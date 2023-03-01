Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim tarihini açıkladı: "14 Mayıs'ta millet gereğini yapacak"

Türkiye, Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaralarını sarıyor.

45 bini geçen ölü sayısı ile tarihi bir felaketin yaşandığı ülkemizde büyük bir seferberlik var.

Türkiye, depremin izlerini silerken bir yandan da gözlerini 2023 seçimlerine dikti.

Seçim tarihi merak konusu oldu

Depremin yaşandığı ilk andan itibaren seçimler ertelenecek mi ertelenmeyecek mi gibi sorular sorulmaya başlandı.

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç'ın "Ne mayısta ne haziranda seçim olmaz, olamaz" sözlerinin ardından seçim süreci büyük bir merak konusu oldu.

YSK heyeti bölgede

Daha sonraki süreçte Cumhur İttifakı yetkililerinin seçimler ertelenmeyecek söylemleriyle gözler YSK'ya çevrildi.

YSK heyeti de deprem bölgelerindeki şartları yerinde gözlemlemek için 11 ilde inceleme yapmak üzere bölgeye gitti.

Gözler Erdoğan'a çevrildi

Bu yaşanan sürecin ardından gözler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın işaret edeceği seçim tarihine çevrildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremin ardından ilk kez konuştuğu AK Parti Grup Toplantısı'nda merak edilen tarihi netleştirdi.

Seçimler 14 Mayıs'ta

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim tarihi olarak bir kez daha 14 Mayıs tarihini işaret etti.

"Bu millet gereğini yapacaktır"

"Bu millet vakit geliyor 14 Mayıs'ta gereğini yapacaktır." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

Daha önce eşi ve benzerine rastlanmamış bu felaketin muhasebesini yapıyoruz. Sorulması gereken hesapları adli, idari, siyasi olarak sormak boynumuzun borcudur. Bugün yavru muhalefet çıkmış, yargıyı bizim yönlendirdiğimizi. Ya ayıptır. Türkiye'de Erdoğan’ın bu konuda nasıl davrandığını Rabbim bilir. Sen anlamazsın. Önce kendini düzelt. Bu millet inşallah vakit geliyor, 14 Mayıs'ta gereğini yapacaktır. Asla böyle kurusıkı atanlara prim vermeyecektir. Tabii birileri için ağzına geleni söylemek kolay. Onlar deprem bölgesine gidip, sadece konuşacak, poz verecek, yaşanan acıların istismarını yapacak.

Ensonhaber