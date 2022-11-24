HÜDA PAR Özalp’ın sorunlarını Kaymakam Nasır’la görüştü

Ziyarette, Özalp ilçe merkezinde oluşan kömür kuyrukları, doğalgaz sorunu, mevcut yatırım ve gelecekteki yatırımlar, sanayi sitesi ve ilçe otogarıyla alakalı konular konuşuldu. Belediye Başkan Vekili Nasır, kömür dağıtımındaki sorunun dağıtıcı şirketten kaynaklandığını, dağıtıcı firmanın yeterli miktarda araç çıkarmamasından kaynaklandığını ifade etti.

Kaymakam Nasır, konuyla alakalı hem belediye hem de bakanlık düzeyinde görüşmelerin devam ettiğini ve kömür dağıtımının en kısa sürede tamamlanacağını ve sorunun çözüleceğini belirtti. Özalp merkeze doğalgaz hatlarının çekilmesiyle alakalı soruya Belediye Başkan Vekili Nasır, bu yıl mevsim şartlarından dolayı doğalgazın yetişmediğini, önümüzdeki yıl Özalp merkezine doğalgazın çekileceğini ve gerekli çalışmaların devam ettiğini dile getirdi. Özalp merkez ve köylerine yapılmış ve yapılacak olan hizmetlerle alakalı da bilgiler veren Kaymakam Nasır, “Elimizden geldiğince, gücümüz yettikçe Özalp’a yatırım yapmaya çalışıyoruz.

Bu yıl belediyemizin kendi imkânlarıyla 100 ton arpa tohumu dağıttık. Büyükşehir Belediyemizin desteğiyle 440 ton buğday tohumu dağıttık. Bir yıl içerisinde 80 milyon Türk lirası yatırım yaptık. 2023 yılında tarımsal sulamaya yönelik DSİ’nin bir çalışması olacak. Kültür merkezi, sanayi sitesi, ilçe otogarı, şehir parkı ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor” dedi. İnşaatı devam eden tekstil fabrikasıyla da alakalı bilgiler aktaran Kaymakam Nasır, yüzlerce kişiye ekmek kapısı olacak olan fabrikanın %98’inin tamamlandığı, önümüzdeki yıl faaliyete geçeceğini, ardından birkaç tane daha fabrikanın yapılacağını vurguladı.

Van Bölge Gazetesi