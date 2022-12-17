Ertelenen Van TSO başkan seçimleri, yeniden devam ediyor

İpekyolu İlçe Seçim Kurulu tarafından daha önce iptal edilen Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) 1. grup seçimleri yeniden başladı.

POLİTİKA 17.12.2022, 14:08
Ertelenen Van TSO başkan seçimleri, yeniden devam ediyor

Van TSO organ seçimleri, TSO konferans salonunda saat 09.00 itibariyle başladı. 22 Ekim 2022 tarihinde yapılan seçim, Mavi Liste’nin itirazı üzerine İpekyolu İlçe Seçim Kurulu, Tarım ve Hayvancılık grubunun oylarını iptal ederek yeniden seçime gitme kararı alınmıştı. 22 Ekim Cumartesi tarihinde 19 meslek grubundan, 27 sandıkta oy kullanılmıştı.

TSO seçimlerinde mevcut başkan Necdet Takva ‘Mavi Liste'de yer alırken; Zahir Kandaşoğlu ‘Beyaz Liste'de, Faruk Biner ‘Sarı Liste'de, İzzet Çoban ‘Kırmızı Liste'de ve Hamdullah Koçhan ise ‘Yeşil Liste'de başkan adayı olarak yer alıyordu.

Seçim sonucunda ‘Beyaz Liste’ ile yarışan Zahir Kandaşoğlu 10 grupta birincilik elde ederken, ‘Mavi Liste’ ise 9 grupta birincilik elde etmişti. Mavi listenin itirazı üzerine İpekyolu İlçe Seçim Kurulu, Tarım ve Hayvancılık grubunun yer aldığı 1. grup oylarını iptal ederek yeniden seçime gitme kararı almıştı.

Şu ana kadar 120 kişi oyunu kullandı
Bugün tekrar saat 09.00’da başlayan ve 170 kişinin oy kullanacağı beklenen seçimlerde, şu ana kadar yaklaşık 120 kişi oyunu kullandı. Güvenlik güçlerinin yoğun güvenlik önlemi aldığı oylama işlemi, saat 17.00 itibariyle sona erecek.İHA

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