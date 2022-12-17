HÜDA PAR’dan Van esnafına destek talebi

Haftalık esnaf ziyareti kapsamında, Van’ın Edremit, İpekyolu ve Tuşba ilçelerindeki esnafları ziyaret eden HÜDA PAR Van İl Başkanlığından oluşan heyetler, esnafın zor durumda olduğunu ve gerekli desteklerin sağlanması gerektiğini ifade etti.

POLİTİKA 17.12.2022, 12:33
HÜDA PAR’dan Van esnafına destek talebi

İpekyolu ilçesinin Şerefiye Caddesindeki esnafları ziyaret eden İpekyolu İlçe Başkanı Yavuz Oktay, maliyet artışının ürünlere zam olarak yansıdığını, hükümetin esnaf ve sanatkârların giderlerini göz önünde bulundurması ve gerekli desteği sağlaması gerektiğini söyledi.

Özellikle hizmet sektörünün içinde bulunduğu zor durum nedeniyle işverenin yükünü fazla artırmadan asgari ücretliye nefes aldırılması gerektiğini söyleyen Oktay, milyonlarca işçiyi ve işvereni ilgilendiren asgari ücretin tanımının değişmesi, işçi ailesinin de tanıma dâhil edilmesi gerektiğini vurguladı. Asgari ücretin tamamen vergiden muaf tutulması gerektiğin belirten Oktay, asgari ücretin üzerindeki kazançların da gıda, giyim, barınma, eğitim ve sağlık gibi temel ihtiyaçlar için gerekli miktar düşüldükten sonra geriye kalan kısmının vergilendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Tuşba ilçesindeki Yeni Marangozlar sanayi sitesi esnafını ziyaret eden HÜDA PAR Van İl Başkan Yardımcısı Emre Aycan ise, gerekli denetimlerin yapılmamasından dolayı esnafın malzeme almakta zorluk çektiğini ve orantısız bir fiyat artışı olduğunu dile getirdi. Aycan, mobilya üreticilerinin ham madde sıkıntısının giderilmesi ve gerekli adımlar atılması gerektiğini söyledi. Edremit ilçesindeki Süphan Mahallesi esnafını ziyaret eden Edremit ilçe teşkilatı ise esnafın sorun ve sıkıntılarını dinledi.

18. Madde kapsamında yaşanan sorunlardan dolayı, şu anda büyük sıkıntılar çektiğini belirten esnaf, 500 metre kare olan arsasının şu anda 18. madde yüzünden çok az bir payın kendisine düştüğünü dile getirdiler.

Toplamda 46 bin metre kare olan arsanın 80 kişi arasında bölüştürüldüğünü, bunun çözümü için avukatta gittiklerini, para verdiklerini ancak olumlu bir sonuç anlamadıklarını söyleyen esnaf ve vatandaşlar, ayrıca belediyeye de başvurduklarını, belediyenin sorunun çözümü için ortak olan 80 kişinin gelip imza vermeleri gerektiğini, ancak üç dört kişi gelmedikleri için buradan da olumlu bir sonuç anlamadıklarını söylediler.

Yorumlar (0)
Namaz Vakti 17 Aralık 2022
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 13 29
2. Galatasaray 13 27
3. Adana Demirspor 13 24
4. Konyaspor 14 24
5. Başakşehir 13 24
6. Kayserispor 14 23
7. Trabzonspor 13 23
8. Beşiktaş 13 22
9. Alanyaspor 14 17
10. Gaziantep FK 13 16
11. Antalyaspor 12 16
12. Giresunspor 13 15
13. Kasımpaşa 13 15
14. Hatayspor 13 14
15. Karagümrük 13 13
16. Ankaragücü 13 13
17. Sivasspor 14 11
18. İstanbulspor 13 8
19. Ümraniye 13 7
Takımlar O P
1. Eyüpspor 16 37
2. Pendikspor 16 29
3. Samsunspor 17 29
4. Bodrumspor 17 29
5. Rizespor 17 29
6. Keçiörengücü 16 29
7. Boluspor 16 26
8. Bandırmaspor 16 25
9. Göztepe 16 24
10. Manisa FK 17 25
11. Sakaryaspor 17 22
12. Altay 16 21
13. Adanaspor 16 18
14. Erzurumspor 16 17
15. Tuzlaspor 17 17
16. Ö.K Yeni Malatya 16 12
17. Altınordu 16 12
18. Denizlispor 16 9
19. Gençlerbirliği 16 7
Takımlar O P
1. Arsenal 14 37
2. M.City 14 32
3. Newcastle 15 30
4. Tottenham 15 29
5. M. United 14 26
6. Liverpool 14 22
7. Brighton 14 21
8. Chelsea 14 21
9. Fulham 15 19
10. Brentford 15 19
11. Crystal Palace 14 19
12. Aston Villa 15 18
13. Leicester City 15 17
14. Bournemouth 15 16
15. Leeds United 14 15
16. West Ham United 15 14
17. Everton 15 14
18. Nottingham Forest 15 13
19. Southampton 15 12
20. Wolves 15 10