Erdoğan, 'Mutabakat var' demişti, Ukrayna inkâr etti

Rusya ile Ukrayna arasında 24 Şubat’ta başlayan ve bir ayı geride bırakan savaş, ilk günlerinden beri müzakereleri de beraberinde getirdi. Belarus sınırında başlayıp Antalya Diplomasi Forumu’nda, dışişleri bakanları düzeyinde devam eden müzakerelerde zaman zaman mutabakata varıldığı ya da varılmak üzere olduğu haberleri de geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brüksel'de katıldığı olağanüstü NATO Liderler Zirvesi sonrası uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, “Burada Rusya ile Ukrayna arasında müzakere edilen 6 başlık var. Özellikle 4 başlık üzerinde bir mutabakat varmış gibi bir durum söz konusu. Bunlardan bir tanesi özellikle bu NATO meselesiyle ilgili. Bir diğer konu, özellikle Rusya'nın resmi dil olarak kabul edilmesi meselesi” diyen Erdoğan, “Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin bunları kabul ettiğini ifade etti” dedi.

UKRAYNA’DAN ERDOĞAN AÇIKLAMASI: GERÇEĞİ YANSITMIYOR

DW Türkçe’de yer alan habere göre, Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Rusya ile Ukrayna arasındaki barış müzakerelerinde ele alınan altı başlıktan dördünde "mutabakat varmış gibi bir durum söz konusu" olduğunu söyleyen Erdoğan'ı yalanladı.

Dışişleri Bakanlığının resmi Facebook hesabından paylaşılan açıklamada, Ukrayna devletinin Türkiye'ye ve özellikle de Erdoğan'a hem siyasi ve insani yardımından hem de savaşı sonlandırmaya yönelik diplomatik çabalarından dolayı minnet duyduğu ancak aynı zamanda durumu objektif şekilde değerlendirmenin de önemli olduğu belirtildi.

'UKRAYNACA' VURGUSU

Bu bağlamda “Türkiye Cumhurbaşkanı'nın bahsettiği dört noktada Rusya'yla bir konsensüs sağlanmadığını” ifade eden Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, “Özellikle de Ukrayna'daki tek resmi dil Ukraynaca'dır ve öyle kalacaktır” diye ekledi.

Müzakere sürecinin “çok zorlu” geçtiğini ve “güçlü bir duruş sergileyen Ukrayna heyetinin taleplerinden vazgeçmeyeceğini” belirten Bakanlık, “Öncelikli olarak da ateşkes, güvenlik garantileri ve Ukrayna'nın toprak bütünlüğünde ısrarcıyız” ifadesini kullandı.

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