İlhan: Van'da Kültür ve Sanat sözden öteye geçmiyor!

Parti binasında haftalık basın toplantısı yapan Özay İlhan, Van’da bir işin proje olarak hazırlandığını, reklamının yapılır bir sürü para harcandığını ve hiçbir şey yapılmadan kaldığını öne sürdür. İlhan, “Ya bir işe başlanır yarım bırakılır yapılan kısmı da heba olur yine milletin parası çarçur edilir ya da yapılır çürümeye terk edilir büyük israf olarak kayıtlara geçer.

Bir de bazı işler vardır yapboz işleri olarak defalarca yapılır bozulur. Daha da kötüsü bu şehrin insanlarının faydasına olan ne varsa yok edilir. Tüm bunların örnekleri ne yazık ki şehrimizde mevcuttur. Gelelim bu haftaki asıl gündemimize; Saadet Partisi Van İl Başkanlığı olarak bu haftaki gündemimiz kültür ve sanat.

Van'ın tarihten gelen zengin kültür ve sanat mirası, yetiştirmiş olduğu değerli sanatçıları var. Ancak kentimizde kültür ve sanat sözden öteye geçmemektedir. Belediyelerce yapılan pahalı ama vasat işler kültür ve sanat olarak toplumdan kabul görmemektedir. Büyükşehir olan koca kentte başta ressamlar olmak üzere diğer sanatçıların eserlerini sergileyecekleri, etkinlik yapacakları sanat galerisinin bulunmaması büyük eksikliktir.

Sergi açmak isteyen sanatçılar galeri bulamamaktan şikâyetçidirler, bulana da kısa süre verilmektedir. İpekyolu Belediyesi tarafından eski gümrük müdürlüğü yerinde yapılan Atatürk Sanat Galerisi ihtiyaca cevap vermemektedir. Roma mimarisiyle yapılmış kentin tarihsel mirası ve dokusuyla bağdaşmayan, büyük masraflarla yapılan sözde galeri de ihtiyaç olan sosyal donatılar bulunmamaktadır, hata ve eksik çoktur.

Kent merkezinde insanların rahatlıkla ulaşabilecekleri yeni ve gerçek sanat mekânlarına büyük ihtiyaç bulunmaktadır. Saadet Partisi Van İl Başkanlığı olarak belediyelerin kalıcı kültür sanat projelerine kaynak ayırmasını istiyoruz. Bu bağlamda Sanat Parkı alanında mevcut Atatürk Sanat Galerisine ek olarak aynı anda 2-3 sergi açılabilecek sanat galerisi yapılmasını öneriyoruz.

Ayrıca yıkılan Ahmed-i Hani Parkının da açık ve kapalı, kültür sanat etkinliklerinin yapılabileceği açık hava galeri mekanı olarak düzenlenmesinin yararlı olacağını düşünüyoruz. Kentimizin kültür sanat kimliği kazanabilmesi için öncelikle bu alanda doğru projelerin hayata geçirilmesi gerekir. Ancak Atatürk Sanat Galerisinde galeri anlayışından uzak işlevsel olmayan mimari yanlışın tekrar edilmemesi için de yetkilileri uyarıyoruz.

Proje yaparken dikkat edilmeli, gerçek uzmanlardan görüş alınmalı, üzerinde çalışılmalıdır. Birilerini zenginleştirmek yerine, kenti zenginleştirmek ve kente değer katmak amaçlanmalıdır. Kentimizin tarihi ve kültürel birikimini yansıtan hatıra fotoğraf çekim alanları da düşünülmelidir. Ayrıca büyükşehir olan Van’da konser, kongre ve gösteri salonu olmaması; kültür, sanat ve turizmin gelişmesini olumsuz etkilemektedir. Büyükşehir belediyesi başta olmak üzere merkez belediyeleri bu alanda çalışma başlatması gerekir.

Açık hava ve konser etkinlik alanı yapılmalıdır. Saadet Partisi Van İl Başkanlığı olarak Edremit Belediyesine de çağrıda bulunuyoruz. Çevre Şehircilik ve İklim Müdürlüğü ile 112 Komuta Merkezi arkasında bulunan 35 dönümlük araziyi betonlaştırmak yerine büyükşehir meclisinde alınan karar ve yapılacak imar tadilatıyla yaz aylarında kullanılacak tören, konser, miting, festival, yarışma, yürüyüş, bisiklet alanı ve sosyal kültürel etkinlik alanına dönüştürülmelidir.

Edremit'i betonlaştırmak rant merkezi yapmak yerine güzelleştirmeli, kültür ve sanat merkezine dönüştürülmelidir. Saadet Partisi Van İl Başkanlığı olarak 2014 yılında Edremit'te söz konusu alanda basın açıklaması yaparak betonlaştırma girişim ve anlayışına tepki göstermiştik. Bu hassasiyetimiz, bu konudaki kararlı duruşumuz devam etmektedir. Van'ın yeşil alanlara, kültür ve sanat mekanlarına, sosyal donatılara, özetle insanı mutlu ve huzurlu eden, insanı merkeze alan akılcı yatırımlara ve projelere ihtiyacı vardır” dedi.