Genel Başkan İnce: 565 milyar faize gidiyor

Ülkenin ekonomisinin adeta dibe vurduğunu iddia eden Genel Başkan İnce, "Eskiden insanlar kira öder gibi ev sahibi oluyorlardı. Şimdi kiralarını ödeyemiyorlar. Şimdi halkımız 36 ay taksitle mont alıyorlar" şeklinde konuştu. Millet ittifakını da eleştiren İnce, "Ayda bir, 'altın günü' yapar gibi bir araya geliyorlar. Ama görüşmelerden bir sonuç alınmıyor. Ama onlar bu 'kısır günü' programlarından memnun.

Bizi, aralarına davet edeceklerini düşünmüyorum. Zaten bir parti aralarına girmek istiyor, ama onlar sıcak bakmıyor" ifadelerini kullandı. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Van'da gazetecilerle kahvaltılı basın toplantısında bir araya geldi.

Bak Hele Bak Kahvaltı Sarayı'nda düzenlenen toplantıya; Genel Başkan İnce'nin yanı sıra; Genel Başkan Yardımcıları, Parti Yöneticileri, İl Başkanı Haluk Terzioğlu, Van'daki parti yetkilileri ve basın mensupları katıldı. Konuşmasına bir yanlış anlamayı düzelterek başlayan Genel Başkan İnce, "Daha önce Van'a geldiğimizde otobüse gazetecileri almamıştık. Bir alınganlık olmuş herhalde. O pandemiden dolayıydı. Yani bir art niyet yoktu. O zaman tokalaşmıyorduk bile. Bunu düzelteyim. İsterseniz önce beraberimde gelen arkadaşlarımız kendini tanıtsın, öyle toplantımıza başlayalım" dedi.

İKTİDAR PARTİSİNİN EKONOMİ POLİTİKALARINA SERT ELEŞTİRİ

Genel Başkan Yardımcılarının kendini tanıtmasının ardından yeniden söz alan Genel Başkan Muharrem İnce, iktidar partisinin özellikle ekonomi politikalarını eleştirdi. İnce, 20 yıl önceki ve şimdiki ekonomik durumdaki istatistiki bilgileri açıklayarak, "20 yıl önce enflasyon yüzde 29'du. Bugün ise yüzde 85. Gıda enflasyonu yüzde yüz. 20 yıl önce Türkiye'nin 130 milyar dolar dış borcu vardı. Bugün ise 460 milyar dolar dış borcumuz var. Cari açık 0,5'ti. Şimdi ise tam 12 katı, yani 6 oldu.

Türkiye'de gıda ortalaması 99 buçuk. Dünyada ise 9.1. Yani 10'da biri. Gıda enflasyonu" dedi. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun kullandığı bir cümle ile ekonomideki durumu itiraf ettiğini belirten İnce, "Dışişleri Bakanı kendi bakanlığının başarılarını anlatırken, tahıl koridoru anlaşması sayesinde dünya gıda fiyatlarının yüzde 9 düştüğünü söyledi. Türkiye'de ise gıda fiyatları artıyor.

Yani Dışişleri Bakanı bir nevi ekonomideki sıkıntıları anlatmış oluyor. Bakın 20 yılda ülke kötü yönetildi. 4 yılda üç ekonomi bakanı, beş merkez bankası başkanı, beş TÜİK başkanı değişti. Bakanlar önemsiz oldu. Bakın ülkemizdeki bakanlar yangın söndürmeye gittiğinde, sel olayının olduğu şehirlere gittiğinde Cumhurbaşkanının talimatıyla gittiklerini söylüyorlar. İstifa bile ettiklerini söyleyemiyorlar. 'Affımı istiyorum' ifadesini kullanıyorlar" ifadelerini kullandı.

CHP'Lİ MİLLETVEKİLİNİN, CUMHURBAŞKANI YARDIMCISINA YÖNELİK SÖZLERİNİ ELEŞTİRDİ

Konuşmasında ana muhalefet partisi CHP'ye de yüklenen Genel Başkan Muharrem İnce, "Plan bütçe komisyonunun tutanaklarına baktım. Ne konuşuyorlar diye. CHP Genel Saymanı, Cumhurbaşkanı Yardımcısına, 'Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcım' diye hitap ediyor. Seçilmiş bir milletvekili, bir partinin atanmış memuruna böyle bir hitapta bulunuyor. Milletvekili memura böyle hitap eder mi? Dışişleri Bakanına da yağcılık yapıyor; 'En az tahribat, sizin bakanlığınızda oldu' diyor. Light AKP gibi davranıyorlar" dedi.

