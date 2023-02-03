İlhan: Van'da sokaklar güvenli değil!

Saadet Partisi Van İl Başkanı Özay İlhan, bu hafta başıboş köpekleri gündeme taşıdı. Geçtiğimiz günlerde Van'ın İpekyolu ilçesinde bir sitenin bahçesinde köpeğin saldırısına maruz kalan 10 yaşındaki Emir Mete Durna, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Talihsiz çocuğun ölümü sonrası, sosyal medyadan çok sayıda tepki gelirken, Saadet Partisi Van İl Başkanı Özay İlhan ise, basın toplantısı düzenleyerek gazetecilere önemli açıklamalarda bulundu.

"GEREKLİ ADIMLAR ATILMADIĞI TAKDİRDE DAHA ÇOK CANIMIZ YANACAK"

Van'ın ve ülkenin üstü açık bir hayvan barınağına dönüştüğünü belirten Başkan İlhan, "Ülkemizin birçok yerinde sokaklarda ki sahipsiz köpeklerin saldırısı nedeniyle 2022 yılında çoğu çocuk 33 insanımız hayatını kaybetti. Geçtiğimiz Kasım ayında Adilcevaz ilçesinde köpek saldırısı sonucu kuduz olan 11 yaşındaki Mustafa Erçetin hayatını kaybetti.

3 gün önce ilimizde 10 yaşındaki Emir Mete Durna yine köpek saldırısı sonucu hayatını kaybetti. Emir Mete Durna'yı saldıran köpek daha önce saldırganlık şikâyetiyle barınağa alınmış, aşılı, küpeli ve kısırlaştırılmış bir köpektir. Başta Emir Mete Durna olmak üzere hayatını kaybeden tüm insanlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Başıboş köpeklerin sayısı ülke genelinde 10 milyonun üzerindedir.

Van'da da başıboş köpek sayısı çok ciddi rakamlara ulaşmış durumdadır. İlimiz ve ülkemiz adeta üstü açık bir hayvan barınağına dönüşmüştür. Başıboş köpekler konusunda gerekli adımlar atılmadığı takdirde daha çok canımız yanacaktır. Dünyadaki birçok gelişmiş ülkenin sokaklarında başıboş köpek yoktur. Sokaklarda ancak köpekler sahipleriyle ve tasmalı şekilde gezebilirler. Saadet Partisi Van İl Başkanlığı olarak açıkça ifade etmek istiyoruz! Ne yazık ki sokaklarımız güvenli değildir. Yaşamı tehdit eden bu sorunun çözülmesi için ilgili bakanlıkları ve belediyeleri göreve davet ediyoruz" dedi.

"KÖPEKLERİN SOKAKLARDA BAŞIBOŞ ŞEKİLDE DOLAŞMASI DOĞRU DEĞİLDİR"

Daha sonra basın mensuplarının sorularını cevaplayan Başkan İlhan, "Emir Mete Durna'yı köpek ısırmadı, Adilcevaz'daki Mustafa köpek ısırması sonucunda kuduz olmadı, Ağrı'da 2 yaşındaki Asaf köpek tarafından parçalanıp, öldürülmedi demek en büyük saçmalıktır. Görüntüler zaten ortadadır. Köpekler ne yazık ki tehlike saçmaktadır. Biz hepimiz hayvan severiz.

Fakat hayvan sever kavramını üzerinden yazık ki ülkemizde bir grup rant peşinde koşuyor. Kendisini hayvan sever olarak tanıtan, aslında bırakın hayvan sevgisini, hiçbir sevgisi olmayan, kendisini bu alanda bir şekilde konumlandırmış, bundan geçinen insanlar var. Hayvanların yaşam alanları ortadır. Köpek besleme şekli de ortadadır. Evcil köpekleri insanlar evinin önünde besler. Kimsenin buna itiraz ettiği yoktur. Fakat köpeklerin sokaklarda başıboş şekilde dolaşması doğru değildir. Bunun savunulur yanı yoktur. Belediyelerin sokaklardaki köpekleri toplayarak, dişi ve erkek köpekleri ayırarak bunları kısırlaştırıp, üremesinin önüne geçmesi gerekiyor.

