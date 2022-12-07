Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yılbaşında iyileşme hızlanacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’da Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Genel Kurulu'nda önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları: Türkiye İşverenler Sendikamız TİSK'in 28. genel kurulunun ülkemiz, çalışma hayatımız ve iş verenlerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Ülkemizin gelişmesine, kalkınmasına, büyümesine yaptıkları katkılar için kuruluşundan bugüne TİSK bünyesinde gayret göstermiş herkese teşekkür ediyorum. Ülkemizin küresel Covid-19 salgını, Rusya-Ukrayna savaşı gibi zorlu sınamalardan geçtiği bir dönemde bu görevi layıkıyla yerine getiren Özgür Burak Akkol ve yönetim kurulu üyelerine şahsım milletim adına teşekkür ediyorum.

Genel kurulumuzda güven tazeleyecek olan TİSK yönetimine bundan sonraki çalışmalarında başarılar temenni ediyorum. Hepimizin malumu olduğu üzere işçi işveren kesimi arasındaki diyalog güçlü olmadığı, ilişkiler sağlıklı yürümediği zaman sosyal huzursuzluk yaşanması kaçınılmazdır. Çünkü çalışma hayatının bir tarafında işçiler, diğer tarafında işverenler bulunmakta, devlet de her iki tarafın beklentilerini ve çıkarlarını gözeten bir konumla bu denklemde yerini almaktadır.

SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇÖZÜMLER ÜRETMEYE GAYRET GÖSTERDİK

Geçmişte sosyal barışı tehdit eden gerilimlerin yol açtığı sıkıntıları epeyce yaşamış bir ülkeyiz. Kuruluş amaçlarının dışına çıkarak ideolojik kavgaların bayraktarlığını yapan tarafların çekişmelerinin ülkemize ağır maliyetleri olmuştur. Bunun için biz iktidara geldiğimiz günden beri ülkenin ve milletin çıkarlarını en üstte tutarık tüm kesimlerin hassasiyetlerini dikkate alan politikalar geliştirmeye ve uygulamaya özel önem verdik. Çalışma hayatını tüm taraflarıyla dinledik, adaleti ve hakkaniyeti asla elden bırakmadan orta yolu bulmaya, sorunlara gerçekçi ve sürdürülebilir çözümler üretmeye gayret gösterdik.

TARİHİ HİZMETLER KAZANDIRMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Tıpkı çalışanlarımız gibi işverenlerimiz de bunun en yakın şahididir. TİSK temsil ettiği işverenlerin milli gelirimize, ihracatımıza, istihdamımıza katkılarıyla bu tabloda kritik bir konuma sahiptir. Son dönemde asgari ücret tespitinden vergi dilimlerinin belirlenmesine kadar her konuda işverenlerimizle yakın mesai yaptık, anlayış birliği içinde hareket ettik. TİSK'in sadece rapor yayınlayan birileri gibi, sadece demeç veren bir kuruluş olmanın ötesine geçerek ülkenin ve milletin sıkıntılarının çözümünde fiilen görev alması bu sürecin en önemli sebebidir. Ülke içinde ve ülke dışında pek çok kurumdaki temsil gücünü yapıcı bir anlayışla kullanan TİSK'in yükselen itibarından biz de memnuniyet duyuyoruz. Niyet halis olduğunda yapıcı bir yaklaşım benimsendiğinde, çalışma hayatımızda çözülemeyecek hiçbir sorun olmadığını hep birlikte gördük, yaşadık. İnşallah önümüzdeki dönemde de aynı anlayışla beraberce aynı anlayışla beraberce ülkemize daha büyük ve tarihi hizmetler kazandırmayı sürdüreceğiz.

SENARYO İLK DEFA İŞE YARAMADI

Önümüzdeki dönemde de aynı anlayışla beraberce ülkemize daha büyük hizmetler kazandırmayı sürdüreceğiz. Türkiye'nin ekonominin tüm alanlarında ölçeği küresel rekabet gücünün bir ifadesi olarak fevkalade büyümüştür. Makroekonomik göstergeleri ülkemizin hangi alanlarında 3-5-10 kat büyüdüğünü yakından takip ediyorsunuz. Türkiye'nin bilhassa son 10 yılda maruz kaldığı siyasi ve ekonomik engellemelere rağmen bölgesel ve küresel liderlik seviyesine ulaşmasıdır. Asıl hedeflerimiz için daha büyük atılımlar yapmak istediğimiz dönemde ardı ardına yaşanan hadiselerde ülkemizi belli bir çizginin altında tutma niyeti vardır. Bu senaryo milletimizle birlikte verdiğimiz kararlı mücadele ile ilk defa işe yaramamıştır.

