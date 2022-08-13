HÜDA PAR Genel Başkanı: Bir ittifak teklifi gelirse, yer alabiliriz

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu beraberindeki Eğitimden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Metin Kaya, Genel İdare Kurul Üyesi Mahmut İrtem, Bölge Koordinatörü Ferhat Aköz ve HÜDA PAR Van İl Başkanı ile birlikte kentte esnaf ziyareti yaptı.

Esnaf ziyareti sonrası bir otele geçen Yapıcıoğlu, Van'ın genel sorunları ve ülke gündemi ile ilgili açıklama yaptı. Yapıcıoğlu, yaptıkları esnaf ziyaretinde Van'ın sorunlarını dinlediklerini ve bu sorunları çözmek için çözüm yolları üreteceklerini, bu çözüm önerilerini de yetkililere ileteceklerini söyledi.

'ERKEN SEÇİM TARTIŞMASI BU SAATTEN SONRA GÜNDEMDEN ÇIKMIŞTIR'

2023'te yapılacak olan genel seçimle ilgili değerlendirmelerde bulunan Yapıcıoğlu," Seçimler zamanında mı yapılır, erkene mi alınır ? Doğrusu bu tartışmalar halen devam ediyor. Ama çok bir anlamı kalmadığını düşünüyorum. Neden? Çünkü şu anda Meclis tatilde ve ekime kadar da tatilde olacak. Ekimden sonra toplanan Meclis erken seçimi tartışmaya başlar, o konuda bir günden oluşturulursa en erken bahar aylarında bir seçim kararı alınabilir.

Çünkü önce Yüksek Seçim Kurulu'nun bu iş için hazırlık yapması lazım. Bütün partilerin de hazırlık yapması için onlara bazı bilgilerin aktarılması lazım. Zaten bahar aylarında yapılırsa zamanında yapılacak olana seçim en fazla 2 veya 3 ay erkene alınmış olacak. 2-3 ay erkene alınan bir seçim de erken seçim olur mu? Doğrusu o konuda da çok emin değilim. Bu nedenle kanaatimce erken seçim tartışması bu saatten sonra artık gündemden çıkmıştır diye düşünüyorum" dedi.

'İTTİFAK İÇİN TEKLİF GELİRSE DEĞERLENDİRİRİZ'

Partisinin yapılacak olan seçimde herhangi bir ittifakta yer alıp almayacağı ile ilgili de açıklama yapan Yapıcıoğlu,"Seçim zamanında da yapılsa, yarın da yapılsa, bir ay sonra da yapılsa biz HÜDA PAR olarak seçime hazırız. Ama an itibariyle HÜDA PAR herhangi bir ittifak içerisinde yer almamaktadır. Herhangi bir ittifaka verilmiş bir sözü de, herhang bir blok ile varılmış bir anlaşması yoktur.

Bunu net ifadelerle söyleyebilirim. Ama bu şu demek değildir; HÜDA PAR hiçbir ittifakta yer almayacaktır. Hayır ? Bunu söylemiyorum. Biz bir ittifak arayışında değiliz. Ama bir ittifak teklifi gelirse, yer alabiliriz. Bunu daha önce de söyledim. Eğer ilkelerimize uygun milletin, memleketin menfaatine inandığımız bir ittifak teklifi gelirse partimizin yetkili kurullarında bunu değerlendiririz. Kararımızı verdikten sonra bunu kamuoyu ile paylaşırız"diye konuştu.(DHA)