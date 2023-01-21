HDP’den 6’lı masaya Cumhurbaşkanı adaylığı önerisi! Aday çıkarmayın bizim adayımıza oy verin

Altılı masaya kendi adaylarını destekleme çağrısında bulunan Pervin Buldan, "Bizim adayımız lehine çekilirlerse birinci turda kazanma şansımız çok yüksek" dedi.

POLİTİKA 21.01.2023, 13:53
HDP’den 6’lı masaya Cumhurbaşkanı adaylığı önerisi! Aday çıkarmayın bizim adayımıza oy verin

HDP, Cumhurbaşkanlığı seçimlerine kendi adaylarıyla gireceğini açıklamıştı.

Üçüncü ittifak olarak sol partilerle ortak bir aday çıkarma konusunda anlaşan HDP'de Eş Başkan Pervin Buldan'dan dikkat çeken bir çıkış geldi.

Buldan, altılı masayı eleştirdiği açıklamasında, "Altılı masa bizden ‘yanımızda görünmeyin, biz sizinle ortak fotoğraf vermeyelim ama bu iktidarı değiştirmek için koşulsuz şartsız, bizim belirleyeceğimiz adaya oy verin’ beklentisi içinde. Ancak bu şu an itibariyle mümkün olmayan bir şey"" dedi.

Pervin Buldan: Altılı masa bizim adayımıza oy versin

Altılı masayı topa tuttu: Neden onların adayını çekmesi düşünülmüyor
Buldan, altılı masanın adayı için hep kendi adaylarının yarıştan çekilmesinin öne sürüldüğünü de söyledi.

Bianet'e konuşan Buldan, "Bizim altılı masa lehine adayımızı çekilmemiz düşünülüyor da altılı masanın çekmesi neden düşünülmüyor?" diyen Buldan, "Altılı masa adayını çeksin, bizim adayımıza oy versinler. Bu kadar net konuşuyoruz" şeklinde konuştu.

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"Bizim adayımıza oy versinler"
Pervin Buldan'ın konuya ilişkin ifadeleri şu şekilde:

"Altılı masa bizden ‘yanımızda görünmeyin, biz sizinle ortak fotoğraf vermeyelim ama bu iktidarı değiştirmek için koşulsuz şartsız, bizim belirleyeceğimiz adaya oy verin’ beklentisi içinde. Ancak bu şu an itibariyle mümkün olmayan bir şey. Bizim altılı masa lehine adayımızı çekilmemiz düşünülüyor da altılı masanın çekmesi neden düşünülmüyor? Altılı masa adayını çeksin, bizim adayımıza oy versinler. Bu kadar net konuşuyoruz" 

"Altılı masa adayını çekerse birinci turda kazanma şansımız çok yüksek"
Buldan ayrıca, "Altılı masanın adayının bizim adayımız lehine çekilmesi durumunda adayımızın birinci turda kazanma şansının çok yüksek olduğunu söylemek isterim" ifadelerini kullandı.

Ensonhaber

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