın? HDP'yle. HDP ne iş yapıyor? Kandil ile beraber iş tutuyor. Kandil'e karşı senin ciğerin yok, ciğerin. Bir laf edemezsin. Azimle inançla dirayetle yürüttükleri mücadeleyle evlatlarını birer birer terör örgütünden kurtaran Diyarbakır annelerini ben Mardin'in bu muhteşem meydanından selamlıyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, meydanda asılı "Üzümümüz şiredir, altılı masa fitnedir. Reis sen dik dur, Mardin halkı seninledir." pankartını okuyarak yapacakları çok şey olduğunu ve çekinmeden, usanmadan, Mardin'in çok daha muhteşem olacağını söyledi.

EKREM İMAMOĞLU'NA MAHKUMİYET KARARI

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Son günlerde bir mahkeme kararı üzerinden kopartılan fırtınanın gerisinde de ne var? Aynı faşist zihniyet var. Aslında bu tartışmanın ne bizimle, ne şahsımla, ne milletimizle bir ilgisi yok. Çünkü konu bir şahsın, hakimlere hakaret ettiği iddiasıyla aldığı mahkumiyet kararından ibarettir. Ortada ne bir siyasi tartışma, ne bir fikir kavgası, ne bir hizmet mücadelesi mevcuttur." dedi.

Konuşmasının devamında Erdoğan "Mahkeme kararının açıklanmasının ardından söylenenlere, yazılıp çizilenlere baktığımızda bir taraftan gülüyor, bir taraftan üzülüyoruz. Birilerinin kendi iç kavgalarını, Bizansvari taht oyunlarını bizim üzerimizden yürütmeye çalıştığını görünce üzülüyoruz. Karşımızdaki tablo gayet net. Anayasaya göre hakimler görevlerini bağımsız olarak, kanuna ve hukuka uygun şekilde yaparlar. Ben söylemiyorum, Anayasa'nın 138. maddesi söylüyor. Mahkemelerin verdiği her kararı beğenmek mecburiyetinde değiliz. Bizim de eleştirdiğimiz pek çok mahkeme kararı da olmuştur. Bu kimseye hakimlere hakaret etme, mahkeme kararını tanımama hakkı vermez. Bizim siyasetin meşru yollarla yapılmasına olan bağlılığımızı kimse sorgulayamaz." ifadelerini kullandı.

6'LI MASAYA YÜKLENDİ

6'lı masayla ilgili ise Erdoğan "Projelerimizi yarıştırabileceğimiz bir rakip arıyoruz. Aylardır bunun çağrısını yapıyoruz. Muhalefet cenahı karşımıza bir isim çıkartamadı. Masadaki herkesin kafasında başka hesabın olduğu cümle alemin malumudur. Birileri bir mahkeme kararını bahane ederek bizim üzerimizden kendi lehine çevirmeye çalışıyor." şeklinde konuştu.

Ardından Erdoğan "Ortada henüz biten bir yargı süreci de gelen bir yasak da yok. Eğer mahkemenin verdiği kararın hatası varsa gerekli düzenlemeler yapılabilir. Asıl çarpıklık yargıyla ilgili bir sürecin 6'lı masanın kendi içindeki siyasi çekişmelerinin mezesi haline getirilmeye çalışılmasıdır. Bizi de aynı oyuna alet etmeye çalışıyorlar." dedi.

Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı ile ilgili olarak Erdoğan "Bizim için cumhurbaşkanı adayının kim olacağı hiç önemli değil. Cumhur ittifakı adayını açıklamış meydanlarda gümbür gümbür söyleyeceğini söylüyor. 6’lı masa ve ortakları birbirine çalım atmakla uğraşacaklarına yürekleri yetiyorsa çıkıp adaylarını göstersinler. Çamura yatmadan bizim adayımız şudur deme cesaretini göstersinler." ifadelerini kullandı.

