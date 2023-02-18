İlhan: Tüm yapılar kontrol edilmeli

Saadet Partisi Van İl Başkanı Özay İlhan, bu hafta depremleri gündeme taşıdı. 6 Şubat günü Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ilde ciddi yıkımlara neden olan depremlerin acısı yüreklerdeki tazeliğini koruyor. Yaşanan depremin ardından 7’den 70 herkesin seferber olduğunu belirten Başkan İlhan, ülke genelinde depreme karşı acil önlemlerin alınması gerektiğini ifade etti.

“YAŞANAN DEPREMİN ARDINDAN MİLLET OLARAK SEFERBER OLDUK”

6 Şubat günü meydana gelen yıkıcı depremlerin ardından şu ana kadar 5 bine yakın artçı ve tetiklenmiş bağımsız depremin meydana geldiğini vurgulayan Başkan İlhan, “6 Şubat saat 04.17’de Pazarcık’ta 7,8 ve 13.24’te Elbistan’da 7,6 şiddetinde iki büyük deprem ile toplamda şu ana kadar 4 bin 750 artçı deprem ve tetiklenmiş bağımsız depremler yaşandı.

10 ilde vatandaşlarımızın hayatını kaybettiği an itibariyle ülkemizde 40 bin civarında insanın, Suriye’de 6 bin civarında insanın hayatını kaybettiği, ülkemizin tüm illerine ve neredeyse tüm ilçelerine cenazelerin gittiği, acısını ülkemizdeki herkesin hissettiği bir deprem yaşadık. Halen depremin yaşandığı bölgelerde birçok vatandaşımızın enkaz altında olduğu, yeryüzünde karada olan ve bu denli büyük bir alana yayılan en büyük depremi ülke olarak yaşadık. Yaşanan depremin ardından millet olarak seferber olduk.

Gerek deprem bölgesine giderek, gerekse ayni ve nakdi yardımlarda bulunarak herkesin kendi imkânları doğrultusunda yardımda bulunduğu, ne yapabilirim diye gayret ettiğine şahit olduk” dedi.

“TÜRKİYE’NİN DEPREM ÜLKESİ OLDUĞU BİLİNEN BİR GERÇEKTİR”

Türkiye’nin deprem ülkesi olduğunu belirten Başkan İlhan, “Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Afet İşleri Genel Müdürlüğü Deprem Araştırma Dairesince 1996’da 6 ve üzeri büyüklükte deprem yaşanabilecek olası sismik boşluklar haritası yayınlanmıştır. Bu yayın yapıldıktan sonra; 1998 Adana Ceyhan, 1999 Kocaeli Gölcük, 2000 Konya Akşehir, 2002 Afyonkarahisar Dinar, 2011 Van Erciş, 2017 Muğla Gökova, 2020 Malatya Doğanyol, 2023 Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan’la birlikte birçok noktanın merkez üstü olduğu depremler yaşandı.

1996’da yapılan yayına göre 6 ve üzeri büyüklükte Bingöl Karlıova ve İstanbul başta olmak üzere farklı bazı noktalarda da depremler beklenmektedir. Türkiye’nin deprem ülkesi olduğu bilinen bir gerçektir. En son 3 ay önce 12 Kasım 2022 18.57’de Çök Kapan Tutun Tatbikatı yapılmıştı. Aslında bu tatbikattan da anlıyoruz ki depremler bekleniyordu. Tüm bu gerçekler ortadayken 1996’dan bu yana 27 yıl geçmiş ve ne yazık ki ciddi şekilde tedbirler alınmamıştır. Kısaca göz göre göre depremler gelmiş, on binlerce insanımız hayatını kaybetmiş, on binlerce insanımız yaralanmış, milyonlarca insanımız evinden olmuştur” diye konuştu.

“AK PARTİ İKTİDARI YIKILAN BİNALARIN, HAYATINI KAYBEDEN VATANDAŞLARIMIZIN SORUMLUSUDUR”

AK Parti iktidarının yıkılan binaların, hayatını kaybeden vatandaşların sorumlusu olduğunu ileri süren Başkan İlhan, “AK Parti aynı zamanda beton ve asfaltla övünen cumhuriyet tarihindeki tek iktidardır. 9 defa imar affı çıkaran, tarım arazilerini, dere yataklarını, kurutulan göllerin ve bataklıkların yerini imara açan ve tüm bunları yaparken de, para gelsin de nasıl gelirse gelsin anlayışıyla hareket edip, yaşanabilecek doğal afetleri hesaplamadan, günü kurtarmanın derdinde olan bir iktidardır.

Gözünü para hırsı bürümüş müteahhitler, zemin uygunluğu, kullanılan demir, dökülen beton, bunları denetleyen yapı denetim firmaları, kolon kesenler ve bunlara takipsizlik verenler, ruhsat veren belediyeler, Çevre Şehircilik Bakanlığı ve zırt pırt imar affı çıkaran tüm bunların başındaki mevcut AK Parti iktidarı yıkılan binaların, hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sorumlusudur. Depremin ardından 2 gün geciken ve enkazlara geç müdahale eden iktidar, her zaman olduğu gibi şu ortamda bile başkalarını suçlama derdindedir. 21 yıldır hiçbir konuda sorumluluk almayan, algı peşinde koşan iktidar hala sorumsuzca hareket etmeye devam etmektedir. Yaşanan bu büyük depremin ardından bile insanları not alma derdine düşmüş bir iktidarla karşı karşıyayız” ifadelerini kullandı.

“HASARLI BİNALAR İVEDİLİKLE YIKILMALIDIR”

Depreme karşı ülke genelinde acil önlemlerin alınması gerektiğini belirten Başkan İlhan, “Saadet Partisi Van İl Başkanlığı olarak tavsiyemiz; Her şeyden sorumlu olup hiçbir şeyden sorumlu olmayan iktidar sahiplerine, artık gerçekleri görmeye iktidarlarının son günlerinde sorumluca hareket etmeye davet ediyoruz.

Depremler yaşanmadan önce başta yüksek riskli bölgeler olmak üzere, risk durumuna göre tüm yapıların kontrolleri sağlanmalı, hasarlı binalar ivedilikle yıkılmalıdır ve tüm bu hizmetler ücretsiz sağlanmalıdır. Saadet Partisi Van İl Başkanlığı olarak depremde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet Milletimize sabırlar diliyoruz. Depremi yüreğinde hisseden vatandaşlarımıza deprem sonrası yaptıkları ve yapacakları yardımlar için bir kez daha teşekkür ediyoruz” dedi.