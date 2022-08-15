Erbakan: Van Milli Görüş'ün kalesi olacak

Yeniden Refah Partisi Van İl Başkanlığı birinci Olağan Genel Kongresi yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Bir düğün salonunda düzenlenen kongreye katılan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, burada partililere seslendi. İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan kongre, divan heyetinin seçilmesi ile devam etti. Divan Başkanlığı'na Yeniden Refah Partisi MKYK Üyesi Sadık Çat, Başkan Yardımcılığı'na Murat Ergin ve kâtip üyeliklere ise Mehmet Şahin ve İzzet Başkurt'un seçilmesinin ardından kürsüye çıkan Yeniden Refah Partisi Van İl Başkanı Göksel Yarız, selamlama konuşması yaptı.

HELVACI: "VAN YİNE EVLADINA SAHİP ÇIKACAKTIR"

Daha sonra kürsüye çıkan Genel Başkan Yardımcısı Erkan İlyas Helvacı ise, "Van bizim gözbebeğimiz, Van Milli Görüş'ün kalesidir. Van Erbakan Hocamıza sahip çıktı ve Milli Görüşün 40 yılındaki ilk belediyesi olarak, tarihteki şanlı yerini aldı. Van yine Yeniden Refah Partisi'ne ve evladına sahip çıkacaktır" dedi.

ERBAKAN: "VAN, YİNE MİLLİ GÖRÜŞÜN KALESİ OLACAKTIR"

Akabinde kürsüye çıkan Genel Başkan Fatih Erbakan, Van'da olmaktan büyük onur duyduğunu belirterek, "Bugün burada Vanlı Milli Görüşçülerle, çok kıymetli Vanlılarla bir arada olmaktan dolayı büyük bahtiyarlık yaşıyoruz. Bunu nasip ettiği için Cenabı Allah'a sonsuz şükürler ediyoruz.

Van denince akla, Erbakan Hocamız geliyor. Van denince akla Milli Görüş geliyor. Van denince akla, Refah Partisi geliyor. 1984'te belediyeyi Refah Partisi'ne veren Van'da bulunmaktan dolayı, Milli Görüş'le Erbakan Hocamızla özdeşleşmiş, kıymetli Vanlılarla birlikte olmaktan dolayı en büyük bahtiyarlığı yaşıyoruz. Nasıl ki birinci 40 yılda Van, Milli Görüş'ün kalesi olduysa, Erbakan Hocamızı bağrına bastı ise, ikinci 40 yılda da bizleri ve Yeniden Refah Partisi'ni bağrına basacak, yine Milli Görüşün, Yeniden Refah'ın kalesi olacaktır Allah'ın izniyle.

İnşallah Van'da da, bütün bu bölgede de, bütün Türkiye'de de milli görüş sancağını, Yeniden Refah sancağını en yüksek burçlara dikmeyi bizlere nasip eylesin. Çok değerli Vanlılar, çok kıymetli milli görüşçüler, Erbakan hocamızın meşhur sözünü hatırlayacaksınız. Diyordu ki Türkiye'de iki parti vardır. Bir tanesi Refah Partisi, bir diğeri de diğerleri partisi diyordu. Yüce Allah, kendisine yaptırılmayıp, yarım bıraktırılan hizmetleri de Yeniden Refah Partisi olarak inşallah onun yolundan yürüyerek, tamamlamayı bizlere nasip eylesin" diye konuştu.

"KÜRESEL MİHRAPLARA KARŞI DİRENEN VE DURUŞ ORTAYA KOYAN TEK PARTİYİZ"

Türkiye'de iki tane partinin olduğunu söyleyen Erbakan, "Yıllar önce Erbakan Hoca'mızın ifade ettiği gibi, biz de ikinci 40 yılda, bu yeni dönemde aynı sözü tekrar ediyoruz. Diyoruz ki aslında Türkiye'de iki tane parti var.

