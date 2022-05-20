Görevden alınan AKP'li Cahit Özkan'dan açıklama: Affımı istirham ettim

Türkiye'nin Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile ilişkilerine dair yaptığı "Baktı ki Türkiye'ye diz çöktüremiyor, o zaman teslim oldu" açıklaması nedeniyle parti içerisinde "rahatsızlık" duyulan bir isim haline geldiği belirtilen AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan, görevinden alındıktan sonra açıklama yaptı. Cahit Özkan, "Dört yıldan beri yürüttüğüm AK Parti Grup Başkanvekilliği görevimden affımı istirham etmiş bulunuyorum" dedi.

POLİTİKA 20.05.2022, 09:12
Görevden alınan AKP'li Cahit Özkan'dan açıklama: Affımı istirham ettim

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir YouTube yayınında Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve ikili ilişkilere yönelik "Birleşik Arap Emirlikleri baktı ki Türkiye'ye diz çöktüremiyor, baktı ki Türkiye'nin istiklalini engelleyemiyor, baktı ki Türkiye'ye dayanmadan, Türkiye ile birlikte yürümeden bölgesel ve küresel anlamda kendi menfaatlerinin aleyhine bazı şeyler ortaya çıkıyor, o zaman Birleşik Arap Emirlikleri -ben böyle okuyorum çünkü- teslim oldu" açıklamasında bulundu. Özkan'ın sözleri AK Parti içinde rahatsızlık yaratırken ilk tepki Sözcü Ömer Çelik'ten geldi. Çelik, Özkan'ın açıklamalarının parti görüşünü yansıtmadığını belirtti.

CAHİT ÖZKAN GÖREVDEN ALINDI YERİNE YILMAZ TUNÇ GETİRİLDİ

Yaşanan bu gelişme sonrası AK Parti Grup Başvekili Cahit Özkan'ın görevden alınacağı iddia edilirken, beklenen gelişme bu akşam saatlerinde yapılan MYK toplantısının ardından yaşandı. BAE açıklamalarıyla tartışma yaratan Cahit Özkan görevden alınırken yerine Bartın Milletvekili aynı zamanda TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Yılmaz Tunç getirildi.

ÖZKAN: GÖREVİMDEN AFFIMI İSTİRHAM ETMİŞ BULUNMAKTAYIM

Görevden alınması sonrasında sessizliğini bozan Cahit Özkan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sayın Grup Başkanımız ve çalışma arkadaşlarımızla yaptığımız istişareler neticesinde 4 yıldan beri yürüttüğüm AK Parti Grup Başkanvekilliği görevimden affımı istirham etmiş bulunmaktayım" ifadelerine yer verdi.

"BİR NEFER OLARAK TÜM GAYRETİMLE ÇALIŞMALARA DEVAM EDECEĞİM"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bugüne kadar şahsına duyduğu güven ve verdiği sorumluluklar için müteşekkir olduğunu belirten Özkan, şunları kaydetti:"AK Parti'de aslolan makam ve mevki değil, görev ve sorumluluklardır. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bir nefer olarak her daim görev ve sorumluluklarımı sonuna kadar yerine getirmek için tüm gayretimle çalışmalarıma devam edeceğim."

sondakika

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