ÜLKEMİZİ DÜNYANIN EN BÜYÜK 10 EKONOMİSİ ARASINA ÇIKARACAĞIZ

Gerçi milli gelirin satın alma paritesine göre hesabında 11'inci sıraya yükseldik. Bunu yeterli görmüyoruz. İnşallah uyguladığımız ekonomi programını başarıya ulaştırarak hep birlikte daha çok çalışarak ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına da çıkaracağız. İş dünyasındakiler de müsterih olsunlar. Ekonomik tetikçilere karşı verdiğimiz mücadele asla boşa gitmemiştir. 20 yıl önce doğunun halini düşünün. Terörden aman alabiliyor muyduk? Yatırımlar var mıydı? Yok. Şimdi doğuda güneydoğuda yatırımlarımız devam ediyor. Oralarda istihdam yatırımla beraber ne yaptı, arttı. Üretim, ihracat arttı. Cari fazla yoluyla da büyüme başladı. Türkiye dünyada büyüyen ülkeler sırasında ilk 3-5 arasında yerini alıyor. Kimse Türkiye'nin büyümesine bakmıyor. Hala onlar başka yerlerde geziyorlar. Biz ise ülkemizin asırlık demokrasi ve kalkınma hikayesindeki kısır döngüyü kırmayı hamdolsun başardık. Artık siyasette, ekonomide, diplomatik ve askeri stratejilerinde kendi kararlarını kendi veren, kendi alt yapısını kendi oluşturan, kendi hedeflerini kendi belirleyen bir Türkiye var. Bizim kaderimiz artık birilerinin elinde değil, artık kaderimizi milletimizin kendisi belirliyor.

YILBAŞINDAN İTİBAREN İYİLEŞME HIZLANACAK

Dün açıklanan kasım ayı enflasyon verileri iyileşmenin sürdüğünü gösteriyor. İnşallah yılbaşıyla birlikte bu iyileşme hızlanacak. Özellikle önümüzdeki şubat ayından itibaren daha makul ve kontrolü kolay bir yere gelecektir.

ÇOK ÖNEMLİ ADIMLAR ATTIK

Sınır ötesi harekatlardan üretimi ve istihdamı destekleyecek sosyal dengeyi koruyacak kapsamlı oyunlara rağmen pek çok önemli adımlar attık. Zaten şu andaki gidişte ellerinde 4 silah. Eğer başarabilirse. Ekonomi, diplomasi, mülteci sorunu ve Erdoğan'ı nasıl indiririz. Erdoğan fani ya, bugün varız, yarın yokuz. Herkes ne yaptığına ne yapacağına baksın.

EKONOMİDE AVRUPA'NIN HALİNE BAKIN

2018 Ağustos'unda ülke ekonomisinin yok edilmesi tehditleriyle karşı karşıya kalmıştı. Velev ki kimi noktalarda eksiklik olsa bile hiçbirinin böyle sonuç vermesi mümkün değildir. Ekonomide Avrupa'nın haline bakın. Türkiye olarak bizim raflarımız boş değil, Avrupa'da raflar boş.

KOBANİ BİTTİ

Türkiye ise terörle mücadelede tüm engelleri aşmış ve terörü yerinde yani bu terör Suriye'nin kuzeyinden kaynaklanıyorsa onları içeri sokarak değil kuzeyinde bitiriyoruz. Çıkmış birileri diyor ki, Kobani'yi şöyle yapamazsınız, Kobani bitti. Gereken tedbir neyse aldık, alıyoruz, bundan sonra da alacağız. O terörist dostlarınıza söyleyin, Türkiye onlar için öyle bereketli bir yer değil. Buraya girmeye kalktıkları anda boğulacakları yerdir. Mermisini üretemeyen Türkiye varken mermiyi bırakın tüm mühimmatını kendisi üreten Türkiye var.

DOSTLARI ARTIRACAĞIZ

Bize gardaş olanla biz gardaş olmaya devam edeceğiz. Dostları artıracağız, düşmanlar hadlerini bilecek. Türk milletinin tarih boyunca tezahür etmiş özelliği vardır: Bekamızla ilgili tehdit gördüğümüzde hiç kimsenin beklemediği atılımlar yapma, zaferler elde etme kabiliyetine sahibiz.

ŞAHLANIŞ DEVAM EDECEK

Bugün Azerbaycan'da bir tatbikatımız vardı. Azeri kardeşlerimizle beraber devam eden tatbikat. Bu tatbikatta Azeri kardeşlerimizle bizim komandolarımızın tatbikatı sona erdi. Bütün mesele o heyecanı coşkuyu paylaşabilmek. Sınırlarda yaşanan istenmeyen ama olan sıkıntıları yerinde giderebilmek. İlham Kardeşimizle bunları planladık. Bu farklı bir gelişmeyi bölgede yaşatıyor. Azeri Türk kardeşliğini buluşturuyor. Bu adımı attık. Bundan sonra da bunları atmaya devam edeceğiz. Bırakınız diz çökmeyi yeni bir şahlanış içine girmiştir. Bu şahlanışımız devam edecektir.

ASGARİ ÜCRET MASADA

Asgari ücret gibi konularda işveren ve devlet olarak gereken fedakarlıkları yaparak çalışanların refahını ne kadar iyi korursak ortak hedeflere ulaşabiliriz. Masada bu konularımız var, süratle bitireceğiz.

Milliyet