Cumhurbaşkanı Erdoğan: Vatandaşımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 7. Dönem 6. Yasama Yılı'nda yaptığı açılış konuşmasında, Türkiye Ekonomi Modeli ve enflasyona vurgu yaptı.

"Vatandaşların kayıplarını telafi etmek için yeni düzenlemeler yapacağız"

TBMM Genel Kurulunda milletvekillerine hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, maaşlar konusunda geçen yılın ocak ayında ciddi artırımlar yaptığını diye getirerek, "Enflasyondaki artışın insanlarımızın refah seviyelerindeki kaybı önlemek için, asgari ücreti, memur maaşlarımı, emekli maaşlarını, sosyal yardım rakamlarını yılbaşında ciddi oranda artırdık. Tammuz ayındaki ilave düzenlemelerle bu artışları daha da ileriye taşıdık. İnşallah önümüzdeki yılbaşında tüm ücretlilerin durumlarını, kayıplarını telafi edecek şekilde tekrar gözden geçireceğiz.

Dünyaya örnek olacağız

Hep söylediğim gibi hiç bir vatandaşımızı enflasyonun altında ezilmesine izin vermeyeceğiz. Gelişmiş ülkeler başka olmak üzere en büyük sorun olan enflasyonun yol açtığı kayıpları telafi konusunda da inşallah dünyaya örnek olacağız.

"Tedbrileri aldık"

Erdoğan, konuşmasında son dönemde yaşanan diöviz artışında alınna ekonmik tedbirleri sıralayarak, "Yaşananlar sıkıntıları, dalgalanmaları asla görmezden gelmiyoruz. Ülkemizin ve vatandaşlarımınız döviz kurundaki dengesiz yükselişten ve enflasyondaki fahiş artıştan kaynaklı refah kayıplarını, endişelerini, beklentilerini gayet iyi biliyoruz. Bunların önüne geçecek tedbirleri ilk günden itibaren almaya başladık. Hatırlarsanız geçtiğimiz aralık ayında döviz kurunda dengesiz yükseliş yaşanmaya başladığında aralarında Kur Korumalı Mevduat da olduğu bir dizi tedbirle paniğin önünü kesmiştik."

"Kendi ekonomik modelimizi geliştirdik"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı konuşmada ekonomi modeline değinerek, "Türkiye Ekonomik Modeli"ne ilişkin bulguların dün yabancı akademisyenlerin katıldığı bir toplantıda gündeme getirildiğini belirterek, bu modelin çıkış noktasını şöyle dile getirdi:

"Bugüne kadar ne kadar doğru olduğunu telkin edilen ekonomik politikaya karşı kendi modelimizi geliştirdik. Ülkemize eşsiz kazançlar kazandıracak yeni bir yol çizdik.

Ülkemiz açık saldırıya uğrayınca kendi modelimizi düzenledik

Ekonomik programında da bir müddet ihtiyaç duymayabilirdik. Ülkemiz açık açık bir saldırı ile karşılaşınca darbelere nasıl karşı çıktıysak bunu da böyle düzenlendik. Yönümüzü geleceğe çevirdik. Kendi ekonomik modelimizi geliştirdik. Kendi yönümüzü belirlerken de dünyayı takip ettik. Dikkatle izledik. Bu özgün modelin doğruluğunu teyit ettik.

Ekonomik modelin temelinde "insan" var

Geldiğimiz aşamada geçtiğimiz 20 yılda oluşturduğumuz altyapı ile istihdamın çok büyük önemi vardır. Ekonomik modelinin temelinde insan vardır. İş ve aşla insanımızın geleceğe güvenle bakılacak şekilde oluşturduk.

Gerçekleri önceden gördük

Bizim farkımız gerçekleri önceden görüp, pozisyonumuzu erkenden almış olmamızdır.

Ensonhaber