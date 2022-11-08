DEVA Partisi’nden İstanbul’da bölge derneklerine ziyaret

Yapılan ziyaretler kapsamında DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen, Van İl Başkanı Erdinç Peker, Iğdır İl Başkanı Yusuf Aslan, Ağrı İl Başkanı Murat Dağtekin, Tunceli İl Başkanı Veysel Güler, Kars İl Başkanı Güven Özen, Esenyurt İlçe Başkanı Halis Kahriman ve İstanbul İl Teşkilatı’ndan çeşitli kademelerde görev yapan partililer, Van Dernekler Federasyonu (VANFED), Van Vakfı, Çaldıran ve Çevre Köyleri Kültür Yaşam Derneği, Özalp-Saray İlçeleri Kültür ve Dayanışma Derneği, İstanbul Kars-Ardahanlılar Derneği ve İstanbul Ağrı Dernekler Federasyonu’nu ziyaret etti.

‘’Van Eylem Planı’’ hazırlanacak

Ziyaretlerle alakalı değerlendirmelerde bulunan Van İl Başkanı Erdinç Peker şunları kaydetti;

‘’DEVA Partisi Genel Merkezi bu ayki il başkanları toplantısını İstanbul’da gerçekleştirdi. 3 Kasım Perşembe gününden sonra 3gün boyunca 81 il başkanımız ve İstanbul il ve ilçe teşkilatları İstanbul’un dört bir yanında bulunan hemşeri dernekleri ve STK’lara ziyaret gerçekleştirdi. Van İl Başkanlığı olarak bizler de Genel Başkan Yardımcımız Mehmet Emin Ekmen ve bölge il başkanlarımız ile birlikte Van’ımızı İstanbul’da temsil eden dernek ve STK’ları ziyaret ettik.

STK ve yardım derneklerinin birinci elden halkla temas kurduğu, halkın taleplerine imkanları nispetinde yardım ettiklerini görmek bizleri çok mutlu etti. Vanlıların, özellikle de öğrenci kardeşlerimizin İstanbul’da ikinci bir adresi olduğuna şahitlik ettik. Sohbet havasında geçen bu etkinlikler neticesinde İstanbul’da yaşayan Vanlı hemşerilerimizin ihtiyaç ve taleplerine binaen kapsamlı raporlar hazırladık. İleriki süreçte genel merkezimiz tarafından hazırlanacak olan ‘’Van Eylem Planı’’nda tüm detaylarıyla ilimizin ihtiyaç ve taleplerine sıklıkla değineceğiz.

Ülkemizin her tarafında aksayan, yapılması gereken çok iş var ama Van halkı müsterih olsun, partimizin liyakatli kadroları tüm sorunları kaynağında gördüğü için çözüm noktasında da hızlı ve doğru karar alacaktır. Bu vesile ile İstanbul’da bizleri ağırlayan tüm dernek ve STK yöneticilerine DEVA Partisi Van İl Teşkilatı olarak teşekkür ederim.’’ Diye konuştu.