Biri Yeniden Refah Partisi, biri de diğerleri partisi. Neye dayanarak bunu söylüyorum? Çünkü Yeniden Refah Partisi dışındaki partilerin, birçok konuda birbirlerinden hiçbir farkları yoktur da onun için. İşte bir defa küresel sömürü düzenini rahatsız eden bir duruşları, sistemi değiştirmeye yönelik bir taahhütleri, bir çabaları yoktur da onun için. Nasıl bir örnek vereceğiz? En başta vereceğimiz örnek, küresel sistemin dayatması olan aşı zorbalığıyla ilgili tavır ve tutumumuzla ilgili örnek vereceğim.

Hepinizin bildiği gibi bu zorla aşılama konusunda tavır ortaya koyan, duruş ortaya koyan, küreselcilerin aşılama zorbalığına karşı tek başına direnen parti sadece Yeniden Refah Partisi oldu. Diğer taraftan iklim değişikliği bahanesiyle tarım ve hayvancılığımızı, yeni nesillerimizi, çocuklarımızı, gıda güvenliğimizi tehdit etmeye kalkan küresel mihraplara karşı, bu gibi sözde sözleşmelere karşı direnen ve duruş ortaya koyan yine sadece Yeniden Refah Partisi olmuştur.

Sadece bunlar değil, aynı durumu İstanbul Sözleşmesi konusunda da gördük. Dış güçler tarafından bünyemize zerk edilmek istenen bir zehir olan, aile yapımızı, yuvalarımızı, gençlerimizi zehirlemek üzere bize zerk getirmeye çalışılan, İstanbul Sözleşmesi'ne karşı direnen, duruş gösteren, duruş sergileyen tek parti de yine Yeniden Refah Partisi oldu. Tek başına bu mücadeleyi verdi ve bu mücadelenin sonunda en azından İstanbul Sözleşmesi'ndeki imzanın geri çekilmesine vesile oldu.

Bununla beraber ekonomik krizden çıkış için gereken kaynağı somut olarak, bilimsel olarak, matematik olarak ortaya koyan tek parti de yine Yeniden Refah Partisi olmuştur. Yeniden Refah Partisi'ni kurar kurmaz yaptığımız ilk iş, milli kaynak paketleri kitabımızı ortaya koymak oldu. Nasıl 54. Hükümette, 6 ayda 35 milyar doları Erbakan Hoca'mız bulduysa biz de Yeniden Refah Partisi olarak bir senede 150 milyar dolar kaynağı nasıl bulacağımızı, milli kaynak paketleri kitabımızda ortaya koyduk. Bunu yapabilen Yeniden Refah Partisi dışında herhangi bir parti yoktur" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'DE BİR AYDA EN FAZLA ÜYE KAYDEDEN PARTİ OLDUK"

Son dönemlerde partilerine büyük bir teveccühün olduğunu belirten Genel Başkan Erbakan, "Halkımız bunu fark ettiği için bugün akın akın partimize geliyor. Bir önceki ay Türkiye'de 1 aylık süre içerisinde en fazla üye kaydeden parti, Yeniden Refah Partisi oldu. Bir ayda 18 bin üye kaydederek, Türkiye'nin bir ayda en fazla üye kaydeden parti oldu. Bir sonraki ay ise, kendi rekorumuzu da egale ettik. Bir ayda Türkiye'de 31 bin üye kaydederek, üye şampiyonu olduk.

Önümüzdeki ayda ise 50 binin üzerinde üye kaydedeceğiz ve Yeniden Refah Partisi olarak, Türkiye'nin en hızlı büyüyen partisi olmaya devam edeceğiz. Bugün sadece bizim değil, bütün Türkiye'nin gördüğü bir gerçek, Yeniden Refah Partisi'ne olan teveccüh, Yeniden Refah Partisi olan ilgi, alaka ve desteğin artışıdır. Bugün bu artık inkar edilemez bir gerçektir.

