Genç ASRİAD Van Şubesi açılıyor

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Genç ASRİAD Van Şube Başkanı Servet Doğaç, Van Ticaret ve Sanayi Odasında cumartesi günü saat 16.00’da gerçekleşecek olan açılışa Genç ASRİAD Genel Başkanı Mustafa İnan Güleç ve heyetinin yanı sıra birçok protokol ve iş adamının yer alacağını ifade ederek, “Cumartesi günü gerçekleşecek olan açılışımıza tüm Van halkı davetlidir” dedi.

Büyük şehir olan Van’a Genç ASRİAD’ı kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Doğaç, “Van’ın ekonomisine yön verme konusunda en büyük taliplisi biz olmak istiyoruz. Çünkü Van’ın genç iş adamlarının bir topluluk içerisinde bir arada olmasını ve bunun memlekete büyük katkısı olacağını düşündük.

Amacımız proje üretmek veya projesi olup da projesini gerçekleştiremeyen müteşebbis girişimcilere yol göstermek hem de hakkaniyetli bir şekilde Van ekonomisine paydaş kazandırmaktır. ‘Gençler geleceğin teminatıdır’ sözüyle de gençlerin önemini bir daha vurgulamak isteriz. Genç ASRİAD olarak önce nitelik diyoruz. Bu çerçevede asıl konumuz olan memleketimizin ekonomisi için elimizden geleni yapacağımızı belirtmek istiyorum” ifadelerini kullandı.