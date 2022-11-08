Hakim ve Savcı Lojmanları Ulusal Basının Gündeminde

FOX ana haber bülteninde ‘Havaya Savrulan Milyonlar’ başlığı ile Van’da hakim ve savcılara yapılan lojmanlar çürümeye terk edildi başlığı ile verildi.

POLİTİKA 08.11.2022, 12:02 08.11.2022, 12:12
Hakim ve Savcı Lojmanları Ulusal Basının Gündeminde

Van’ın Edremit ilçesine bağlı Süphan Mahallesi’nde 2014 yılında adliye personelleri için yapılan lojmanların bitirilme meselesi arap saçına döndü. 5 bloktan oluşan 130 daireli adliye lojmanları geçen zaman içerisinde kullanılmadan yıkılmaya yüz tutacak kadar kötü bir duruma geldi.

Konutların yapıldığı bölgeyi güvenli bulmadıklarından o dönem çok büyük meblağlara mal olan lüks lojmanları tercih etmeyen personelin kararı sonrası lojmanlar âtıl hale gelirken geçen zaman içerisinde farkı kurumlar arasında gidip geldi. 2017 yılında İl Sağlık Müdürlüğü’ne tahsis edilen lojmanlar, ardından Milli Emlak’a devredildi. Kullanılmayıp madde bağımlıların meskeni haline gelen milyonluk yatırım çürümeye terk edilen daireler ulusal basının gündemine düştü. Bu 8 yıllık süre zarfında lojmanlar kaderine edildi ve tahrip edildi. Kapısı, penceresi söküldü, metruk bir yapıya dönüştü. Uyuşturucu bağımlılarının meskeni haline geldi.”

SAADET PARTİSİ İL BAŞKANI İLHAN:  BUGÜN O 130 DAİRENİN 100 MİLYONA YAPILMASI BİLE ZOR

O yıllarda maliyeti 50 milyon TL idi. Bugün o 130 dairenin 100 milyona yapılması bile zor. Bu binalar adeta çürümeye terk edildi. Bununla ilgili mutlak suretle bu kararı verenler, bunu yapanlar hakkında bir komisyon kurulup incelenmesi lazım. Buna sebep olanlardan da muhakkak devlete uğratılan zararın rücu edilip tahsil edilmesi lazım” ifadelerini kullandı.

“TÜYÜ BİTMEMİŞ YETİMİN HAKKI VAR”

İlhan, akıbeti merak konusu olan konutların değerlendirilmesi gerektiğini belirterek sözlerini şöyle tamamladı: “8 yıldır orada çürümeye terk edildi binalar. Kapıları, pencereleri, içerisindeki birçok şey sökülüp çalındı. Bunun yanında tinerciler oraya mesken tuttu. Aklınıza gelecek her türlü olumsuzluk yaşandı orada. Duvarlarına kadar bir sürü yazı yazılmış. Ciddi zarar görmüş.

Bugün bunun tadilatı bile çok büyük bir maliyettir. Devlete uğratılan zararın tahsis edilmesi gerekiyor çünkü bu devlete ait her şeyde tüyü bitmemiş yetimin hakkı var. Bu binaların ivedilikle kontrollerinin yapılıp, mevcut halinin tespitinin yapılıp, tadilat konusunun karara alınmasını ve halka satışının yapılmasını talep ediyorum. En sağlıklı çözüm yolu budur. Bu iş 8 yıldır uzamış. Bir an evvel çözüme kavuşturulması gerekiyor. Biz defalarca kez gündeme getirdik  İnşallah çözüm üretilir.”

Vanekspres

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