Yeniden Refah Partisi'nin inkar edilemez ve önlemez bu yükselişi devam etmektedir. Üye kaydı konusunda rekor üstüne rekor kırmakla kalmıyoruz, Türkiye'nin dört bir tarafında gittiğimiz yerlerde, her kesimden insanımızdan en büyük ilgiye, alakaya mazhar oluyoruz. Gittiğimiz her yerde Yeniden Refah Partisi iktidarına duyulan özlemi, açık bir şekilde görüyoruz" dedi.

"VAN'IMIZDA BULUNMAKTAN BÜYÜK BAHTİYARLIK DUYUYORUM"

Merhum Necmettin Erbakan'ın Van'ı çok sevdiğini söyleyen Genel Başkan Erbakan, "Türkiye'nin dört bir yanındaki 85 milyon insan, 54. Hükümette Erbakan Hocamızın, Milli Görüşün hizmetlerini hatırlıyor, o dönemdeki bolluk ve bereket dönemini 'özlüyoruz, arıyoruz' diyor ve Yeniden Refah Partisi'nden o dönemi tekrardan hayata geçirmesini istiyor, geçirmesini bekliyor.

Buna Türkiye'nin dört bir tarafında şahit oluyoruz. Vatandaşlarımız, seçmenimiz, kayıkçı kavgası misali, kısır, sonuçsuz, manasız tartışmalardan bıkmış durumdadır.

Her iki ittifaktan da yaka silkmiş durumdadır ve kurtuluşu Milli Görüş'te, Yeniden Refah Partisi'nde görmektedir. Yüce Rabbim aynı Erbakan Hocamız gibi bizlere de, en hayırlı hizmetleri yapmayı, ülkemize, milletimize, İslam Alemi'ne ve insanlığa faydalı olmayı nasip etsin. Kadim medeniyetimizin, kadim şehri Van'ımızda bulunmaktan büyük bahtiyarlık duyuyorum. Ama biz Milli Görüşçüler olarak, Yeniden Refah Partisi olarak, bu sevgimizi, bu memnuniyetimizi, sadece lafla ifade etmeye kalkmıyoruz.

Erbakan hocamız, bu bölgeyi, bu bölge insanını çok seviyordu. Ancak bu sevgisi lafta kalmadı. Bu bölge insanının haklarını savunmak üzere yaptığı Bingöl konuşması dolayısıyla, ceza aldı, siyasi yasaklı hale geldi ve bütün siyasi hayatı boyunca da bu bölge insanının haklarını savunmaktan hiçbir zaman geri durmadı. Meşhur bir sözü vardı; 'Türk'le, Kürt'ü ayrılırsa, ortada Türk kalır, ne Kürt kalır'. 'Ama Türk ile Kürt bir olursa, karşılarında ne Amerika durabilir, ne de İsrail'" diye konuştu.

"BU BÖLGENİN DERTLERİYLE DERTLENİYORUZ"

Necmettin Erbakan'ın bu bölgeye sevgisinin sadece lafta kalmadığını belirten Erbakan, "Bu bölgenin Cumhuriyet tarihi boyunca görmediği yatırımları, fabrikaları, sanayi tesislerini bu bölgeye kazandırdı. 76-77 yılındaki ağır sanayi hamlesinde Diyarbakır TEMSA'dan tutun, Ergani Çimento'dan tutun, Şırnak Cizre'deki azot sanayisine kadar gidip, bu bölgenin dört bir tarafını, batıdan ayırt etmeden, yaygın ve hızlı bir kalkınma hamlesi ile buluşturdu.

Şimdi bizlerde Erbakan hocamızla aynı yolda yürüyen Yeniden Refah Partisi erleri olarak, bu bölgenin dertleriyle dertleniyoruz. Her şehrimizin olduğu gibi, Van'ımızın da sıkıntılarını da, bu sıkıntıların çözüm yollarını da çok iyi biliyoruz. Özellikle bu bölge için sosyo-ekonomik kalkınmanın sağlanabilmesinin ilk şartı, toplumsal barışın ve huzurun sağlanabilmesidir.

