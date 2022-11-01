EGM ve Jandarma'dan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusu!

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) ve Jandarma Genel Komutanlığı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulunacağını duyurdu.

EGM ve Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Emniyet ve Jandarma teşkilatlarını 'cari açığı kapatmak için uyuşturucu ticareti yapmak'la suçlaması sebebiyle suç duyurusunda bulunulacağı" belirtildi.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından Türkiye'de metamfetamin kullanımına ilişkin açıklamalar yapmıştı.

BAKAN SOYLU'DAN VİDEOLU YANIT

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun iddiaları üzerine Twitter hesabından açıklama yaptı.

Bakan Soylu, "Kılıçdaroğlu'nun ABD'de hamburgercide aldığı siparişler yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Aslı Baykal'ın istifasını hazmedemediği açık. Eşkiya takımının Yalova mahkemesi baskınının, ortaya dökülen MLKP, PKK, FETÖ ve DHKP-C ittifakının kayıp 8 saatini, belediyelerinin yolsuzluklarını örtmek için Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin polisine, jandarmasına, askerine 'uyuşturucu parasıyla cari açığı kapatıyorlar' iftirasını atması elbette ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir vatandaşına yakışmıyor. Bırakın genel başkan olmasını. Hakkında suç duyurusunda bulunuyor ve tazminat davası açıyoruz. Hem şahsımız hem de kurumlarımız olarak. Bu yıllardır uluslararası istihbarat örgütlerinin hemen hemen her dönem attığı iftiraları tekrardan Türkiye'ye atarak gündemi değiştireceğini sanıyor ama yakanı bırakmayacağız" ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından CHP Yoksulluk Dayanışma Ofisi Kurucusu Hacer Foggo ile birlikte yeni video paylaşmıştı.

Videoda Türkiye'nin uyuşturucuyla mücadelesinden bahseden Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Mevzu çok daha büyük, çok daha derin bir yerde. Ben sebebini detaylı olarak açıklayayım. Her şey bu iktidarın ekonomiyi bitirmesiyle başladı. O kadar müsrifçe harcadılar ki, beytülmala el uzatacak hale geldiler. Hazineyi boşalttılar, ekonomiyi çökerttiler. Tüm kaynaklar tükenince de iktidarda kalmak için çok kirli bir oyuna girdiler. Bu oyun neydi sevgili halkım? Her türlü kara paranın ülkeye girmesine göz yumdular. 'Getir, nereden getirirsen getir, kaynağını sormayacağım' dediler.

Ve bu kirli parayı, yani milyar dolarları, yani uyuşturucu paralarını Türkiye'nin cari açığının finansmanında kullandılar. Kirli paraya, yani uyuşturucu baronlarının parasına göz yumarsan, onları Türkiye'ye davet edersen, onlara her türlü imkanı sağlarsan doğal olarak sahipleri de o parayla birlikte Türkiye'ye gelir.

Sonuç, dünyanın her köşesinden ne kadar uyuşturucu baronu, uyuşturucu çetesi varsa paraları ile birlikte İstanbul'a geldiler ve yerleştiler. Sonra kafelerde, AVM'lerde birbirleriyle çatışmaya başladılar. İstanbul'u dünya suç örgütlerinin, uluslararası mafyanın, uyuşturucu baronlarının çatışma alanına döndürdüler. Bu yüzden çocuklarımız, özellikle çaresiz ve arayış içindeki çocuklarımız bu tepeden aşağıya yayılan pisliğin hedefi oldu." Mynet