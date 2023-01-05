Gelecek Partisi ilçe başkanı Barçin istifa etti
Gelecek Partisi Van İpekyolu ilçe Başkanı Gökhan Barçin, görevinden istifa etti.
Van’da Uzun zamandan Gelecek Partisi Van İpekyolu ilçe Başkanlık görevini üstlenen iş insanı Gökhan Barçin, başkanlık görevinden istifa ettiğini açıkladı.
Yoğun çalışmalar nedeniyle Başkanlık görevinden istifa ettiğini ifade eden Barçin desteğini esirgemeyen vatandaşlar ve parti içinde ki yetkililere teşekkür etti.
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