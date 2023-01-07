HDP Cumhurbaşkanlığı seçimi için kararını verdi!

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, partisinin Kars Kongresi'nde seçime ilişkin kararlarını açıkladı. Buldan, HDP'nin seçime kendi adayı ile gireceğini belirten Buldan, "Biz halkların demokratik partisi olarak en kısa zamanda en yakın zamanda kendi cumhurbaşkanı adayımızı Türkiye halklarıyla paylaşacağız." dedi.

BULDAN: KENDİ ADAYIMIZ İLE SEÇİME GİRECEĞİZ

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Kars İl Örgütü'nün 4'üncü Olağan Kongresi'nde konuşan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan şu ifadeleri kullandı:

Biz halkların demokratik partisi olarak en kısa zamanda en yakın zamanda kendi cumhurbaşkanı adayımızı Türkiye halklarıyla paylaşacağız. Yani HDP kendi adayınız çıkaracak, kendi adayını gösterecek ve seçimlere kendi adayıyla girecek.

"HDP'NİN MİLLET İTTİFAKI İLE BİR ORTAKLIĞI YOKTUR"

"Bizim ne Cumhur İttifakı'yla ne Millet İttifakı'yla herhangi bir ortaklığımız yok." diyen Buldan sözlerini şöyle sürdürdü:

Ancak ilkesel yaklaşımlarımız elbette ki var. Bu ilkesel yaklaşımlarımızı zamanı geldiğinde oturup konuşabiliriz, zamanı geldiğinde müzakere edebiliriz, zamanı geldiğinde diyalog içinde olabiliriz. Ama HDP'nin şu anki kararı kendi adayıyla seçimlere gitmektir.

Süperhaber