İnce, konuşmasında Milli Eğitim Bakanlığı'nın bütçesinde harcanan paraların çok büyük bölümünün personel ve SGK gideri olduğunu da belirterek, "Milli Eğitim Bakanlığı'nın 435 milyar TL bütçesi var. Bu bütçenin 301 milyarı personel ve SGK gideri. 2023 bütçesinin faiz gideri ise 565 milyar TL. Yani 2023 yılında 565 milyar TL faize vereceğiz, 435 milyar TL ise Milli Eğitime harcayacağız. Tarımı desteklemeye ise 54 milyar TL ayırıyoruz. Türkiye'de 71 bin okul var. 1 milyon 200 bin öğretmen var. 20 milyon da öğrenci var.

85 bin de ücretli öğretmen var. 20 milyon öğrencinin olduğu bir ülkede, eğitimden ziyade, faize daha fazla para harcanıyor. Ülke geleceğini kaybediyor" dedi. Son üç yıldaki sınav sonuçları istatistiklerine değinen İnce, "Bakın 2019'da LGS'de 20 matematik sorusu var. Çocuklarımız 5,09 soru yapmış. 2022'de bu oran 4,74'e düşmüş. Böyle gidiyor eğitim. Çağı kaybediyoruz. 2019'da Türkçe'de ortalaması 11,75. 2022'de bu oran 9,22'ye düşmüş. Okuduğunu anlayamayan, problemi çözemeyen çocuklar geliyor. Bakın 143 bin öğrenci matematikte 0 çekmiş. Hiç soru yapamamış" ifadelerini kullandı.

"İNGİLTEREDEKİ BİR ÜNİVERSİTEYE AYRILAN BÜTÇE, ÜLKEMİZDEKİ 129 ÜİNVERSİTEYE AYRILAN BÜTÇEDEN FAZLA"

İngiltere'deki Cambridge Üniversitesi'ne ayrılan bütçenin, Türkiye'deki 129 üniversiteye ayrılan bütçeden fazla olduğunu söyleyen İnce, "Bakın İngiltere'de Cambridge Üniversitesi'nin bütçesi 8,2 milyar dolar. Türkiye'de 129 devlet üniversitesi ve artı bir de YÖK var. 129 üniversiteye ayrılan bütçe 7,2 milyar dolar. Yani bizim 129 üniversiteye ayırdığımız bütçe, İngiltere'deki bir üniversiteye ayrılan bütçe kadar değil" diye konuştu. Son zamanlarda insanların kirasını ödeyemez duruma geldiğini dile getiren Genel Başkan Muharrem İnce, "Eskiden insanlar kira öder gibi ev sahibi oluyorlardı. Şimdi kiralarını ödeyemiyorlar. Şimdi halkımız 36 ay taksitle mont alıyorlar.

AKP'den önce ders kitapları paraylaydı, ama okullar bedavaydı. Şimdi tam tersi oldu. Bakın ben hayatımda görmemiştim, geçen yıl Adana'da şahit oldum, dilimle karpuz satılıyor. Eskiden düğünlerde çeyrek altın takılıyordu, kime? Yabancıya. Yeğenlere bilezik takıyorduk. Şimdi yakınlarımıza bile düğünlerde çeyrek altın takamaz duruma gelindi. Eskiden birkaç şans oyunu vardı. Şimdi yüz çeşit kumar çıkmış. Loto, toto, at yarışları vs. Bakın bunların döneminde o kadar alkollü içkiye zam geldi ki, insanlar kimyager oldu ve evlerinde içkisini üretir oldu. Vergiler, içki fiyatından daha çok. Eskiden şans oyunlarından kim talihli olduysa, fotoğraflarını görüyorduk.

