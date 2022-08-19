İlhan: Hayvancılık konusunda ciddi sıkıntılar yaşanıyor

Parti binasında gazetecilerle bir araya gelen ve bu haftaki gündemin hayvancılık olduğunu belirten Saadet Partisi İl Başkanı Özay İlhan, "Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğü (HAYGEM) tarafından Haziran 2020’de yapılan açıklamada, 1 Ocak 2022’den itibaren mücbir sebepler dışında besilik canlı hayvan ithalatına hiçbir şekilde izin verilmeyeceği duyurulmuştur. Türkiye son yıllarda et ihtiyacını karşılayamamakta ve periyodik olarak canlı hayvan ve karkas et ithalatına devam etmektedir.

Ülke olarak son yıllarda hayvancılıkta ciddi sıkıntılar çekmekteyiz” dedi. İlhan, bir dönemler Türkiye’nin tarım ve hayvancılıkta kendi kendine yeten 7 ülkeden biri olduğunu söyleyerek, “Ülkemiz geldiğimiz noktada bu özelliğini yitirmiş durumdadır. Yem, mazot, tohum, gübre gibi girdilerin fiyatlarının son 1 yılda yüzde 400`leri aşmasıyla üretici giderek yaptığı işten el çekmeye başlamıştır.

Van 3 milyonu aşan küçükbaş hayvan sayısı yönünden Türkiye'de en çok küçükbaş hayvana sahip il olmasına rağmen 1985 yılında Van'ın nüfusu 570 binken 8 milyon küçükbaş olan bir il olduğunu göz önünde bulundurduğumuz takdirde, nüfus 2 kat artarken, hayvan varlığı yarıya yarıdan daha az olmuştur. Van örneğinde olduğu gibi ülke genelinde de durum çok farklı değildir.

Hayvancılık konusunda ciddi tedbirler alınmadığı takdirde önümüzdeki yıllarda çok daha ciddi sıkıntılar yaşanacaktır. 2012'de %23 seviyesinde olan belde köy nüfusu geldiğimiz noktada %6 seviyesine geriledi.

Her geçen gün köyden kente doğudan batıya artan göç bunun yanında artan girdi maliyetleri hayvancılığı tehdit etmektedir. Saadet Partisi Van İl Başkanlığı olarak hükümetin tarım ve hayvancılık politikalarını gözden geçirmeye bununla birlikte Tarım ve hayvancılıkta dışa bağımlılıktan kurtulmak için gerekli adımları atmaya davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Bölgegazetesi