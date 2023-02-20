İlhan: Van'da acil yıkılması gereken 4 binin üzerinde bina var

Depreme karşı ülke genelinde acil önlemlerin alınması gerektiğini belirten Başkan İlhan, "Saadet Partisi Van İl Başkanlığı olarak tavsiyemiz; Her şeyden sorumlu olup hiçbir şeyden sorumlu olmayan iktidar sahiplerine, artık gerçekleri görmeye iktidarlarının son günlerinde sorumluca hareket etmeye davet ediyoruz.

Depremler yaşanmadan önce başta yüksek riskli bölgeler olmak üzere, risk durumuna göre tüm yapıların kontrolleri sağlanmalı, hasarlı binalar ivedilikle yıkılmalıdır ve tüm bu hizmetler ücretsiz sağlanmalıdır. Saadet Partisi Van İl Başkanlığı olarak depremde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet Milletimize sabırlar diliyoruz. Depremi yüreğinde hisseden vatandaşlarımıza deprem sonrası yaptıkları ve yapacakları yardımlar için bir kez daha teşekkür ediyoruz" dedi.

"VAN'DA ACİL YIKILMASI GEREKEN 4 BİNİN ÜZERİNDE BİNA VAR"

Daha sonra basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Başkan İlhan, Van'da 2011 yılında meydana gelen depremlerden dolayı halen birçok hasarlı binanın yıktırılmadığına dikkat çekerek, "Bu konuda birçok kez açıklama yaptık. Van'da hâlihazırda tespiti yapılmış 4 binin üzerinde yıkılması gereken hasarlı bina var. Olası bir deprem yaşarsak, 2011 yılında yaşadığımız depremlerden daha büyük felaketlerle karşı karşıya kalabiliriz. 27 yıl önce çıkarılan deprem haritasında Van da mevcuttu.

Fakat ne hikmetse ısrarla, hala denetimsizlik söz konusudur. AK Parti hükümeti yaşanan hiçbir olaydan kendini sorumlu tutmuyor. Fakat bugün yaşanan felaketin sorumlusudur. Depremin meydana gelmesiyle ilgili ciddi soru işaretleri var. 10 ilde depremden 20 dakika önce doğalgaz vanaları kapatılması gibi bir durum söz konusu. Neden Van'da değil de, bu illerde doğalgaz vanaları kapatılıyor.

Bunun bir açıklaması mutlaka olmalıdır. Depremler biliniyor ama bu fay hatlarını tetikleyen unsurlar mı var? Halkın kafasında ciddi soru işaretleri var. Bu konuda ciddi şekilde düşünmemiz gerekiyor. Eğer bu deprem biliniyorsa ve vanalar 20 dakika öncesinde kapatılıyorsa bu çok vahim bir durumdur. Bunun hesabı mutlak süratle sorulmalıdır" diye konuştu.

"YAPILARI SAĞLAM YAPMAMIZ GEREKİYOR"

Ülke genelinde yüksek katların azaltılması gerektiğini söyleyen Başkan İlhan, "Yüksek katları azaltmanın yanında, yapıları sağlam yapmamız gerekiyor. Bugün Japonya'da depremler oluyor, fakat gökdelenler ayakta duruyor. Bunun da ciddi anlamda araştırılması gerekiyor. Japonların böyle bir sözü var; 'Türkiye'deki kanunlar, bizdekinden çok daha ağır.' Fakat Türkiye'de bu kanunları görmezden gelip, rüşvet çarkını işletenler mevcut. Eğer deprem yönetmelikleri uygulansa, bu ülkede yapılacak hiçbir bina kolay kolay çökmeyecektir" ifadelerini kullandı.

Deprem bölgelerinin önümüzdeki birkaç gün sonra asil yardımlara ihtiyaçlarının olacağının belirten Başkan İlhan, bu anlamda yapılacak olan yardımların kademeli ve güvenilir kuruluşlar aracılığıyla yapılmasının sağlıklı olacağını vurguladı.

Van Bölge Gazetesi