Şimdi son yıllarda talihlilerin fotoğrafları da yok. Acaba burada da mı bir dolandırıcılık var diye insan şüpheleniyor. Ülkemizdeki her 10 kişiden biri sığınmacı. Her şeyin fiyatı arttı, ama Türk vatandaşı olmanın fiyatı düştü. Bunlar iktidara geldiğinde dolar 1,5 liraydı. Şimdi 18,5 lira oldu. Bunlardan önce siyasi parti genel başkanları televizyona çıkıp tartışırdı. Şimdi ise haftada bir kendi genel kurullarında birbirine laf söylüyorlar" ifadelerini kullandı.

"POLİS BANDOSU, İKTİDAR PARTİSİNİN MARŞINI ÇALMAMALI"

İnce, polis bandosunun iktidar partisinin marşını çalmasını da eleştirerek, bunun doğru olmadığını ifade etti. Vergi dilimi konusuna değinen Genel Başkan İnce, 2002'de vergi diliminin asgari ücretin 17 katından sonra başladığını belirterek, şimdi ise asgari ücretin 5 katının üstüne çıktıktan sonra düşmeye başladığını söyledi. İktidarın akla, ahlaka ve adalete inanmadığını söyleyerek, "Biz Memleket Partisi olarak milletimize huzur öneriyoruz. Akıl, adalet ve ahlak ile yola çıktık. Devlete olan güvenin artması için çabalayacağız.

Hukuk devleti olacağız. Liyakate önem vereceğiz. Şeffaf, denetlenebilir bir kamu ihale kanunu diyoruz. Eğitim diyoruz. Tarıma çok büyük önem vereceğiz. Ne Cumhur İttifakı, ne Millet İttifakı. Biz bunlardan ayrıyız. Milletimize üçüncü bir yol öneriyoruz. Arkadaşlarımla birlikte sizleri selamlamak istedik. Önümüzdeki seçimlerde takdir milletimizin diyoruz" ifadelerini kullandı. Daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan İnce, Cumhurbaşkanı Adayı olup olmayacağı ile ilgili, 'Hiç aklımdan çıkmıyor ki' ifadelerini kullandı.

İktidar partisinin HDP ile görüşmesini doğal karşıladıklarını belirten İnce, Meclis'te olan bir parti ile görüşmenin yanlış olmadığını, ama gizli görüşmelerin yanlış olduğunu dile getirdi.

"MİLLET İTTİFAKI'NIN GÖRÜŞMELERİ 'ALTIN GÜNÜ'NE DÖNDÜ"

Millet İttifakı'nın görüşmelerini 'altın günü'ne benzeten İnce, "İttifaklar 'altın günü'ne dönüşmemeli. 'Gel bu hafta bizde buluşalım' anlayışı ile hareket edilmemeli. Çok fazla uzatılmamalıdır. Seçim işbirliği olmalıdır. Kurallar yazılmalı, millete anlatılmalı. Bizim parti tek adam partisi değil. Cumhurbaşkanı adayını da üyelerimiz seçecek. Altılı masanın bize davet yollayacağını sanmıyorum.

Bakın biri katılmak istiyor, sıcak bakmıyorlar. Yani onlar 'kısır günü' programlarından memnun" dedi. Bir partinin genel başkanının Cumhurbaşkanı Adayı olması gerektiği yönündeki ifadesinin arkasında olduğunu söyleyen İnce, "Şimdi altı parti tutup parti dışından birini aday yaparsa, o da Cumhurbaşkanı seçilirse, parti genel başkanlarını mı dinleyecek? Buna inanan insan saftır.

Düşünün adam Cumhurbaşkanı olacak, genel başkandan talimat alacak. Anayasaya aykırı. Eşyanın tabiatına aykırı. Bakın ben CHP'den Cumhurbaşkanı seçilseydim, Kılıçdaroğlu'nu mu dinleyecektim? Bana talimat mı verecekti? Dinleyeceğimi mi sanıyor? Cumhurbaşkanı olan kişi, ülkeyi gerektiği gibi yönetir.

Kazanamayan adam, kazanan kişiye talimat mı verir? Geç onu, böyle bir şey olmaz" diye konuştu. Bir üniversitede öğrencilerle buluşmasının söz konusu üniversite rektörü tarafından engellendiği yönündeki soruyu da yanıtlayan İnce, bazı rektörlerin AKP'nin rektörü olduğunu dile getirerek, engellemenin doğru olmadığını anlattı. Genel Başkan İnce, basın toplantısının ardından heyeti ile birlikte Van'da esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

Van Bölge Gazetesi