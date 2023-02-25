Gültekin Uysal partisinin desteklediği cumhurbaşkanı adayını açıkladı!

Deprem felaketi sonrası 14 Mayıs'ta yapılması planlanan seçimin tarihi konusunda tartışmalar sürerken son yapılan açıklamalar neticesinde 18 Haziran da alternatif olarak konuşulmaya başlanmıştı.

Millet İttifakı'nı adayı konusundaki belirsizlikte bu süreçte konuşulan bir diğer konu olarak yer edindi. Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, gazeteci Nevşin Mengü'nün Youtube kanalına konuk oldu.

Mengü'nün Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı sorusuna yanıt veren Uysal, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklediklerini söyledi.

Uysal konuşmasında şu ifadeleri kaydetti:

Biz bütün eldeki verileri değerlendirdiğimizde, siyasetin gerçeklerini göz önüne aldığımızda, toplumsal psikolojik sınırlar, geçişkenlikler, yürütülen süreç, son 1 yıllık 6'lı masa süreci, referandumdan itibaren büyütülmüş, Türkiye'de demokrasi ne demek, hukuk ne demek, laiklik ne demek, bunun şuurunda olan, üretken verimli devleti finanse eden insanlarımızın demokrasi bir talebi var. İyi yönetim ne demek? Oturduğumuz binanın güvenli olması demek, yediğimiz gıdanın güvenli olması demek. Toplumsal muhalefetin bu beklentisini kademe kademe örmüş, bu noktada muhalefetin en büyük siyasi partisi, tabi siyaset son tahlilde güç denklemi.

"ADAYIMIZ KILIÇDAROĞLU"

Biz bu süreci, riski yönetecek, aynı zamanda iktidar değişimi değil. Beraberinde kurucu akıl ile büyük cumhuriyeti, kurumları, kuvvetler ayrılığını değer yargılarını oluşturacak siyasi akla, programa ihtiyaç var. Bunun siyasi liderliğini yapacak olan siyasi partilerdir, genel başkanlardır. Öncelikle masadan çıkması kategorik olarak ifade ediyorum. Bu noktada elbette Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun biz Demokrat Parti olarak aday olmasını istiyoruz.

Süperhaber