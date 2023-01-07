HDP'den Mansur Yavaş'a veto! "Karşı çıktığımız tek isim..."

6’lı masanın Cumhurbaşkanı adayı ile ilgili konuşan HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, "Karşı çıktığımız tek isim Mansur Yavaş" dedi.

POLİTİKA 07.01.2023, 09:31
HDP'den Mansur Yavaş'a veto! "Karşı çıktığımız tek isim..."

CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı dillendirilirken İyi Parti cephesinde Mansur Yavaş'ın ismi ön plana çıkartılıyor.

Hal böyleyken ittifakın gizli ortağı HDP'den altılı masayı karıştıracak bir açıklama geldi. HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, Radyo Sputnik canlı yayınında Enver Aysever’e konuştu.

"MANSUR YAVAŞ'I DESTEKLEMEYİZ"
6'lı masanın Cumhurbaşkanı adayı konusunda da konuşan Meral Danış Beştaş, desteklemeyecekleri tek ismin Mansur Yavaş olduğunu dile getirdi.

"HDP SEÇMENİ SICAK BAKMAZ"

Beştaş, "Bugüne kadar karşı çıktığımız tek isim oldu o da Mansur Yavaş. Onun adaylığına asla HDP seçmeni sıcak bakmaz." ifadelerini kullandı.

Meral Danış Beştaş konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Bizim için denklemde yok. İnşallah kavramını resmi açıklamayla yalanlayan bir insandan herkesi temsil eden bir Cumhurbaşkanı olmaz diye düşünüyoruz. Bir vatandaş inşallah Demirtaş hapisten çıkar demişti. Ona inşallah diye yanıt verdiği söylendi. Ertesi gün belediyeden böyle bir cümlem olmadı diye açıklama geldi. Bu kadar ürkek, tutum alamayan ve taraf olarak gördüğümüz biri. Ayrıntıları kişiler üzerinden tartışmak istemiyorum, tek bir görüşü onun üzerinden tartıştığımız için söyledim."

Süperhaber

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