Bu bölgede ümmet kardeşliğinin, İslam kardeşliğinin, birlik ve beraberliğin sağlanması, ötekileştirmenin, kutuplaştırmanın önüne geçilmesi, toplumsal huzur ve barışın tesis edilmesi, her şeyden önemlidir. Bu huzur ve barışın tesis edilmesi için de, mutlaka adaletin tesis edilmesi gerekiyor. Barış, huzur, kardeşlik lafla olmaz.

Eğer Doğu'yu Batı'dan ayırt ederseniz, Doğu'ya üvey evlat muamelesi yaparsanız, Doğu'daki milli gelir ve servetten alınan pay, Batı'nın yarısı kadar olursa, yatırımlardan alınan pay Batı'nın 3'te biri, 4'te biri kadar olursa, o zaman üvey evlat muamelesi olur ve kimse kardeşlikten, sevgiden, barıştan söz edemez. Önce adaletin tesis edilmesi gerekiyor. Paylaşımda adalet, yönetimde adalet, yargıda adalet gerekiyor. Milli Görüş'te zaten bu demektir. Milli Görüş demek, adalet demek, paylaşımda adalet, yönetimde adalet, mutlaka ama mutlaka yargıda adalet" ifadelerini kullandı.

"VAN BUNLARI ASLA VE ASLA HAK ETMEMEKTEDİR"

Kentte önemli sorunların olduğunu vurgulayan Erbakan, "Bölgede bugün tarımla, hayvancılıkla, sanayiyle, ticaretle uğraşanlar sıkıntı içerisinde, perişan haldeyken, her geçen borca girerken, bu bölgede 3 binden fazla banka şubesinin topladıkları faizleri, düzenin kaymağını yiyen bir avuç imtiyazlıya aktarmaya devam ediyor. Bununla birlikte, bölgeye bu 21. asırda elektrik enerjisi fakiri konumundadır. Van, büyükşehir olmasına rağmen, sürekli olarak yaşanan elektrik kesintileri, artık normalleşmiş bir hal almıştır.

Bölgedeki kentlerin elektrik şebekeleri eskimiş, kevgire dönmüş ve çürümüş durumdadır. Bir yandan aya gideceğimiz iddia edenler, diğer taraftan bu bölgenin en temel sorunlarını çözememiştir. Van'daki kişi başına gelir, Türkiye ortalamasının yarısının da altındadır. Van'ın sosyo-ekonomik gelişmiş sıralaması 81 bir il içerisinde 67'nci sıradadır. Van'ın milli gelir ortalaması, Türkiye genelinin yarısının altındadır. Bu gerçekler ortadayken, en önemli problemlerin başında işsizlik gelirken, bu temel sorunlar çözülmemişken, Van'a gelip de nutuk atmaları, kardeşlik, sevgi edebiyatı yapmaları hiçbir karşılık bulmamaktadır. Van bu verileri asla ve asla hak etmemektedir. Van'ın 2022'nin Türkiye'sinde bu bulunduğu konumda bulunması, asla kabul edilecek bir durum değildir" dedi.

"VAN MİLLİ GÖRÜŞLE YENİDEN YATIRIMLARA DOYACAK"

Van'ın geçmişte canlı hayvan üretim merkezi olduğunu ve şuanda kırmızı et ve hayvan ithal ettiğini belirten Erbakan, "Van ve bölge daha önce canlı hayvan üretim merkezi iken, bugün Van'da kırmızı et ve canlı hayvan ithalatı yapılmaktadır. Ne kadar acı bir durumdur. İşsizlik Van ilimizin en büyük problemleri arasındadır. Bugün bölgedeki gençlerimiz, ya açlık sınırının altındaki sefalet ücretiyle, perişan bir halde yaşıyor yâda işsizliğin pençesine düşmüş, kıvranıyor. Van'daki gençlerimiz artık evlenemiyor.