Bu sayede kontrolü bir şekilde bütün köpekler belli alanlarda barındırılır. Birkaç yıl bunun yüksek bir maliyeti olur ama ileriki yıllarda bunun maliyeti olmaz. Eğer tedbir alınmaz ise, ülkemiz 5-10 yıl sonra sokaklarında 30 milyon, 40 milyon, 50 milyon köpek olan bir ülkeye dönüşecektir. Hayvanseverlik adı altında, köpek sevgisi adı altında da çok ciddi rantların olduğunu ne yazık ki duymaktayız. Bunun içerisinde mama firmalarından tutun, başka alanlara bu işin sirayet ettiği bilinmelidir. Bu konuyla alakalı ivedi olarak mecliste mutlak suretle bir komisyon kurulmalıdır. Komisyon tüm yönleriyle bunun araştırmasını yapmalıdır.

Türkiye'nin 81 ilinde ve ilçelerinde mutlak suretle belediyelerin barınak oluşturarak, bu tedbirleri almalıdır. Yoksa çok daha büyük felaketler önümüzde olacaktır. Geçen yıl da yine Tuşba ilçemizde bir çocuğumuz köpek saldırı neticesinde hayatını kaybetti. 3 gün önce ilimizin en merkezi noktasında bulunan İpekyolu ilçesinde bir çocuğumuz köpek saldırısı sonucunda hayatını kaybetti. Hem insanları, hem köpekleri korumak zorundayız. Fakat köpekleri sokaklara bırakmak, onları açlıkla baş başa bırakmaktır.

En büyük tehlike budur. Eğer hayvan severler samimi ise, bu anlamda barınakların oluşması için çağrıda bulunmalı. Sokaklardan köpeklerin arındırılması için gayret göstermelidir. Biz köpekleri seviyoruz, köpeklere dokunmayın mantığı, hayvanseverlikle bağdaşır bir anlayış değil" diye konuştu.

"RABBİM KİMSEYE EVLAT ACISI YAŞATMASIN"

İnsanların ve ailelerin en değerli varlıklarının evlatları olduğunu vurgulayan Başkan İlhan, "Burada insanların canı yanıyor. Bir evlat yaşamdan kopuyor. Bunun üzerinden halen saçma sapan yorumlar yapılıyor. Bunlar kabul edilebilir değildir. Rabbim kimseye evlat acısı yaşatmasın. Kimseye ne köpek, nede farklı şekilde acı bir ölüm vermesin. Emir Mete Durna'yı saldıran köpek yaklaşık olarak 1 hafta önce sahiplendiriliyor. Emir Mete Durna'yı saldıran köpek daha önce saldırganlık şikayeti ile barınağa alınmış. Hem kulağında küpesi var hem de aşıları yapılmış.

Bunun yanında kısırlaştırılmak bir köpek. Fakat barınaktan bir kişiye sahiplendirildikten sonra, sahiplenen kişi bir hafta içerisinde köpeği tekrar sokağa bırakıyor. Bu iddialar ne kadar doğru bunun araştırılması gerekiyor. Belediyeyi arayıp, 'gelin köpeği alın, bakamıyorum' şeklinde söylemiş, belediye gelip almamış, mecbur kalıp sokağa bıraktığı yönünde sorular var. Bunun belediyeden teyit edilmesi gerekiyor. Bu konu kalıcı olarak çözüme kavuşturulması gereken bir konudur. 2022 yılında 33 olan sayı, 2023'te 50 olur, 2024'te 100 olur ve katlanarak devam eder" ifadelerini kullandı.

Bölge Gazetesi-WanHaber