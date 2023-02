Hüda Par Van İl Başkanı Rasim Sayğın: Siyasiler artık harekete geçmeli

İpekyolu ilçesine bağlı Selimbey Mahallesi'nde Alpin Sitesi bahçesinde oynayan Emir Mete Durna (10) isimli çocuk, geçtiğimiz günlerde kulağında küpesi olan bir köpeğin saldırısına uğradı. Saldırıda boğazında ve vücudunun çeşitli yerinden yaralanan çocuk, olay yerine gelen ambulans ile Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Ağır yaralanan çocuk yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti. Talihsiz çocuğun ölümü sonrası, sosyal medyadan çok sayıda tepki gelirken, Van’da da siyasi partiler ve STK temsilcileri açıklamalarda bulunmaya devam ediyor. Köpek saldırısıyla ilgili açıklamada bulunan Hüda Par Van İl Başkanı Rasim Sayğın, bir çocuğun hayatının en acı şekilde elinden alındığı ifade etti.

Emir Mete’nin katillerinin sokakta başıboş gezen her köpeği kendisine müşteri gören ibancı derneklerin ve şahısların olduğunu belirten Başkan Sayğın, artık parti fark etmeksizin çocukların can güvenliğini düşünen bütün siyasilerin bir an önce harekete geçerek, 5199’u modern ülkelerdeki gibi revize etmesi gerektiğini vurguladı.

“EMİR METE’NİN KATİLLERİNİ TANIYORUZ”

Köpek saldırısıyla ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Sayğın, “Hepinizin malumu olduğu üzere Van’ımızın İpekyolu ilçesine bağlı Selimbey Mahallesi'nde başıboş bırakılan bir köpeğin saldırısıyla boğazı parçalanan 10 yaşındaki Emir Mete Durna yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Emir Mete Durna’nın boğazını parçalayarak ölümüne neden olan köpek, saldırganlık şikayetiyle barınağa alınmış ancak göstermelik sahiplenmeyle barınaktan çıkarılarak sahibi tarafından tekrar sokağa atılmış; aşılı, kısırlaştırılmış ve küpeli bir köpektir. Sadece 10 yaşında olan bir çocuğun hayatı olabilecek en acı şekilde elinden alındı! Bir evlat annesinden bir köpek tarafından en acı şekilde koparıldı. Neden bu suskunluk, neden bu görmezlik, neden bu duyarsızlık çok merak ediyoruz.

Yeryüzünde hiçbir insanın hele hele bir çocuğun yaşamaması gereken sonu yaşayan Emir Mete’in ölümüne başıboş bir köpek sebep olsa da bizler Emir Mete’nin katillerini tanıyoruz! Emir Mete’nin katilleri mama rantçılarıdır, köpek dilendiricileridir. Sokakta başıboş gezen her köpeği kendisine müşteri gören ibancı dernekler ve şahıslardır. Dudu Berk’in kanı insan can güvenliğini hiçe sayarak siyasetçileri, liseli romantizmiyle manipüle eden ve vatandaşları başıboş köpek sürüleriyle yaşamaya zorlayanlardır. Emir Mete’nin kanı başıboş vahşi köpek sürülerini kadınlara, çocuklara dayatan STK temsilcilerinin ellerindedir” dedi.

“SİYASİLER ARTIK HAREKETE GEÇMELİ”

Siyasileri göreve davet eden Başkan Sayğın, “Sayıları 15 milyona yaklaştığı düşünülen başıboş köpekler ile Türkiye bugün adeta üstü açık bir hayvan barınağına çevrilmiş durumdadır. Başıboş gezen her köpek üzerinden sınırsız ve denetimsiz şekilde yardım toplayan STK’ların talepleri doğrultusunda belirlenen politikaların bizi getirdiği tablo vahimdir.

Artık parti fark etmeksizin çocukların can güvenliğini düşünen bütün siyasiler bir an önce harekete geçerek 5199’u modern ülkelerdeki gibi revize etmeli. Sokaklar başıboş köpeklerin işgalinden kurtarılmalı, çocuklarımızın Anayasal hakkı olan can güvenliği sağlanmalıdır. Yerel belediyeler ve Valilik de insan canını hiçe sayar bir şekilde bu konuda bir tedbir almamaktadır. Bu saldırılarda görevi ihmal boyutu ile sorumlulukları bulunmaktadır. Başıboş köpeklere yedirilecek bir Emir Mete, bir Ruken Kolcu’muz daha yoktur!” ifadelerini kullandı.

Van Bölge Gazetesi