DEVA Partisi Van İl Başkanlığı, 'En Çok Büyüyen İl Teşkilatları'nda 1’inci!

Seçim yaklaştıkça, Demokrasi ve Atılım Partisi’ne (DEVA) ülkenin dört bir yanından kitlesel katılım gerçekleşiyor. Toplu katılımların gerçekleştiği DEVA Partisi’ne Van’dan da ilginin yoğun olduğu görülüyor. Aylar önce DEVA Partisi Van İl Başkanlığı görevini devralan Erdinç Peker ve kurmuş olduğu yeni yönetimi, yapmış oldukları hummalı çalışmalar ile üye girişi bazında Van’ı 1. sıraya taşıdı.

PEKER: ADIMIZI 1. SIRAYA YAZDIRDIK

Sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, Van halkına teşekkür eden Peker, “DEVA damlaları Van'da sel olup akıyor. Ülkemiz genelinde 'En Çok Büyüyen İl Teşkilatları' sıralamasında adımızı 1. sıraya yazdırdık. Teveccühlerinden dolayı tüm Vanlı hemşerilerimize teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

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