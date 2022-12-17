HÜDA PAR’dan Van esnafına destek talebi

İpekyolu ilçesinin Şerefiye Caddesindeki esnafları ziyaret eden İpekyolu İlçe Başkanı Yavuz Oktay, maliyet artışının ürünlere zam olarak yansıdığını, hükümetin esnaf ve sanatkârların giderlerini göz önünde bulundurması ve gerekli desteği sağlaması gerektiğini söyledi.

Özellikle hizmet sektörünün içinde bulunduğu zor durum nedeniyle işverenin yükünü fazla artırmadan asgari ücretliye nefes aldırılması gerektiğini söyleyen Oktay, milyonlarca işçiyi ve işvereni ilgilendiren asgari ücretin tanımının değişmesi, işçi ailesinin de tanıma dâhil edilmesi gerektiğini vurguladı. Asgari ücretin tamamen vergiden muaf tutulması gerektiğin belirten Oktay, asgari ücretin üzerindeki kazançların da gıda, giyim, barınma, eğitim ve sağlık gibi temel ihtiyaçlar için gerekli miktar düşüldükten sonra geriye kalan kısmının vergilendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Tuşba ilçesindeki Yeni Marangozlar sanayi sitesi esnafını ziyaret eden HÜDA PAR Van İl Başkan Yardımcısı Emre Aycan ise, gerekli denetimlerin yapılmamasından dolayı esnafın malzeme almakta zorluk çektiğini ve orantısız bir fiyat artışı olduğunu dile getirdi. Aycan, mobilya üreticilerinin ham madde sıkıntısının giderilmesi ve gerekli adımlar atılması gerektiğini söyledi. Edremit ilçesindeki Süphan Mahallesi esnafını ziyaret eden Edremit ilçe teşkilatı ise esnafın sorun ve sıkıntılarını dinledi.

18. Madde kapsamında yaşanan sorunlardan dolayı, şu anda büyük sıkıntılar çektiğini belirten esnaf, 500 metre kare olan arsasının şu anda 18. madde yüzünden çok az bir payın kendisine düştüğünü dile getirdiler.

Toplamda 46 bin metre kare olan arsanın 80 kişi arasında bölüştürüldüğünü, bunun çözümü için avukatta gittiklerini, para verdiklerini ancak olumlu bir sonuç anlamadıklarını söyleyen esnaf ve vatandaşlar, ayrıca belediyeye de başvurduklarını, belediyenin sorunun çözümü için ortak olan 80 kişinin gelip imza vermeleri gerektiğini, ancak üç dört kişi gelmedikleri için buradan da olumlu bir sonuç anlamadıklarını söylediler.