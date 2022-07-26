HDP'li Sarısaç, Bostaniçi Mahallesi sakinlerinin çöp sorununu TBMM’ye taşıdı!

Van ilinin Tuşba ilçesine bağlı Bostaniçi Mahallesi’nde yaşayan yurttaşların altyapı şikâyetleri ve çöp sorunu sıklıkla kamuoyuna yansımaya devam ederken, HDP Van Milletvekili Murat Sarısaç da konuyu meclise taşıyarak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya Bostaniçi Mahallesi’yle ilgili yaşanılan sorularla ilgili sorular yönetti.

SARISAÇ, BOSTANİÇİ MAHALLESİ’NİN SORUNUNU MECLİSE TAŞIDI!

Konuyla ilgili soru önergesi veren HDP Van Milletvekili Murat Sarısaç, “Van ilinin Tuşba ilçesine bağlı Bostaniçi Mahallesi’nde yaşayan yurttaşların altyapı şikâyetleri sıklıkla kamuoyuna yansımaktadır. Mahalle sakinleri asfalt yol başta olmak üzere altyapıya yönelik herhangi bir çalışmanın olmadığını belirtirken mahalleye dökülen çöplerin ciddi bir rahatsızlığa neden olduğunu aktarmaktadırlar. Yine kent merkezinden toplanan çöplerin mahalleye 200 metre uzaklığa döküldüğü, oluşan çöp tepelerinin martı ve köpeklerin uğrak yerine dönüştüğü, mahalle sakinlerinin ciddi bir çöp kokusuna maruz kaldığı ve çocukların enfeksiyon kaptığı da vurgulanmaktadır.”

SARISAÇ’TAN YETKİLİLERE ÇAĞRI!

Sarısaç, cümlelerini şöyle sürdürdü: “Covid-19 salgını ve ısınan havalara rağmen hiçbir önlem alınmazken ilgili belediyenin de şikâyet ve talepleri görmezden geldiği ortadadır. Geçmiş yıllarda da kış boyunca Sıhke Gölü’nün çevresine dökülen çöplerin karların erimesiyle oluşturduğu çevre kirliliği ortaya çıkmış, göle yakın olan Bostaniçi Mahallesi’nde yaşayan yurttaşların mağduriyeti basına yansımıştı. Bostaniçi Mahallesi’nde çöp sorununun bugün de devam ediyor olması, kayyum atanan belediyelerin hiçbir adım atmadığını göstermektedir.

Suyun ve doğanın kirletildiği, yurttaşların sağlığının tehlikeye düşürüldüğü, mahallelinin kötü kokuya maruz bırakıldığı bu durumun düzeltilmesi için yetkililerin derhal harekete geçmesi gerekmektedir.”

HDP Van Milletvekili Sarısaç, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya Bostaniçi Mahallesi’yle ilgili şu soruları sordu:

- Van ilinin Tuşba ilçesine bağlı Bostaniçi Mahallesi’ne dökülen çöplerin oluşturduğu mağduriyetten haberiniz var mıdır?

- Tuşba ilçesine bağlı Bostaniçi Mahallesi’ne dökülen çöplerin halk sağlığını tehdit edici boyutlara ulaştığı doğru mudur?

– Tuşba ilçesine bağlı Bostaniçi Mahallesi’ne çöplerin dökülmesinin neden olduğu sağlık ve çevre sorunları konusunda herhangi bir araştırma yapılmış mıdır?

– Bostaniçi mahallesi sakinlerinin çöp kokusu ve enfeksiyon tehdidi nedeniyle yaptığı şikayetlerin gereğinin yapılmamasının sebebi nedir? İlgili belediye neden şikâyet ve talepler doğrultusunda bir çözüm üretmemektedir

- Şehir merkezinden toplanan çöpler, neden yurttaşların yaşam alanlarına yakın bir yere dökülmektedir? Sorunun çözülmesi amacıyla herhangi bir adım atılacak mıdır?

Şehrivan Gazetesi