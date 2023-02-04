Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı: Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliğine, Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal'ı atadı.

POLİTİKA 04.02.2023, 14:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı: Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararına göre, BM Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliği Özel Temsilcisi Feridun Hadi Sinirlioğlu'nun bu görevi, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 4'üncü maddesi gereğince sona erdirildi.

BM Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliğine 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı Sedat Önal'ın ataması yapıldı.

İnternethaber

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