Evlenmek buradaki gençlerimiz için artık hayal oldu. Buradaki bir genç evlenmek istediği zaman 100 milyarlarca borcun altına imza atmak zorunda kalıyor. Geleceklerini ipotek altına almak mecburiyetinde kalıyorlar. Yeniden Refah Partisi, Milli Görüş'ün, Erbakan hocamızın zihniyetiyle, aynı zihniyete sahiptir. Yeniden geleceğiz, Yeniden Refah'la, Yeniden Milli Görüş ile bu bölge yatırıma doyacak, istihdama doyacak, kalkınmaya doyacak. Bu bölge insanı, yeniden en büyük yatırım hamleleriyle buluşacak, üretime, istihdama, ihracata yönelik yatırımlarla buluşacak. Devletin öncülüğünde, devletin taşın altına elini koyması ile bu bölgede bir tane işsiz genç kalmayacak.

Her şeyden önce Van'ın alt yapı yatırımlarını tamamlayacağız. Kevgire dönmüş, eskimiş, çağ dışı elektrik şebekeleri baştan aşağı yenilenecek. Ulaşım noktasında hem şehir içi, hem de şehirlerarası ulaşım için, alt yapı düzenlemesi en hızlı şekilde gerçekleştirilecek. Bölgede işletme kredisi bulamadığı için, atıl halde duran işletmelere, hiçbir ayrımcılık gözetmeksizin, faizsiz işletme kredileri temin edilecek. Bu işletmeler yeniden çalışmaya, yeniden üretmeye başlayacak" diye konuştu.

"KIRSAL ALANDAN ŞEHRE GÖÇÜ DURDURACAĞIZ"

Teşvikler alanında yatırımcıları, girişimcileri canından bezdiren uygulamaların tamamına son verileceğini söyleyen Erbakan, "Teşvikler kolay, ulaşılabilir ve adil olacak. Devletin kamu yatırımlarından tamamen elini çekmesine karşıyız. Devlet kamu yatırımlarını devam ettirecek, üretime ve istihdama yönelik yatırımlar alanında, özel sektöre öncülük edecek. Devlet, özel sekter ve vatandaş ortaklarıyla, üretime ve istihdama yönelik, sanayi tesisleri, kuruluşlar inşallah hayata geçirilecek.

Yeniden Refah iktidarında devlet, üretim sağlayacak, istihdam sağlayacak, işsizliğin önlenmesinde baş faktör olacak. Kırsal alandan şehre göçün durdurulması, geri dönüşün sağlanması için, kırsal alanda ihtiyaç duyulan iş, aş ve güvenlik, Yeniden Refah iktidarında yeniden vatandaşlarımıza sağlanacak. Tekrardan köyüne dönmek isteyenlere, modern tarım ve hayvancılık imkânları, devlet desteğiyle, süspansiyonla sağlanacak ve kırsal alandan, köyden kent merkezine göç önlenerek, inşallah tersine dönüş sağlanacak.

Sınır ticaretini 54. Hükümet dönemindeki canlılığına kavuşturmak için gereken adımlar, en acil şekilde atılacak. Bizim siyasetimiz, laf üretme siyaseti değil, Milli Görüş laf üretmez, çözüm üretir, iktidar olduğu zaman da memleketin her köşesine adalet ve refah getirir" ifadelerini kullandı. Yeniden Refah Partisi Van İl Başkanlığı birinci Olağan Genel Kongresi'ne Genel Başkan Fatih Erbakan, Genel Başkan Yardımcısı Erkan İlyas Helvacı, MKYK Üyesi Sadık Çat, Yeniden Refah Partisi Van İl Başkanı Göksel Yarız, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri, ilçe başkanları ve çok sayıda partili katıldı. Konuşmaların ardından yapılan seçimde, mevcut başkan Göksel Yarız güven tazeledi.