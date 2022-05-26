Ekrem İmamoğlu: Kendimi Van'a çok yakın hissediyorum!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Van’ın Muradiye ilçesinde yapımına başlanan Hacı Memduh Erdoğan Camii'nin temelini attı. Esnaf ziyaretlerinde bulunan İmamoğlu, Muradiye Şelalesi'ni gezdi. 250 belediye başkanıyla Van'a geldiklerini ve toplantı yapacaklarını belirten İmamoğlu, "Bu toplantıları genel başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu, özelikle belediyemizin olmadığı yerlerde yapmamızı istedi ve yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

POLİTİKA 26.05.2022, 17:12 26.05.2022, 18:27
Ekrem İmamoğlu: Kendimi Van'a çok yakın hissediyorum!

CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla 27-28-29 Mayıs'ta yapılacak 'Belediye Başkanları Çalıştayı'na katılmak üzere 1 gün önce eşiyle birlikte Van'a gelen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, iş insanı Hüseyin Erdoğan'ın, hayatını kaybeden babası Hacı Memduh ve annesi Güzar Erdoğan için Muradiye ilçesinde yaptıracağı caminin temel atma törenine katıldı.İlk harç dökümünü butona basarak yapan İmamoğlu, 'hayırlı olsun' dileğinde bulundu.

"KILIÇDAROĞLU İSTEDİ, YAPIYORUZ"
Van'a ilk kez geldiğini söyleyen Ekrem İmamoğlu, "Van'da bulunmaktan çok mutluyum. Memleketin her noktasındaki güzelliklerin, dostluğumuzun, bir arada yaşadığımızın farkında olmamızın; dilimiz, yaşam biçimimiz, etnik kökenimiz ne olursa olsun birbirimizle yaşamanın ne kadar büyük bir mutluluk olduğunu hissedebilsek azdır.

Bunun tam tersini ifade etmeye çalışan bazı kimselere de buradan söz göndereyim. Bu memleketin güzelliği işte bu ve bir aradayız. Hacı Memduh amcamızı ve Gülizar annemizi rahmetle anıyoruz. Ben her ikisini de iyi tanıdım. Onların bu hayır işine de vesile olan evlatlarına teşekkür ediyorum. Cami hayırlı bir hizmettir. Bugün buradayız, yarın Van'dayız. Türkiye'nin farklı yerlerinden 250'ye yakın belediye başkanı ile Van'a geldik. Bu toplantıları genel başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu, özelikle belediyemizin olmadığı yerlerde yapmamızı istedi ve yapıyoruz. Sayın genel başkanımız Kılıçdaroğlu'nun size selamlarını getirdim. Hacı Memduh Erdoğan Camii ve içinde bulunan diğer hizmet alanları, Muradiye'mize hayırlı, uğurlu olsun" dedi.

“BURADA KENDİMİ SANKİ ANA-BABA OCAĞINDA HİSSEDİYORUM”

Van’a ilk kez gelmesine rağmen kendini buraya ait hissettiğini söyleyen Ekrem İmamoğlu, “Dünya aslında hepimizin evidir. Trabzon'un Akçaabat ilçesinde bir köyde doğdum. Orada olduğum vakit çok mutlu oluyorum. Ora ana ocağı, baba ocağı tabi. Yıllardır dostluğumun, kardeşliğimin, arkadaşlığımın, yoldaşlığımın olduğu Erdoğan ailesi İstanbul’da komşuluk ve hemşerilik duygusu ile bir birimizi beslediğimiz güzel bir aileyiz. Burada kendimi sanki ana-baba ocağında hissediyorum.

Biz eşimle birlikte yolculuk hazırlığı yaparken eşim heyecanını hissetmiş ki dün akşam dedi ki, ‘hayırdır heyecanın var’ dedi. Bende yıllardır Van'a gitmek için çaba sarf ediyorum. İlk defa nasip oldu dedim. İnşallah heyecanımın en üst seviyeye ulaştığı bir gezi olsun. Bugün burada bulunmakta çok mutluyum. Şu an burada belediye başkanlarımız var. Van'da doğmuş ama İstanbul'da yaşamını sürdüren dostlarımız, hocalarımız var. İl başkanımız bize eşlik ediyor. Kendimi buraya çok yakın hissediyorum.” Dedi.

ESNAFI DA ZİYARET ETTİ
İmamoğlu, temel atma töreninden sonra Muradiye ilçe merkezine geçerek esnaf ziyaretinde bulunup, çay içerek sohbet etti. İmamoğlu, daha sonra da ilçe merkezine yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki Muradiye Şelalesi'ne geçip, burada bir süre eşi Dilek İmamoğlu ile birlikte manzarayı seyrederek, hatıra fotoğrafı çektirdi. İmamoğlu ve eşi, yemek yedikten sonra ilçeden ayrıldı.

MYNET

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